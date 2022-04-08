Çin’i engelleyemeyen dış güçler…
Pandemi…
ABD ve AB ülkelerinin Çin mallarını engellemek için koyduğu ek vergiler…
Lojistik engeller, tedarik sorunu…
Kur savaşları…
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Sonuçta…
2020, Çinli ihracatçılar için zor yılların başlangıcı olacaktı…
Ve bu, Türkiye gibi ülkelere yarayacaktı…
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Ancak…
Çin’i ayakta tutacak özellikleri vardı…
Bu özellikler, rakiplerinin temennilerini lafta bırakacaktı…
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Çin’in o özellikleri, dış mihraklarını çaresiz bıraktı…
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2020’de dahi yüzde 10’un üzerinde artan Çin’in ihracatı, 2021’de yüzde 30 arttı…
Dış ticaret fazlası 2021’de 95 milyar dolar ile rekor kırdı…
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2021 yılında AB’nin Çin karşısında verdiği ticaret açığı, engellemelere rağmen, yüzde 30’dan fazla artarak rekor kırdı…
Açık 2020 yılına göre yüzde 37,6 yükselerek 249 milyar euroya ulaştı.
VELHASIL…
Neydi Çin’i dış mihraklarından koruyan özelliklerinin başlıcaları:
Üretim gücü ve kabiliyeti…
Her koşulda sürdürülen üretim, ihracat destekleri…
Çabayı, yeteneği, alanda olmayı/öğrenmeyi destekleyen eğitim sistemi…
Vatandaşa aşılanmış üretmeden tüketmeyi, çalışmadan kazanmayı reddeden “sosyo kültürel” düşüncesi…