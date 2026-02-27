Çin’in ekonomi politikası: Yavaşlama mı, stratejik dönüşüm mü?

Küresel ekonomi yeni bir eşikten geçerken en çok sorulan sorulardan biri şu: Çin yavaşlıyor mu, yoksa bilinçli bir dönüşüm mü yaşıyor? Son on beş yılda çift haneli büyüme oranlarından %4–5 bandına gerileyen bir ekonomi elbette dikkat çeker. Ancak bu tabloyu yalnızca büyüme oranı üzerinden okumak eksik olur. Çin’in ekonomi politikası artık hızdan çok dengeye, ihracattan çok teknolojiye, kredi genişlemesinden çok stratejik yönlendirmeye dayanıyor.

Bu yazıda Çin’in yeni ekonomik modelini, güçlü ve kırılgan yönlerini ve küresel piyasalar açısından olası sonuçlarını ele almak istiyorum.

İhracat modelinden stratejik sanayi devletine

1980 sonrası reform sürecini başlatan Deng Xiaoping, Çin’i dünyaya açarak ucuz işgücüne dayalı ihracat modelini inşa etti. Bu model, Çin’i küresel tedarik zincirlerinin merkezine yerleştirdi. ABD ve Avrupa için düşük maliyetli üretim üssü haline gelen ülke, aynı zamanda devasa döviz rezervleri biriktirdi.

Ancak 2010 sonrası dönemde tablo değişti. Ücretler yükseldi, demografi yavaşladı ve ABD ile stratejik rekabet derinleşti. Bu noktada Xi Jinping yönetimi ekonomik paradigmayı yeniden şekillendirdi. Amaç artık “daha fazla üretmek” değil, “daha değerli üretmek” oldu.

Devlet kapitalizminin güçlendirilmesi

Çin modeli Batı tipi serbest piyasa ekonomisi değildir. Devlet, ekonominin ana omurgasını kontrol eder:

-Bankacılık sistemi kamu ağırlıklıdır

-Stratejik sektörlerde devlet şirketleri baskındır

-5 yıllık kalkınma planları yön belirler

Merkez bankası olan People's Bank of China, klasik faiz silahından ziyade kredi kanallarını ve zorunlu karşılık oranlarını kullanır. Çin’de para politikası, piyasa beklentilerinden çok planlama disiplinine dayanır.

Bu yaklaşım kriz dönemlerinde avantaj sağlar. Ancak özel sektör dinamizmi açısından soru işaretleri yaratır.

“Dual Circulation” stratejisi

ABD-Çin ticaret savaşları sonrası Çin yeni bir ekonomik doktrin geliştirdi: “Çift Dolaşım” (Dual Circulation).

Bu strateji iki ayaktan oluşur:

İç dolaşım: İç tüketimin artırılması, yerli üretimin güçlendirilmesi, teknolojik bağımsızlık

Dış dolaşım: İhracatın sürdürülmesi ve yeni ticaret hatlarının açılması

Bu kapsamda en önemli girişimlerden biri Belt and Road Initiative projesidir. Çin, Asya’dan Afrika’ya ve Avrupa’ya uzanan altyapı yatırımlarıyla ekonomik etki alanını genişletmektedir.

Teknoloji Yarışı ve sanayi politikası

Çin’in en kritik hedefi, ABD’ye teknolojik bağımlılığı azaltmaktır. Bunun için başlatılan programlardan biri Made in China 2025 planıdır.

Odak alanlar:

-Yarı iletken üretimi

-Elektrikli araç ve batarya teknolojisi

-Yapay zeka

-Robotik ve ileri üretim

Bugün Çin, elektrikli araç üretiminde küresel liderliğe oynamakta; batarya tedarik zincirinde belirleyici konuma gelmektedir. Bu durum enerji dönüşümü çağında Çin’e stratejik avantaj sağlamaktadır.

Kırılgan alan: Gayrimenkul ve borç

Her modelin zayıf halkaları vardır. Çin için en önemli risk gayrimenkul sektörüdür. Uzun yıllar büyümenin lokomotifi olan sektör, aşırı borçlanma nedeniyle ciddi stres yaşamaktadır.

Özellikle Evergrande Group krizi, sistemik risk tartışmalarını gündeme getirmiştir. Yerel yönetim borçları ve gölge bankacılık sistemi, büyüme üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Ancak burada kritik nokta şudur: Çin devleti bankacılık sistemini kontrol ettiği için krizleri Batı’daki gibi ani finansal çöküşe dönüşmeden yönetebilme kapasitesine sahiptir.

Küresel dengeler açısından Çin

Çin ekonomisinin yönü yalnızca Asya’yı değil, küresel piyasaları etkiler.

-Emtia talebi Çin’e bağlıdır

-Küresel enflasyon dinamikleri Çin üretimiyle ilişkilidir

-ABD tahvil piyasası Çin rezerv politikalarından etkilenir

Çin’in büyüme hızındaki yavaşlama, bakırdan petrole kadar birçok emtianın fiyatını etkileyebilir. Ancak teknoloji ve yeşil enerji yatırımları, belirli metaller için yeni talep dalgaları yaratmaktadır.

2026 ve sonrası: Kontrollü yavaşlama dönemi

Çin artık %10 büyüme hedeflemiyor. Daha istikrarlı, daha kontrollü, daha planlı bir büyüme modeli tercih ediliyor. Bu, kısa vadede dinamizmin azalması anlamına gelebilir; ancak uzun vadede finansal kırılganlıkları sınırlama amacını taşır.

Asıl soru şu: Çin küresel sistem içinde mi dönüşecek, yoksa alternatif bir ekonomik blok mu inşa edecek?

BRICS genişlemesi, yerel para birimleriyle ticaret ve dolar bağımlılığını azaltma çabaları bu sorunun işaretleridir.

Sonuç

Çin ekonomisi bir çöküş hikâyesi yazmıyor. Ancak eski büyüme modeline de dönmüyor. Devlet kapitalizminin güçlendiği, teknoloji yarışının sertleştiği ve jeoekonomik rekabetin arttığı yeni bir döneme giriyoruz.

Küresel yatırımcı açısından Çin:

-Risk barındıran

-Ancak stratejik dönüşüm potansiyeli taşıyan

-Uzun vadeli okuma gerektiren

bir ekonomi olmaya devam ediyor.

Bu dönüşümün emtia piyasalarından rezerv para sistemine kadar geniş bir etki alanı yaratacağı açık.

Önümüzdeki yıllar Çin için bir hız dönemi değil, bir yeniden yapılanma dönemi olacak. Ve bu yeniden yapılanmanın sonuçları, küresel ekonomik mimariyi şekillendirebilir.