  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. “Çinli ozan” dahi, 2500 yıl önce biliyormuş çözümü…

“Çinli ozan” dahi, 2500 yıl önce biliyormuş çözümü…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Devletten yardım alanların sayısı…
Aktif sigortalı sayısına yaklaşıyor!

* * *

Denetleme Raporları ise, “Yardımlar insanları çalışmaktan/çabalamaktan/üretmekten uzaklaştırıyor; tembelliğe alıştırıyor…” diye uyarıyor…
Aynı raporlarda, ihtiyacı olmayanın, “siyasi çevre” edinip, bu yardımlardan faydalandığı da vurguluyor…

* * *

TÜİK sosyal koruma istatistiki verileri…
2019'da 14 milyon 389 bin kişiye toplam olarak 442.6 milyar TL sosyal yardım yapıldığını, 2020’de bu yardımların katlanarak arttığını söylüyor…

* * *

Aile Bakanlığı’nın 105 milyar 300 milyon liralık yardım gideri ise, genel bütçe toplam giderlerinin yüzde 10.5’ine denk geliyor…
Yanı sıra büyüklüğü açıklanmayan bağışlar da toplanıyor ve dağıtılıyor…

* * *

Bu, “en büyük sorunumuz”un çözümü mü?
2500 yıl öncesinden biliniyor!
Ne demiş 2500 yıl önce Çinli ozan Kuan Tzu:
“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan;
Tohum ek ağaç dik…
Ama 100 yıl sonrası ise düşündüğün;
Halkı eğit…
Bir ağaç, on ürün verir;
100 kez olur bu ürün halkı eğitirsen…
Balık verirsen, bir kez doyurursun halkı;
Öğretirsen balık tutmayı, hep doyar karnı.”

VELHASIL…

Yeni üretim/iş alanlarının yanı sıra; çalışma kültürü ve alışkanlıklarında da ciddi bir dönüşüme ihtiyaç duyuyoruz…

* * *

Gençleri, dünyada ihtiyaç duyulan/duyulacak alanlarda uzmanlaştıran, evrensel/eşitlikçi/ortak “eğitim sistemi”…
Ve ihtiyaca/talebe cevap veren, adil gelir/vergi/kredi dağılımı sağlayan, verimlilik ve rekabet esaslı “çalışma/üretim sistemi” oluşturmak gerekiyor…

* * *

İlginç olan, ihtiyacı olana/olmayana dağıtılan 440 milyar liranın, az bir bölümünün dahi, “kimseyi, kimseye/yardıma muhtaç etmeyecek” bu sistemlerin temelini atmaya yeteceği de biliniyor…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Derece/maaş yükseltmek için “diploma” lazım! 21 Mayıs 2021
Hastaneye, 30 kilometreden “şişe su” taşımak… 07 Mayıs 2021
İşçi Bayramı ve Merkez Bankası 30 Nisan 2021
Bayram… 23 Nisan 2021
“Mal/hizmet almak için TL’ye ihtiyacım var…” 16 Nisan 2021
Riskler kayıt dışılığı; kayıt dışılık riski yükseltiyor… 09 Nisan 2021
Çözüm: “doğru veri”… 02 Nisan 2021
MB’ye bağımlılığın “MB bağımsızlığına” etkisi… 26 Mart 2021
Çok kaynak mı, etkin kaynak mı? Çanakkale Zaferi’ne bakılmalı… 19 Mart 2021
“Allah vergisi avantaj” ve “bilimle inatlaşmak”… (1) 12 Mart 2021