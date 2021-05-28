“Çinli ozan” dahi, 2500 yıl önce biliyormuş çözümü…
Devletten yardım alanların sayısı…
Aktif sigortalı sayısına yaklaşıyor!
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Denetleme Raporları ise, “Yardımlar insanları çalışmaktan/çabalamaktan/üretmekten uzaklaştırıyor; tembelliğe alıştırıyor…” diye uyarıyor…
Aynı raporlarda, ihtiyacı olmayanın, “siyasi çevre” edinip, bu yardımlardan faydalandığı da vurguluyor…
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TÜİK sosyal koruma istatistiki verileri…
2019'da 14 milyon 389 bin kişiye toplam olarak 442.6 milyar TL sosyal yardım yapıldığını, 2020’de bu yardımların katlanarak arttığını söylüyor…
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Aile Bakanlığı’nın 105 milyar 300 milyon liralık yardım gideri ise, genel bütçe toplam giderlerinin yüzde 10.5’ine denk geliyor…
Yanı sıra büyüklüğü açıklanmayan bağışlar da toplanıyor ve dağıtılıyor…
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Bu, “en büyük sorunumuz”un çözümü mü?
2500 yıl öncesinden biliniyor!
Ne demiş 2500 yıl önce Çinli ozan Kuan Tzu:
“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan;
Tohum ek ağaç dik…
Ama 100 yıl sonrası ise düşündüğün;
Halkı eğit…
Bir ağaç, on ürün verir;
100 kez olur bu ürün halkı eğitirsen…
Balık verirsen, bir kez doyurursun halkı;
Öğretirsen balık tutmayı, hep doyar karnı.”
VELHASIL…
Yeni üretim/iş alanlarının yanı sıra; çalışma kültürü ve alışkanlıklarında da ciddi bir dönüşüme ihtiyaç duyuyoruz…
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Gençleri, dünyada ihtiyaç duyulan/duyulacak alanlarda uzmanlaştıran, evrensel/eşitlikçi/ortak “eğitim sistemi”…
Ve ihtiyaca/talebe cevap veren, adil gelir/vergi/kredi dağılımı sağlayan, verimlilik ve rekabet esaslı “çalışma/üretim sistemi” oluşturmak gerekiyor…
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İlginç olan, ihtiyacı olana/olmayana dağıtılan 440 milyar liranın, az bir bölümünün dahi, “kimseyi, kimseye/yardıma muhtaç etmeyecek” bu sistemlerin temelini atmaya yeteceği de biliniyor…