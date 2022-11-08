Çinli Sinopec, 40 milyar dolarlık enerji anlaşması imzaladı

Küresel enerji piyasası dünyanın en çalkantılı dönemini yaşarken, birçok hükümet ve enerji şirketi projelerini askıya aldı, iptal etti veya erteleme kararı aldı. Hem doğalgazda hem de petrol piyasasında yaşanan ani değişiklikler, ülkelerin gelecek planlarını da değiştirdi. Örneğin temiz enerjiye yönelik hızlı ve kararlı adımlar atan Avrupa Birliği ülkeleri, kömür ve nükleer santrallere yönelik kapatma kararlarını Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle değiştirdi. Rus doğalgazına alternatif arayışı ortaya çıktı, başta ABD ve Afrika ülkeleri olmak üzere yeni tedarik arayışı başladı. Böyle bir ortamda Çin, tarihinin en önemli enerji anlaşmalarından birine imza attı. Çin, 14 ülkeden 34 şirketle dev bir anlaşma imzaladı. Sadece Asya'nın değil dünyanın da en büyük enerji şirketlerinden biri olan devlete ait China Petroleum & Chemical Corporation yani bizim bildiğimiz adıyla Sinopec, ham petrol, kimyasallar, ekipman ve malzemeler dahil olmak üzere toplam sözleşme değeri 40,1 milyar dolar olan anlaşmayı hayata geçirdiğini duyurdu. Sinopec CEO'su Zhao Dong, son yıllarda Sinopec'in fuar aracılığıyla uluslararası ticareti ve işbirliğini aktif olarak desteklediğini söyledi. Zhao, Sinopec'in küresel ortaklarıyla karşılıklı yarar sağlayan alışverişleri ve kazan-kazan işbirliğini derinleştirmeye ve genişletmeye devam edeceğini ifade etti.

DEV FİRMALARLA İMZALANDI

Çin tarihinin en büyük hizmet anlaşması olan sözleşme Pekin'de düzenlenen 5'inci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki Sinopec Tema Forumu'nda duyuruldu. Çinli Sinopec, kendi alanında bölgelerinin en önemli enerji firmaları olan Kuwait National Petroleum, Marubeni Chemix, LG Chem, Burckhardt Compression, Yokogawa Electric, Asea Brown Boveri, Outokumpu, Shell Plc, China Baowu Steel Group, BASF Group, ThyssenKrupp AG, Honeywell International, Serva, Deloitte ve Ernst & Young Global ile mutabakat zaptları imzaladı. Anlaşmayı özel kılan ise Çinli şirketin bu kadar büyük bir projede ilk kez bir Türk şirketi ile hizmet işbirliğine gitmesi oldu. Çinli firmanın anlaşma imzaladığı tek Türk şirket ise Ankara merkezli Sontek. Sinopec, petrol sahası ekipmanları hizmetleri için 1984 yılından bu yana enerji alanında faaliyet gösteren Türk şirketi Sontek ile anlaştı.

Merkezi Pekin'de olan dünyanın en büyük petrol arıtma, gaz ve petrokimya holdingi olarak bilinen Sinopec, 380 milyar dolardan fazla ciroya sahip. 250 bin çalışanı bulunan Çinli dev, son yıllarda Afrika pazarında yaptığı atılımlarla biliniyor.

DÜNYANIN 26'NCI BÜYÜK ŞİRKETİ

Angola'dan Gabon'a birçok Afrika ülkesinde petrol arama ve işleme faaliyeti gösteren şirket, Forbes 2000 listesinde bu yıl 26'ncı sırada yer alıyor. 384,4 milyar dolarlık ciro elde eden şirket, 11 milyar dolarlık kâr açıkladı. Şirketin varlıkları ise 292 milyar dolar.

Enerji küresel bir sorun olarak öncelikli konular listesinde ilk sıralarda yer alırken, Çin'in 40 milyar dolarlık bir anlaşma imzalaması önemli bir adım. Bu adımı daha da önemli hale getiren ise dünya devleri arasında bir Türk şirketinin böylesi büyük bir süreçte yer alması.