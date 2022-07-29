Çip beklesin, beton bizi aya götürür

Hani 2023’te aya gitme kararı aldık ya… Hatta Türkiye Uzay Ajansı’nı da kurduk ya… Gerçi uzaya ayırdığımız yıllık bütçe, 1,5 astronot elbisesi almaya yetmiyor olsa da… Söylemlerimize bakınca uzayı da çipi de fethettik ama bundan halkımızı haberdar etmeyi unuttuk. Eller aya biz yaya değiliz hani…

Söz çipten açılmışken; ABD senatosu dün çip sektörüne 280 milyar $’lık yardımı öngören tasarıyı onaylamış. Başkan Biden, tasarıyla ülkede çip üretiminin artacağını, bunun da arabalardan bulaşık makinalarına birçok ürünün fiyatını düşüreceğini söylemiş.

ABARTMAYIN ALT TARAFI ÇİP NASILSA

Elin ağzı torba değil ki büzesin. Şu minnacık çipi de amma abartılar yahu… Alt tarafı çip… Aslılnda üst tarafı daha çip. Zira teknolojinin yeni olmazsa olmazı haline gelmiş… Dayanıklı tüketim malları derken beyaz eşya, kahverengi eşya diyoruz ya. Artık akıllı eşya çağındayız ve bu da çip ile mümkün.

Peki, bizim çip üretimimiz yok mu? Aslında var ama… Buradaki “ama” hayati derecede önemli… Bizzat teknoloji bakanı, savunma sanayi başkanlığımızın ürettiği “Çakıl” adlı yerli&milli çipi tanıtırken “buyurun Ar-Ge, buyurun teknoloji” diye övünüyordu. Bunlar güzel gelişmeler ama yetmez…

Ürettiğin silah akıllı ise ve o aklı sen yönetemiyorsan, başın belada… O halde? Sadece savunma için değil tüm sanayi için bize kendi çiplerimiz lâzım. Öyle ki yenilediğim pasaportumu dahi; “çip yok” diye aylardır alamıyorum. Bu arada dikkatimi çekti; dünyaya beton penceresinden bakınca, yerli ve milli çipe dahi beton bileşenlerinden birinin (kum, çakıl, çimento) adını koymuşuz.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Çip neden bu kadar önemli?

Çünkü tüm cihazlara gerekiyor ve bugün çip yok diye yeni arabalar, eksik akılla (bazı fonksiyonları olmadan) teslim edilebiliyor. Çaydanlıktan kapı koluna de her yerde çip kullanılacaksa, çip üzerinden dışa bağımlılık büyük sıkıntılar doğurur. Nitekim Bosch bile kendi çipini üretmek için 3 milyar euro ilave yatırım yaptı.

Biz neden geç kaldık?

Aslında 2000’li yılların başında Koç Grubu çip işine girecekti, olmadı. Sonrasında defalarca denedik, öncelik vermedik. Bakanın açıkladığı Çakıl, tüm endüstrinin daha karmaşık ihtiyaçlarını gidermiyor. İSO’nun çip inisiyatifi var ama o da şu ekonomik türbülans onu da duraksatmış durumda…

NOT

AĞRİKLİ; ELİN ÇİPİYLE KENDİ YARININI İNŞA EDEMEZSİN

Ülkemizde çip konusunda çalışan sanayicimiz Ağteks’in sahibi Mehmet Ağrikli; “başlangıç için 2 milyar $ dahi yeter” diyor ve ekliyor; “Türkiye, donanımı bizim olmayan ve programlanarak çip haline gelebilen Çakıl’dan öteye ulaşmak zorunda…”

Ağrikli; “2 yılda 2 milyar $ ayırsa, hem üretip hem de satacak noktaya geliriz”diyor. Teknolojinin 5 nanometre çipi uygulamaya koyduğu, 3 nanometrenin yolda olduğu alanda bize 150 nanometre üretsek dahi yetecek diyor; “bu bile bizi rahatlatır, zira çipin yoksa cheap (ucuz) olur üretimin…”