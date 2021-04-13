Çip üretiminde öncü örnek ne diyor?

Çip üretiminde “Türkiye ne yapmalı?” sorusunun cevabını 75 ülkeye ihracat yapan, en yetkin imalatçı Ağteks’in kurucusu Mehmet Ağrikli veriyor. Ben de dediğine aynen katılıyorum: "Maliyetine bakmadan, bir yerden başlamak gerek..."

İSO’nun düzenlediği “Tedarik Zincirinde Çip” konulu konferansta Ağteks kurucusu Mehmet Ağrikli , yabancı şirketlerin engelleri ve ambargolarını anlattı. Kemaliye (Eğin) doğumlu Ağrikli, ODTÜ Makine’den mezun bir makine dâhisi. Benzersiz teknik tekstil makinesi üretimi ve yazılım harikası olan izleme cihazları, toplamda 23 ürün çözümünde ülkedeki en büyük öncü ve 75 ülkeye ihracatı var. “Çip” konusunda Türkiye’nin en yetkin çalışanlardan biri…

Ağrikli, 2009’da karşılaştığı “fiili ambargolar” için “tam bir felaket” sözünü kullanıyor. En son bu yıl online iplik ölçüm cihazı için kullandıkları özel çip konusunda engellemelerle karşılaştı. Konuyu şöyle örnekliyor:

-10 kat fiyat versek bile sürücü bulamadık. Pek çok ülke çip üretimi yatırımlarını hızlandırdılar. Teknoloji tedarikçisi şirketler kendi ülkelerindeki üreticileri önceliklendiriyorlar. Örnek olarak Çin ‘Ben artık motorlar için mıknatıs hammaddeleri sağlamayacağım. Elektrikli araç motoru satacağım’ dedi. Birçok ülke Çin’in bu tutumu üzerine fırçasız DC motorları yerine daha az verimli ve ağır AC motora yöneldi...

Sonuçta “arz yetmezliği” çok büyük bir sorun ve bu sorun “üssel olarak” büyüyor. Ağrikli‘nin dikkat çektiği bir başka sıkıntı da “siyasi konjonktüre bağlı olarak şekillenen sürpriz ambargolar.’’ Öncü Ağrikli’ye göre bu türden sürpriz ambargolar çok fazla “ihtimal” içinde.

Bu işin 2 adımı var: Çip tasarımı yapan “fabless’’ ve çip üreten “foundry” kurmak. Dünyada sadece 500 “foundry’’ var ve Tayvan bu işte 1 numara. Bu noktada Ağrikli, Aselsan, Ermaksan ve ODTÜ- MEMS çalışmalarını çok yerinde buluyor ve TÜBİTAK bünyesinde silikon çip üretimi hazırlığını alkışlıyor.

Türkiye’nin “yüzakı” olan öncü ve örnek girişimci Ağrikli’nin dediğine aynen katılıyorum:

"Maliyetine bakmadan, bir yerden başlamak gerek..."

GÜNÜN NOTU:

Şili’de halk demokrasinin önünü açarken, geçen pazar günü seçim yapılan Kazakistan, Çad, Benin ve Ekvador’da “Başkanlı Totaliterizm Rejimi” tercih edildi.