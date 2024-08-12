Çip yatırımları ve hafızaya talep artıyor
2030 yılına kadar çip alanında yapılacak yatırımlar trilyon doları geçecek. 2024 yılında ise yapay zekâ, en çok hafıza çiplerine olan talebi artırıyor.
Küresel yarıiletken endüstrisi, zorlu geçen yılların ardından yapay zekâ teknolojileri ile atağa kalktı. Bir taraftan şirketler büyüyen pazarda paylarını artırmak için yatırımlara hız verirken, ülkeler ise bu yatırımları ülkelerine çekmek için bir yarış içerisinde. Şimdiye kadar duyurulan yatırım planları, başta Samsung, Intel, TSMC, Mikron, SK Hynix gibi devler olmak üzere çeşitli şirketlerin 2030 yılına kadar bu alana, dünyanın dört bir köşesinde, bir trilyon doların üzerinde yatırım yapacağını gösteriyor. Sadece, ABD’de yılbaşından itibaren duyurulan çip yatırımlarının sayısı 25’i geçti. Aralarında milyon dolarlık yatırımlar da var 100 milyar dolarlık tesis projeleri de.
Türkiye devrede
Türkiye’de ise ileri teknoloji ürünlerinin ihracatımızdaki payını yükseltmek üzere HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı devreye alındı. Türkiye’de endüstriyel boyutta çip üretim kapasitesi inşa etme hedefiyle çağrıya çıkıldı. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az bir endüstriyel ölçekli çip fabrikasının ülkeye kazandırılması için 5 milyar dolarlık bir teşvik paketi devreye alınacak. Kullanım alanlarına göre farklı kapasitede yatırımlar, çip değer zinciri yatırımları ve en az 65 nanometre teknolojisi niteliği taşıyan yatırımlara yüzde 30'a kadar sermaye katkısı, yüzde 10'a varan hibe, yüzde 80'e varan vergi teşviki verilecek.
Çip yatırımında önemli noktalar
ABD merkezli Yarıiletken Endüstri Birliği (SIA), tüm bu yatırım savaşları arasında bir rapor yayımlayarak, politikacılara çip yatırımlarını kendi bölgelerine çekmeleri için yapmaları gerekenleri endüstrinin tüm tecrübesi ile anlatmaya çalıştı.
SIA raporu yatırımcıların kararlarında etkili olan beş önemli faktöre değiniyor ve kanun koyuculara, yatırımları bölgelerine çekebilmeleri için bu noktalara dikkat etmesi gerektiğini salık veriyor.
-Altyapı: Yarı iletken fabrikaları sürekli çalışır vaziyette olmalıdır. Bu nedenle, güvenilir elektrik şebekesi, iletişim altyapısı ve ulaşım ağları gibi güçlü bir altyapıya ihtiyaç vardır.
-Yatırım ve işletme maliyetleri: Yarı iletken üretimi yüksek Ar- Ge ve yatırım masrafları gerektirir.
-İş gücü ve yetenek: Yarı iletken sektörü mühendis, teknisyen ve bilgisayar bilimci gibi nitelikli elemanlara ihtiyaç duyar.
-Entegre ekosistemler: Yatırımcılar, tedarikçiler, müşteriler, Ar-Ge ortakları ve elektronik gibi ilgili sektörlerin bulunduğu canlı ekosistemlere sahip lokasyonları tercih ederler.
-Düzenleyici ortam: Yatırımcılar, piyasa dostu ticaret politikaları olan ülkeleri tercih eder.
Türkiye ne yapmalı?
ABD’deki yarı iletken endüstrisinin yüzde 90’dan fazlasını, dünya endüstrisinin üçte ikisinden fazlasını temsil eden kuruluşun önerileri bunlar. Bu öneriler ışığında, Türkiye teşvik paketi ile önemli bir adım attı. Ancak, bu önerilere göre daha yapılması gerekenler de var. Türkiye’nin, yatırımcılara arazi, altyapı, ekipman ve iş gücü maliyetleri konusunda cazip çözümleri düşündüğü bir gerçek.
Ancak, Türkiye’nin yarı iletken sektörü ile ilgili diğer sektörleri de geliştirmeyi hedeflemesi gerekiyor. Türkiye, bürokrasiyi azaltarak ve fikri mülkiyet haklarını koruyarak yatırımcılar için cazip bir ortam oluşturmalı. Ayrıca, bu alanda güçlü bir eğitim sistemi ve yetenek havuzu geliştirmesi de gerekiyor.
İlk çeyrek büyüme ile geçti
Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), 2024 yılının ilk çeyreğinde küresel yarı iletken satışlarının 137,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu, 2023 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 15,2’lik bir artış anlamına geliyor. Bölgesel olarak, yıllık bazda Çin’de yüzde 27,4, Amerika’da yüzde 26,3, Asya Pasifik ve diğer bölgelerde yüzde 11,1 artış görülürken, Avrupa’da yüzde 6,8 ve Japonya’da yüzde 9,3 daralma yaşandı.
IDC’nin raporuna göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde bellek çiplerine olan talep, yapay zekâ (AI) uygulamaları ve veri merkezlerindeki AI eğitim ve çıkarım ihtiyaçları nedeniyle önemli ölçüde arttı. Bu talep, yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) çiplerinin fiyatlarını dört ila beş kat artırarak, genel bellek pazar gelirlerini önemli ölçüde yükseltti. Yeni piyasaya sürülen AI PC’ler ve AI akıllı telefonlar, geleneksel cihazlara göre daha fazla bellek içeriği gerektirdiği için bellek pazarının gelişimini destekledi.