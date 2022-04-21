Çırak olarak girdiği sektörde zirveye çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki ihracatçı birliklerinde seçim heyecanı devam ediyor. 1 Nisan’da başlayan seçimli genel kurullar, 28 Nisan’a kadar sürecek. Yeni yönetim kurullarıyla birlikte başkanlık koltuğunda yeni yüzleri de görüyoruz.

Bunlardan biri de listesi ile birlikte Mücevher İhracatçıları Birliği’nde (MİB) mevcut başkan Mustafa Kamar karşısında seçimi kazanan Burak Yakın oldu. Birlik yönetimlerinde her ne kadar yeni bir sima olsa da sektörünün çok yakından tanıdığı bir isim Yakın. Kapalıçarşı’da 37 yıldan bu yana tamamı aynı şirkette, aynı dükkanda geçen, ellerinde büyüdüğü, önce kader ortaklığı ardından ticari ortaklık kurduğu aile ile sürdürdüğü tempolu bir iş yaşamı var. 12 yaşından bu yana Kapalıçarşı’da mesai yürütüyor. En ücra sokağındaki ustayla da, Londra Külçe Piyasası yönetimiyle de bire bir temas kuruyor.

Kapalıçarşı'nın sözü dinlenen, yardımsever esnaflarından Nadir Tütüncü'nün (3'lünün sağında) önderliğinde kurulan Nadir Rafineri, oğlu Abdullah Tütüncü (ortada) ile aralarına 12 yaşında iken katılan Burak Yakın'ın (solda) emekleriyle sektörünün en önemli kurumu haline geldi.

Onun için iş yaşamı, 1985 yılında henüz orta 1'de okurken, babasının yakın arkadaşı Kapalıçarşı esnafı Nadir Tütüncü’nün “Oğlun okumaktan ziyade çalışmaya hevesli. Kapalıçarşı’ya yanıma ver, hem iş öğrensin, hem Çarşı’nın yolunu yordamını” demesiyle başlamış. “Şimdiki Akmerkez’in bulunduğu yer futbol sahası idi. Babam civarında galeri işletirdi. Nadir Amcamın teklifi ile okulu bıraktım, Kapalıçarşı’nın yolunu tuttum” diyor Burak Yakın.

Nadir Tütüncü, Kapalıçarşı’nın çok sevilen, sözü en dinlenen esnaflarındandır. 1967’den bu yana kuyumcu ramatı (Kuyumculuk sektöründe altın işlenirken havaya, suya ya da toza karışan parçacıkların geri dönüşümünü sağlamak işlemine ramat, bu işi meslek haline getirerek yapanlara da ramatçı adı veriliyor) işleyen 150 metrekare dükkanında hizmet vermektedir. Burak Yakın’ın çırak olarak işe başladığı tarihlerde Nadir Ticaret kurulmuş, Kapalıçarşı’da kıymetli metal ticaretine yönelmiştir.

Nadir Tütüncü’nün oğlu Abdullah Tütüncü ile aralarında 5 yaş farkın verdiği yakınlıkla çabuk kaynaşırlar, yıllarca sürecek dostluğun ve iş ortaklığının farkında olmadan, abi/kardeş ilişkisi ile işe sarılırlar.

“Benim için altın yıllardı” diyor Burak Yakın, o dönemleri anlatırken. Sabahları temizliğin en temel kural olduğundan, dükkanlar açıldığında her yerin pırıl pırıl olması gerektiğinden söz ediyor. “Kapalıçarşı’nın kurallarıyla büyüdük” diyen Burak Yakın, sözlerin senet olduğu dönemleri aktarıyor, esnafın dayanışmasından örnekler veriyor.

İşini ve çevresini çok sevdiğini, en çok insan ilişkisi biriktirdiğini dile getiren Burak Yakın, “Öyle bir dönemdi ki, ekonominin büyümesine bizzat şahitlik ettik. Ekonomi büyüdü, işlerimiz de gelişen piyasalara göre büyüdü. Kapalıçarşı’yı ayaklı borsaları, Karaköy hisse piyasasını, İMKB’yi, altın, gümüş, döviz piyasalarını çok yakından izledik, oyuncusu olduk” şeklinde konuşuyor.

750 kişi çalışıyor

1993’te kurulan Nadir Metal Rafineri Sanayi ile altın rafinerisi işi geliştirilmiş. 1996 yılında ülke toprağı üzerindeki ilk altın rafinerisinin temelleri atılmış. Bu süreçlerde, işe çırak olarak başlayan Burak Yakın, Nadir Tütüncü’nün önderliğinde, Abdullah Tütüncü ile birlikte işi sırtlayan iki kişiden biri olmuş. Nadir Metal’in altın ve gümüşte LBMA-Londra Külçe Piyasası Birliği’nin lisansını aldığı 2011’de ise Burak Yakın’ın, çoktandır şirket hissedarı ve CEO’su olarak hizmet yürütmeye başladığı notunu düşelim.

Hali hazırda 750 kişinin çalıştığı alanının en modern tesislerinden Nadir Rafineri’de yılda 100 tona yakın altın, 200 tona yakın gümüş işliyor. Altın ve gümüş sertifikası alan Türkiye’deki tek işletme. Kırklareli ve Çorlu’da geri dönüşüm tesisleri de bulunan grup, aynı zamanda önemli ihracat rakamına sahip.

Kapalıçarşı ruhu kazandı

Kapalıçarşı’da 1985’te çırak olarak adım attığı dükkanın ikinci katında görüştüğümüz Burak Yakın, Kapalıçarşı’nın tüm sokaklarını ezbere biliyor. “Hatta” diyor, Mücevher İhracatçıları Birliği seçimlerinde rakip olarak yarıştıkları Mustafa Kamar’ın da Kapalıçarşı’dan sokak komşusu olduğunu söylüyor. Burak Yakın şöyle konuşuyor: “Mustafa Kamar, ağabeyi ve abi kardeş iki ortağı ile birlikte Perdahçılar Sokak’ta kuyumculuk yaptılar. İyi komşuluk yaptık. Birlikte güzel günlerimiz geçti. Seçimlerden sonra başarılar diledi. Bana göre seçimlerde Kapalıçarşı ruhu kazandı. Türkiye’nin nabzının Kapalıçarşı’da attığına inanıyorum. Eğer ihracatın önünün açılması isteniyorsa, Kapalıçarşı’nın önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye mücevher üretiminde ve modasında İtalya’nın da önüne geçmiştir. Bu durum, Kapalıçarşı ve çevre hanlarından, Gedikpaşa’ya, Kuyumcukent’ten, Vizyonpark’a, Elmas Towers’a, İstanbul’un ve Türkiye’nin bu alandaki tüm bölgelerinin gücüyle olmuştur”.

İhracatı tabana yayacağız

Mücevher sektöründe 5 bine yakın üretici var. Burak Yakın’a göre bin ihracatçı içinde, 50 firma ihracatın yüzde 75’ini gerçekleştiriyor. İhracatın tabana yayılması fikrini tekrarlayan Burak Yakın, “İhracat yapan firma sayısını 1.500-2.000'lere çıkarmamız lazım, mümkün olsa da 5 bin firmanın çoğunu aktif ihracatçı yapabilsek. Sektörümüzün bunun için güçlü altyapısı ve potansiyeli var” diyor. İstişarenin, iletişimin Birlik döneminin ana temalarından olacağını dile getiren Burak Yakın, “79 günlük seçim maratonu yürüttük. Tüm kesimleri kucakladık. Çırağından, patronuna herkesle birebir temasta olduk. Yönetimimizde birkaç ayda bir tüm sektör temsilcilerini toplayacağız. Dertlerini dinlemeyi sürdüreceğiz”.

5 HEDEF