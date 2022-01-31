2024’e kadar F1 yarışlarının tek lastik tedarikçisi olmak gibi motorsporlarının zirvesine damgasını vuran Pirelli’nin yarışlardaki birikimi, 1907'de Pekin-Paris dayanıklılık rallisi zaferine kadar uzanıyor. 28 Ocak 1872'de Giovanni Battista Pirelli tarafından elastik kauçuk ve ilk transmisyon kayışı sonrasında 121 yıldır otomobil lastikleri üreten Pirelli, artık Hi-End yani en yüksek performans seviyesinde Ferrari LaFerrari ve McLaren P1'i gibi 21. Yüzyılın en güçlü spor otomobillerinin tercihi olmayı başardı. Günümüzde teknoloji odağına daha çevre dostu ve tam elektrikli otomobillere uyumlu lastik teknolojilerini alan İtalyan markanın efsane Başkan Yardımcısı ve 30 yıldır CEO'su olan 74 yaşındaki Marco Tronchetti Provera’nın Pirelli 150. Yıl kutlamaları sonrasındaki sohbetine katıldık. ChemChina operasyonunun ardından Camfin ve Marco Polo Int. Italy üzerinden şirketin büyük hissedarı da olmuş olan Tronchetti Provera, 2023’te emekliliğiyle kontrolü Silk Road fonu PFQY’ye teslim etmeden önce Pirelli’nin gelecek planlarını da şekillendirmeye devam ediyor. Değişimi öngören Pirelli’nin, cesur girişimci kültürüyle “otomobiller uçmaya başlayıncaya kadar” dünyayı döndürmeye devam edeceğini hatırlatan patron Tronchetti, milyonları güvenli bir şekilde yollarda tutan teknolojik ürünlerin yanında tutku, gelenek ve kültürel mirasa da önem verdiklerini anlattı.

Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Sumitomo, Hankook’un ardından ve Yokohama ile Hangzhou Zhongce Rubber'ın önünde dünyanın en büyük yedinci lastik üreticisi olan Pirelli, dünyanın ilk Orman Yönetim Konseyi FSC sertifikalı doğal kauçuk lastik üreticisi olmasının ardından 2030 yılına kadar da çevreyi korumak için yüzde yüz sürdürülebilir tedarik zinciri taahhüdünü teyit ederek “iklim değişimine zarar vermeyen” sürdürülebilir seviyeye ulaşmak istiyor. Geleceğe yönelik ürünlerin geliştirilmesi için yapay zeka ve veri analitiği kullanmaya başlarken, markaların nasıl yaşlanmadığını “sürekli gençleşen çok güzel bir hanımefendi” benzetmesiyle anlatan Tronchetti, hikayelerini oluşturan 30 bin küresel çalışanına teşekkür ederken, 2 bin kişiyi aşan Ar-Ge birimlerini sürekli genç mühendis alımı yapan bir start-up zihniyetinde zenginleştirdiklerini söylüyordu.

Otomotivin “açık hava laboratuvarı” Formula 1'de art arda 12. yılda başrolü oynarken yepyeni 18 inç lastiklerin geliştirilmesindeki gibi ya da yarım asırlık Türkiye üretim üssünde gerçekleştirdiği GT ve WRC hatta SuperBike için inovasyonları gibi motor sporları dünyasındaki varlıklarının, ileri teknolojik mücadelelerle sürekli geliştiğini, sorunları uluslararası boyutta çözme ve yaratıcı çözümler bulma kabiliyetlerini arttırdıklarını belirtiyordu.

“Endüstriyel üretimde tutkulu olursanız kültür de üretirsiniz” fikrini irdeleyen farklı dünyaları anlatan Tronchetti, gelecekte otomobil lastiklerinin otomobilin kendisinden bağımsız, zemine temas eden tek öğe olarak riskleri anında belirleyip sürüş güvenliğini korumak için müdahale edeceğini düşünüyor. Ki, Cyber Tyre gibi bağlantılı ürünler, sensörleriyle sürücülere gerçek zamanlı bilgiyi şimdiden iletebiliyor… Elektriklilerde de geleneksel araçlara kıyasla fazla ağırlık, yüksek hızlanma ve azami verimlilik özelliklerine yanıt verecek Elect gibi yenilenebilir de olan teknik çözüm paketleri geliştiriyor.

Rönesansı yaratan, kreatif iletişim, çağdaş sanatı, sporu ve diyaloğu seven İtalyanların yenilenme kabiliyetine 150 yılda 6.700 patent tescil eden Pirelli, iyi bir örnek.