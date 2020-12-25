Çocukken: “Ben kirletirim, biri temizler” Büyüyünce: “Ben tüketirim, biri üretir”
Faiz artırarak…
Borç bulabilmenin…
TL’yi bu yolla değerlendirip, enflasyonu düşürmenin peşindeyiz…
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Japonya:
Yüzölçümü yarımız…
Nüfusu 1.5 katımız…
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Doğal kaynakları yok...
İhracatı, ithal ürünlere bağlı…
7 bine yakın adadan oluşması nedeniyle “yüksek maliyetli yaşamı”, coğrafik zorlukları var...
Pazarlara uzak...
Deprem, volkanik patlamalar, tsunami gibi doğal afetlere açık... Yüzde 70’i dağlık (çoğu volkanik) olduğu için tarım da yapamıyor…
Ama…
Dünya ihtiyacına göre üretip, satıyor…
Kişi başı gelir bu sayede 43 bin doları buluyor…
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Nedeni basit! Japonya’da, okullarda “hizmetli” kadrosu bulunmuyor…
Tuvalet temizliğinden cam silmeye kadar tüm işler öğrenci/öğretmen işbirliğiyle yapılıyor…
Kirletirse, temizleyecek olanın kendisi olduğunu biliyor...
O kültürle büyüyor…
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Ve…
İlkokullarda atölye çalışmaları teşvik ediliyor…
Atölyede daha fazla kalan, çabalayan çocuklara daha iyi liseye/üniversiteye gitme garantisi sunuluyor…
VELHASIL…
Çocukken, “Ben dağıtırım, biri toplar...”;
“Ben kirletirim, biri temizler...” diye düşünebilen...
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Büyüyünce, rahatlıkla:
“Biri üretir, ben tüketirim”;
“Biri icat eder/geliştirir, ben kullanırım”;
“Biri öder, ben borçlanırım” diye düşünebiliyor…