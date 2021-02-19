Çocukken THY kargo raflarında uyudu, şimdi havacılık şirketi kurdu

2009 yılından bu yana Irak’ta çoğu petrol sahalarında olmak üzere 450 milyon dolarlık inşaat projesi tamamlayan Urcu Grup Enerji A.Ş.’nin sahibi Tolga Urcu, COVID-19 sürecinde Bağdat’a giderken çocukluk yıllarına döndü:

- Çocukluğum Ankara Esenboğa’da THY Kargo bölümünde geçti. Okuldan çıkıp THY Kargo’da çalışan, daha sonra müdür olan annemin yanına giderdim. Annem beni THY’nin kargo bölümü raflarında uyuturdu.

Dedesi Sadettin Davran’ı anımsadı:

- Dedem Sadettin Davran, THY’nin ilk pilotlarındandı. Uçak Servisi A.Ş.’nin (USAŞ) kurucusuydu. Anneannem de THY’de çalışmıştı.

Anne ve babasının emeklilik tarihleri aklına geldi:

- Annem 1983’te, babam da 1989’da THY’den emekli oldu. Ben bir anlamda hangarlarda büyüdüm.

TED Ankara Koleji günlerindeki hayalini düşündü:

- Uçak mühendisi olmayı çok isterdim. Hayat beni başka alanlara götürdü. KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde işletme okudum.

Basra’da görevli yabancı yöneticilerin seyahat trafiğini irdeledi:

- Basra’dan Londra’ya gitmek, aktarmalarla birlikte 25 saati buluyor. 4 saati aşan uçuşlarda yöneticiler business sınıfında seyahat ediyor. Yani, maliyeti de yüksek.

Bunları düşünürken çocukluk hayalindeki havacılık sektörüne girmesinin zamanının geldiğine karar verdi:

- Bir havacılık şirketi kurup, özel jetlerle başta Irak olmak üzere Ortadoğu bölgesinde hizmet vererek kendime bir alan açabilirim. Pandemiyle birlikte özel jetle seyahat ihtiyacı arttı.

Tolga Urcu, Haziran 2020’de havacılık şirketini kurdu. Şirketin adını belirlerken dedesinin ad ve soyadından yola çıktı:

- Sada Havacılık A.Ş. (Airsada)...

Şirket için hazırlattığı tanıtım kataloğunun ilk sayfasına dedesi Sadettin Davran’ın pilotluk dönemi fotoğrafını koydurdu. Şirket havacılık hizmetleriyle ilgili ön izinlerini alırken ilk uçağının da sahibi oldu:

- TC-TAV adıyla bilinen Hawker 800XP uçağı son sahibi Aksa’dan satın aldık.

Tolga Urcu, buluştuğumuzda hayalindeki havacılık işine adım attığı için heyecanlı olduğunu belirtti:

- 3 adet de Gulfstream uçağımız gelecek. Şirketimiz kendi içinde uçak alım-satım işi de yapacak.

Müşterilerinin yüzde 80’inin Irak başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden olmasını hedeflediğini bildirdi:

- Irak pazarını çok iyi biliyorum. Bölgede özel jet hizmeti açığı gördüm. O nedenle şirketin hedef hizmet alanını böyle belirledim.

Bölgedeki hedef destinasyonlarını şöyle özetledi:

- Amman, Beyrut, Dubai, Doha, Kuveyt, Tahran, Ercan, Erbil, Bağdat, Basra ve Necef. Elbette bunlara ek olarak destinasyon hedeflerimiz arasında Londra ve Stockholm de bulunuyor.

Airsada’nın filosundaki diğer uçakları sıraladı:

- Hawker 850, Challenger 604, Challenger 850ve Legacy 500.

Kokpit ve kabin ekibini faaliyetlerine son veren Atlas Hava Yolları’ndan aldıklarını kaydetti:

- Şirketimizde şu anda 50 personel çalışıyor. Bunların 40’ı Atlas kökenli.

Bağdat başta olmak üzere riskli bölgelerde görev yapan üst düzey yabancı yöneticilerin seyahat sıklığını şöyle irdeledi:

- Yönetici bir ay Bağdat’ta çalışıyor, ertesi ay ülkesine gidip 1 ay tatil yapıyor. Ayrıca pandemi, tarifeli havayolu seferleriyle seyahati kısıtlı hale getirdi. Bölgedeki iş insanları için özel jetler önemli bir seyahat alternatifi olacak.

COVID-19 süreci, iş insanlarının, üst düzey yöneticilerin seyahatlerini iş jetlerine doğru yöneltti.

Airsada, dünyada hava yollarında yaşanan krizden bir fırsat kapısı aralamak üzere yola çıktı...

Yolu açık olsun.

Kişi başına 2 bin 500 dolar

Airsada’nun kurucusu ve CEO’su Tolga Urcu, önümdeki defteri aldı, bir hesap yaptı:

- 14 kişilik bir iş jeti şu anda Basra-Londra seferini 70 bin dolarlık kiralama bedeliyle gerçekleştirebilir. Seferi gidiş dönüş düşündüğünüzde, kişi başına tek yön uçuş 2 bin 500 dolara mal olur.

Aynı seyahati tarifeli seferle yapan bir yöneticinin yolculuğunu irdeledi:

- Seyahat 4 saati aştığı için business sınıfında gerçekleşecek. Üstelik aktarmalarla birlikte 25 saat sürecek. Bu seyahatin tek yön bedeli de 2 bin 500 doların altına inmez. Oysa özel jetle Basra’dan Londra’ya 5 saat 50 dakikada gidilebiliyor.

Özel jet işini havayolu şirketi mantığıyla yürüteceklerini vurguladı:

- Hiç dokunulmamış bir pazarı ekonomiye katacağımızı düşünüyorum.

İki kez kaçırıldım

Urcu Grup Enerji A.Ş.’nin sahibi Tolga Urcu, 2009’dan beri Irak’ta iş yaparken ciddi tehlikeler yaşadığını belirtti:

- Irak çok büyük bir pazar ama çok ciddi riskler de var. Örneğin ben iki kez kaçırılma olayı yaşadım.

Risklere rağmen Irak’ta çalışmayı sürdürdüğünü kaydetti:

- Ben de, ekibim de alıştık artık. Çalışmayı sürdürüyoruz.

Devam eden işleri 250 milyon dolar

URCU Grup Enerji A.Ş. ve Airsada’nın sahibi Tolga Urcu’ya Irak’ta devam eden inşaat projelerini sordum, yanıtladı:

- Şu anda yürüyen işlerimizin toplam bedeli 250 milyon dolar.

Gürcistan’da yol projesinde görev aldıklarını belirtti:

- Gürcistan'da Çinli bir firmanın alt taşeronu olarak çalışıyoruz.

KKTC’de bir otel projesinin beklemede olduğunu kaydetti:

- Bafra'da bir otel projesine başlamıştık. 1.5 yıldır beklemedeyiz. Kendimize ait bir proje. 2022 yılı sonuna yetiştirmeyi planlıyoruz.

KKTC’de üniversite döneminde 5 yıl kaldığını vurguladı:

- KKTC ile bağım sürüyor. Magosa'da da küçük bir villa projem var.