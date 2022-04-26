Çocuklar geri dönüşümün kahramanı olacak!

Dünyada her yıl çift haneli artan elektronik atıklar, ciddi bir çevre tehdidi oluşturuyor. Araştırmalar dünya genelinde yılda yaklaşık 50 milyon ton e-atık üretildiğini söylüyor. Türkiye için ise bu rakam 500 bin ton. Üstelik Türkiye, hızlı artış oranlarıyla dünyanın en çok e-atık üreten ilk 20 ülkesi arasında.

Karınca Bacak ile Dev Yaprak isimli kitap, oyuncu Melis Sezen (solda) tarafından seslendirildi ve Turkcell tarafından dijital olarak çocuklara sunuldu. Alper Ergenekon (sağda) kitabı bitiren çocukların, atıkları Turkcell mağazalarındaki tekno atık kutularına bırakabileceğini söyledi.

e-atıkların toplanarak hem çevrenin korunması hem de ekonomiye değer yaratılmasına yönelik projeler giderek artıyor ancak uzmanlara göre tüm bu kampanyalarla toplanabilen e-atıklar; çekmecelerde, dolaplarda atılmış milyonlarca elektronik ürünün çok minik bir parçası. İşte bu atıkları o dolaplardan, çekmecelerden çıkarmak için Turkcell, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğinde yeni bir proje hayata geçirildi.

Daha önce tekno atıkların yönetilmesi, çevresel faydanın artırılması ve toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla, geri dönüşüme yollanan teknoloji ve bilişim atıklarından elde edilen geliri çocukların nitelikli eğitimine destek olarak aktarmak üzere “Eğitime Dönüştür” adındaki çalışmayı başlatan Turkcell, şimdi bunu bir kitapla daha kalıcı hale getirdi. Toplanan e-atıkların geliri ile yazar Semahat Söylemez’in kaleme aldığı “Karınca Bacak ile Dev Yaprak” isimli bir kitap yayınlandı. Çocuklarda çevre bilinci oluşmasına yardımcı olması amaçlanan kitap, oyuncu Melis Sezen tarafından seslendirildi. Dijital ortamda çocuklara sunuldu.

Proje ile Turkcell’in yeşil ve temiz gelecek bilincini 7’den 70’e herkese yayma kararlılığını sürdürdüklerini söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Kitabı bitiren çocuklar, evlerindeki tekno atıkları Turkcell mağazalarında konumlandırılan tekno atık kutularına bıraktıklarında bir ‘Döngüsel Elektronikler Sertifikası’ alacak. Çocuklarımıza hediyemiz olan bu kitap ve bu sertifika vesilesiyle doğaya sahip çıkacak ve geleceğimizde önemli roller üstlenecek tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutluyorum” dedi.

Sabancı Vakfı, 23 Nisan coşkusunu göklere taşıdı

Sabancı Vakfı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Türkiye genelinde uçurtma atölyeleri ve uçurtma şenliği düzenledi. Bayram coşkusunu gökyüzüne taşıyan Vakıf, ‘Gökyüzünde Bayram Var’ mesajıyla hazırladığı reklam filminin yanı sıra bu konseptte Mardin ve İstanbul’da uçurtma atölyeleri, okullara uçurtma gönderimi ve İstanbul’da uçurtma şenliği gerçekleştirdi. İstanbul’da İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen atölyelere Sulukule Mahalle Evi, Örnektepe Mahalle Evi ve Zafer Mahalle Evi’nden davet edilen çocuklar katıldı.

Uçurtma şenliğinde tasarımını Mert Uğurdil’in yaptığı ve uçurtma sanatçısı Zahit Mungan tarafından hazırlanan büyük boyutlu Atatürk uçurtması gökyüzüne ulaştı.

Suna’nın Kızları, geleceği tartıştı

İş insanı Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç’ın liderliğinde Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Suna’nın Kızları, kız çocukların gelişim ihtiyaçlarını destekleyen bir ekosistem oluşturmak için yürüttüğü çalışmalarının ilk adımını 23 Nisan’da attı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle, Pera Müzesi’nde düzenlenen Suna’nın Kızları Çocuk Forumları’nın ilkine 9–18 yaş arasındaki 18 çocuk katıldı. Forumda çocuklar; evde, okulda, yaşadıkları kentte, ülkede hangi konulardaki kararlara katılmak istediklerini, yetişkinlerin bu süreçlerde kendilerini ne kadar desteklediklerini ve kız çocukların kararlara katılımda karşılaştıkları engelleri konuştu. Çocuk Forumları’nın videolarına sosyal medyadaki Suna’nın Kızları hesaplarından ulaşılabiliyor.