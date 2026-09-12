Çocukların yapay zekâyla sınavı
Yıllardır çocuklarımızı geleceğe hazırlamak adına teknolojiyi sınıflara ne kadar hızlı sokabildiğimizi bir ilerleme göstergesi olarak gördük. Akıllı tahtalardan tabletlere, dijital platformlardan uygulamalara ve şimdi yapay zekâya kadar yeniliği çoğu zaman hızla eşitledik. Oysa yapay zekâ çağında ilerici olmak, her yeni teknolojiyi mümkün olan en hızlı şekilde çocukların önüne koymak anlamına gelmeyebilir.
Yapay zekâyı çocuklara ne kadar erken öğretirsek onları geleceğe o kadar iyi hazırlayacağımızı düşünüyorduk. Peki ya geleceğe hazırlanmak için bazen gelecekten biraz uzaklaşmak gerekiyorsa? ABD’nin en büyük iki devlet okulu sisteminde birkaç gün arayla alınan kararlar tam da bu soruyu gündeme taşıdı. Önce New York, ardından Los Angeles yapay zekâ konusunda frene bastı. Yıllardır eğitimin geleceğini “daha fazla teknoloji” üzerinden konuşurken, şimdi iki dev eğitim sistemi “ne kadar teknoloji?” sorusunun ötesine geçip çok daha zor bir şeyi tartışıyor: Hangi yaşta, ne için ve hangi bedelle?
Önce düşünmeyi öğren
New York City Public Schools, 2026–2027 eğitim yılı boyunca okul öncesinden 8. sınıfın sonuna kadar öğrencilerin doğrudan kullandığı üretken yapay zekâ uygulamalarını bir yıllığına durdurdu. Karar yaklaşık 600 bin öğrenciyi, yani sistemdeki öğrencilerin yaklaşık üçte ikisini etkiliyor. Öğrencilerle arkadaş, sırdaş ya da duygusal destek sağlayan bir kişi gibi iletişim kurmak üzere tasarlanmış yapay zekâ sohbet uygulamalarının kullanımı ise tüm sınıf seviyelerinde yasaklanıyor. Daha önce okullarda kullanılmasına izin verilen 38’den fazla eğitim yazılımındaki yapay zekâ özellikleri de yeni standartları karşılamadığı için kapatılıyor ya da devre dışı bırakılıyor.
Ancak bence kararın asıl ilginç tarafı yasak değil. Çünkü New York yapay zekâyı eğitimden çıkarmıyor; çocukların onunla hangi yaşta ve nasıl ilişki kuracağını yeniden tasarlıyor. Lisede yaklaşım tamamen değişiyor. Öğrenciler, önceden incelenmiş beş yapay zekâ aracıyla kontrollü uygulamalar yapılacak. Her lise öğrencisi yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi alacak; teknolojinin nasıl çalıştığını, veri gizliliğini, algoritmik önyargıları, etik riskleri ve doğru kullanımını öğrenecek. Öğretmenlerin yapay zekâ kullanması da yasak değil. Ders planlama ve bazı operasyonel işlerde yararlanabilecekler ancak öğrencileri notlandırmak, davranışlarını izlemek, sınıf geçme, yerleştirme veya mezuniyet gibi öğrencinin geleceğini etkileyen kritik kararlar yapay zekâya bırakılamayacak.
Kararın bir başka boyutu ekran kullanımı. İkinci sınıf ve altında bireysel ekran kullanımı büyük ölçüde kaldırılırken, 3–5. sınıflarda günlük bireysel ekran kullanımının 30 dakikayı, 6–8. sınıflarda ise 45 dakikayı aşmaması öneriliyor. Bütün bunları birlikte okuduğumuzda New York’un mesajı oldukça net: Amaç çocukları yapay zekâdan sonsuza kadar uzak tutmak değil; önce kendi zihinlerini geliştirmelerine alan açmak, ardından başka bir zekâyı nasıl kullanacaklarını öğretmek.
New York’un açıklamasının hemen ardından ülkenin ikinci büyük devlet okulu sistemi Los Angeles Unified School District’ten daha da dikkat çekici bir haber geldi. Los Angeles’ta öğrencilerin üretken yapay zekâya okulun sağladığı cihazlardan erişimi 2026–2027 eğitim yılı için tüm sınıf seviyelerinde durduruldu. Üstelik Los Angeles, New York’tan farklı olarak lise öğrencilerini de uygulamanın dışında bırakmıyor.
Ancak tüm bu kararlarda ne New York ne de Los Angeles teknolojiye sırtını dönüyor. Tam tersine, teknolojiyi çocukların hayatına mümkün olduğunca hızlı sokmak yerine, önce çocuk üzerinde ne yaptığını anlamak için kendilerine zaman tanıyorlar.
Öğrenmenin “verimsiz” alanını korumak
Bence asıl tartışma da burada başlıyor. Öğrenmek bir sorunun cevabını mümkün olan en kısa sürede bulmak mıdır, yoksa o cevaba ulaşmaya çalışırken geçirilen zaman da öğrenmenin bir parçası mıdır? Bir metni yazmaya çalışmak, doğru kelimeyi bulamamak, bir matematik probleminin başında dakikalarca uğraşmak, araştırmak, yanlış bir yere gitmek, geri dönmek, yanılmak ve yeniden denemek bugünün verimlilik dünyasında çok cazip görünmüyor. Oysa öğrenmenin önemli bir bölümü tam da o “verimsiz” görünen alanın içinde gerçekleşiyor.
Üretken yapay zekânın en büyük vaatlerinden biri bize zaman kazandırması. Yetişkinler için bunun değerini tartışmaya bile gerek yok. Fakat çocuklar söz konusu olduğunda kazandırdığımız o zamanın karşılığında neyi kaybettiğimizi de sormamız gerekiyor. Çünkü yetişkinlerin yıllarca uğraşarak geliştirdiği araştırma, yazma, problem çözme, sorgulama ve muhakeme becerilerini hızlandırmak için kullandığı bir teknoloji ile henüz bu becerileri geliştirmekte olan bir çocuğun aynı teknolojiyi kullanması aynı şey değil. Birinde teknoloji var olan bir yetkinliği büyütebilir; diğerinde ise henüz oluşmamış bir yetkinliğin yerine geçebilir.
Bir çocuğa her zorlandığında cevabı verecek bir teknoloji sunduğumuzda ona yalnızca kolaylık sağlamıyoruz. Farkında olmadan gelişmesi gereken bazı zihinsel becerilerin işini de teknolojiye devretme ihtimalimiz var. Çünkü zorlanmak öğrenmenin arızası değil, çoğu zaman öğrenmenin kendisi. Bir cevabı hemen bulamamak, bir fikri ifade edebilmek için uğraşmak ya da yanlış yaptıktan sonra yeniden başlamak yetişkin hayatında ortadan kaldırmaya çalıştığımız verimsizlikler olabilir; çocuklukta ise bunların her biri bilişsel gelişimin bir parçası.
Elbette buradan “teknoloji kötüdür” sonucuna varmak da büyük hata olur. Yapay zekâ doğru tasarlandığında kişiselleştirilmiş öğrenmeden erişilebilirliğe, dil desteğinden öğretmenlerin iş yükünün azaltılmasına kadar çok güçlü imkânlar sunuyor. Bugünün çocuklarının yaşayacağı ve çalışacağı dünyada yapay zekânın olmayacağını varsaymak da gerçekçi değil. Asıl mesele çocukları yapay zekâdan uzak tutmak değil, onunla kuracakları ilişkinin sırasını doğru belirlemek.
New York ve Los Angeles’ın kararlarını bu nedenle teknoloji karşıtlığı olarak okumak bana eksik geliyor. İki dev eğitim sistemi farklı yöntemlerle aynı soruyu soruyor: Teknoloji öğrenmeye hizmet mi ediyor, yoksa öğrenmenin kendisini mi devralıyor? Üstelik bu soru yalnızca Amerika’nın değil, önümüzdeki dönemde çocukların eğitimine ilişkin karar veren her ülkenin, her okulun ve her ebeveynin önünde olacak.
Yıllardır çocuklarımızı geleceğe hazırlamak adına teknolojiyi sınıflara ne kadar hızlı sokabildiğimizi bir ilerleme göstergesi olarak gördük. Akıllı tahtalardan tabletlere, dijital platformlardan uygulamalara ve şimdi yapay zekâya kadar yeniliği çoğu zaman hızla eşitledik. Oysa yapay zekâ çağında ilerici olmak, her yeni teknolojiyi mümkün olan en hızlı şekilde çocukların önüne koymak anlamına gelmeyebilir. Bazen ilericilik, nerede kullanacağımız kadar nerede kullanmayacağımıza da karar verebilmektir.
Belki de artık ölçmemiz gereken şey çocuklarımızın yapay zekâyı kaç yaşında kullanmaya başladıkları değil, yapay zekâ onların yerine düşünmeye başlamadan önce onların düşünmeyi ne kadar iyi öğrendiğidir.
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