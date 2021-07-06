Coğrafi işaret zengini Rize, gastro-atağa geçti

Kentlerin yerel lezzetlerini birer turizm değeri haline getiren gastronomi furyasına Rize de katıldı. Rize Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen GastroRize Günleri’nin ilki, 1-3 Temmuz tarihlerinde Rize’de gerçekleşti. Etkinlik kapsamında Rize’ye gelen ziyaretçiler; kentin geleneksel lezzetlerinin yanı sıra eşsiz doğası ve kültürel zenginlikleri hakkında da deneyim edindi.

Gastronomi dünyasının önemli isimlerini buluşturan festivalde üç boyunca mısır ekmeği, yerel kavurma, karalahana sarması gibi lezzetlerinden tadımlar yapıldı. Ayrıca kentin en önemli gelir kaynağı olan çay bahçelerine gidilerek tarladan bardağa çayın öyküsüne şahitlik edildi. 204 bin ailenin doğrudan geçim kaynağı olan çayın bölgenin birçok ekonomik ve sosyo-kültürel değerinin şekillenmesine etki ettiğini belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Çay, Rize’nin son 50 yılını şekillendiren tarım ürünü. Bütün tarlalara çay ekildiği için bazı yerel ürünlerin yetiştirilmesi azaldı ancak, son yıllarda bu zenginlikleri yeniden kazanmak için planlar yapılıyor. Mavi yemiş, karayemiş gibi meyvelerin yeniden çoğalması da Rize gastronomisini zenginleştirmek adına hedeflerimiz arasında” dedi.

‘Bölgesel festival olmasını istiyoruz’

Rize’nin Türkiye’ye kattığı hem kültürel hem ekonomik değeri daha da ileri taşımak adına bu yıl ilk kez GastroRize Günleri’ni gerçekleştirdiklerini söyleyen Metin, önümüzdeki yıllarda etkinliğin kapsamının genişletilerek uluslararası bir festival haline getirilmesinin amaçlandığını belirtti. Metin şöyle devam etti: “Oldukça zengin olan yerel damak kültürümüzün gerek tadıyla gerekse sunumuyla dünya gastronomisi açısından büyük öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Biliyoruz ki; bundan sonraki süreçte şehrimizi tüm dünyadan daha fazla insanla buluşturacağız. Kentin turistik ve ekonomik değerini daha üst seviyelere taşıyacağız. Özellikle Karadeniz ülkelerinden Rize'ye turizm akışının sağlanmasında GastroRize'nin büyük katkısı olacağını düşündüğümüz için Karadeniz ülkelerini kapsayan bir gastronomi festivali hedefliyoruz”.

13 coğrafi işaret var

GastroRize günleri kapsamında bölgenin gastronomi değerlerini irdeleyen bir panel de düzenlendi. “Coğrafi İşaretler ve Gastronomi” başlıklı oturumda konuşan Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı’nın Kurucusu Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Rize’nin 13 coğrafi işaretle Türkiye’de önemli noktada olduğunu belirtti. Tekelioğlu, “Türkiye’de coğrafi işaretlerle ilgili yasal uygulama 2017’de çıktı. Şu ana kadar 783 tescillenmiş ürün ver. Türkiye ortalaması ise 9.6. Rize’nin altı ürünü de başvurusu yapılmış, bekliyor. Yani gastronomi açısından çok zengin olan bir bölgedeyiz. Bunu ekonomiye kazandırmak için stratejik adımlar atılmalı” dedi.

Oturumun diğer konuşmacısı olan Metro Toptancı Market Meyve Sebze Kategori Müdürü Birol Uluşan ise Karadeniz Bölgesi’nde gastronomi adına böyle bir ateşin yakılmasını, yerel değerlerin ekonomiye kazandırılması açısından değerli bulduğunu belirtti. “Dünyada gastronomi ile yaşayan şehirler birkaç adım öne çıkıyor” diyen Uluşan, coğrafi işaretlerin müfredata girerek tüm gençlere öğretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Belediye mangal kömürü üretecek

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, belediye olarak kentin yerel değerlerini ekonomi kazandıracak adımlar belirlediklerini belirtti. Metin bu adımları şöyle sıraladı: