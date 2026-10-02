Çok almak değil, iyi seçmek önemli
Mustafa YALÇIN
Bir erkeğin gardırobuna bakıp onun ne kadar para harcadığını anlamak mümkün olabilir. Ama iyi giyinip giyinmediğini anlamak için başka bir şeye bakmak gerekir: Seçimlerine. Çünkü iyi giyinmek, satın alma gücünden çok seçme becerisidir.
Bugün erkek modasının en büyük yanılgılarından biri, stil sahibi olmayı gardırobun büyüklüğüyle karıştırmak. Daha çok ceket, daha çok ayakkabı, daha çok saat, daha çok marka… Sanki dolap büyüdükçe stil de büyüyecekmiş gibi. Oysa bazen tersi olur. Dolap kalabalıklaştıkça insanın kendi sesini duyması zorlaşır. Gerçek stil, seçeneklerin çoğalmasıyla değil, gereksiz olanların elenmesiyle ortaya çıkar.
İyi giyinen erkeğin dolabında mutlaka pahalı parçalar olmak zorunda değil. Ama doğru seçilmiş parçalar vardır. İyi oturan bir ceket, doğru paçada bir pantolon, kaliteli bir triko, beyaz bir gömlek, iyi bir ayakkabı… Modası kolay geçmeyen, birbirleriyle uyumlu ve yıllar boyunca farklı şekillerde kullanılabilecek parçalar.
İyi giydirmek logo değil
Bir de şu yanılgı var: Marka görünürse kalite de görünür sanıyoruz. İyi giyinmek bir logoyu taşımak değil, kıyafetin üzerinizde nasıl durduğunu bilmektir. En pahalı takım elbise bile yanlış bedende bütün etkisini kaybedebilir. Buna karşılık çok daha mütevazı bir ceket; doğru omuz, doğru kol boyu ve doğru pantolonla birleştiğinde çok daha güçlü görünebilir.
Erkek giyiminde birkaç santim düşündüğümüzden daha önemlidir. Uzun bir kol, yanlış bir paça ya da omuza oturmayan bir ceket, çok iyi bir parçayı bile kötü gösterebilir. Bu yüzden erkek stilinde bazen en büyük lüks, iyi bir terzidir.
Bir başka lüks ise neyi giymeyeceğini bilmektir. Her sezon değişen trendlerin peşinden koşmak kolay. Zor olan, “Bu bana göre değil” diyebilmek. Her gördüğümüzü satın almamak. Bir parçayı yalnızca moda olduğu için değil, gerçekten hayatımıza gireceği için seçmek.
Çünkü moda olan her şey herkese yakışmak zorunda değil. Üstelik yakışması da yetmez. Çok güzel bir ceket olabilir ama onu giyecek hiçbir yeriniz yoksa dolapta bekler. Çok konuşulan bir ayakkabı olabilir ama sahip olduğunuz hiçbir pantolonla olmuyorsa iyi bir alışveriş değildir. Kıyafet mağazada güzel görünmek için değil, hayatın içinde kullanılmak için vardır.
Sabah işe giderken, akşam yemeğinde, hafta sonu bir kahvede, bir seyahatte… İyi bir gardırop bütün bunların içinde çalışır. Birbirinden kopuk görünümler yaratmaz; kişinin kendi stilini farklı durumlarda sürdürebilmesini sağlar. Bir ceketi yalnızca tek bir pantolonla giyebiliyorsanız kullanım alanı sınırlıdır. Ama aynı ceket jean’le, kumaş pantolonla, gömlekle ve trikoyla çalışıyorsa gardırobun gerçek parçalarından biri haline gelir. İyi seçilmiş kıyafetin farkı da burada ortaya çıkar: Dolapta beklemez, giyilir.
İyi giyinmek yalnızca satın aldıklarımızla ilgili değildir. Sahip olduklarımıza nasıl baktığımızla da ilgilidir. Temiz bir ayakkabı, ütülü bir gömlek, düzgün bir paça, bakımlı bir deri, ceketin omuzda doğru durması… Bazen bütün farkı bunlar yaratır. Ne kadar iyi seçilmiş olursa olsun, bakımsız bir parça bütün etkisini kaybedebilir. Yeni bir şey almak yerine elinizdekine iyi bakmak da iyi giyinmenin bir parçasıdır.
Bir noktadan sonra insan modayı takip etmeyi bırakıp kendisini takip etmeye başlar. Hangi renkleri sevdiğini, hangi kesimlerde rahat ettiğini, hangi parçaların kendisine ait hissettirdiğini bilir. Her trendi denemek yerine kendisine gerçekten uyanı seçer. O zaman gardırop da bir alışveriş listesinden çıkıp kişisel bir arşive dönüşür. Belki de erkek stilinde olgunlaşmanın en önemli göstergesi budur: Ne alacağını bilmek kadar, neyi almayacağını da bilmek. Çünkü iyi giyinmek, başkalarına ne kadar harcadığını göstermek değildir. Ne kadar iyi seçtiğini göstermektir. Ve gerçek stil, gardıroba yeni bir şey eklediğimiz gün değil; gereksiz olanı satın almamayı öğrendiğimiz gün başlar.
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