Çok almak değil, iyi seçmek önemli

Mustafa YALÇIN

Bir erkeğin gardırobuna bakıp onun ne kadar para harcadığı­nı anlamak mümkün olabilir. Ama iyi giyinip giyinmediğini anlamak için başka bir şeye bakmak gerekir: Seçimlerine. Çünkü iyi giyinmek, satın alma gücünden çok seçme be­cerisidir.

Bugün erkek modasının en bü­yük yanılgılarından biri, stil sahi­bi olmayı gardırobun büyüklüğüyle karıştırmak. Daha çok ceket, daha çok ayakkabı, daha çok saat, daha çok marka… Sanki dolap büyüdük­çe stil de büyüyecekmiş gibi. Oysa bazen tersi olur. Dolap kalabalık­laştıkça insanın kendi sesini duy­ması zorlaşır. Gerçek stil, seçenek­lerin çoğalmasıyla değil, gereksiz olanların elenmesiyle ortaya çıkar.

İyi giyinen erkeğin dolabında mutlaka pahalı parçalar olmak zo­runda değil. Ama doğru seçilmiş parçalar vardır. İyi oturan bir ce­ket, doğru paçada bir pantolon, ka­liteli bir triko, beyaz bir gömlek, iyi bir ayakkabı… Modası kolay geç­meyen, birbirleriyle uyumlu ve yıl­lar boyunca farklı şekillerde kulla­nılabilecek parçalar.

İyi giydirmek logo değil

Bir de şu yanılgı var: Marka görü­nürse kalite de görünür sanıyoruz. İyi giyinmek bir logoyu taşımak de­ğil, kıyafetin üzerinizde nasıl dur­duğunu bilmektir. En pahalı takım elbise bile yanlış bedende bütün et­kisini kaybedebilir. Buna karşılık çok daha mütevazı bir ceket; doğru omuz, doğru kol boyu ve doğru pan­tolonla birleştiğinde çok daha güç­lü görünebilir.

Erkek giyiminde birkaç santim düşündüğümüzden daha önemli­dir. Uzun bir kol, yanlış bir paça ya da omuza oturmayan bir ceket, çok iyi bir parçayı bile kötü gösterebilir. Bu yüzden erkek stilinde bazen en büyük lüks, iyi bir terzidir.

Bir başka lüks ise neyi giymeye­ceğini bilmektir. Her sezon değişen trendlerin peşinden koşmak kolay. Zor olan, “Bu bana göre değil” diye­bilmek. Her gördüğümüzü satın al­mamak. Bir parçayı yalnızca moda olduğu için değil, gerçekten hayatı­mıza gireceği için seçmek.

Çünkü moda olan her şey her­kese yakışmak zorunda değil. Üs­telik yakışması da yetmez. Çok güzel bir ceket olabilir ama onu giyecek hiçbir yeriniz yoksa do­lapta bekler. Çok konuşulan bir ayakkabı olabilir ama sahip ol­duğunuz hiçbir pantolonla olmu­yorsa iyi bir alışveriş değildir. Kı­yafet mağazada güzel görünmek için değil, hayatın içinde kullanıl­mak için vardır.

Sabah işe giderken, akşam ye­meğinde, hafta sonu bir kahvede, bir seyahatte… İyi bir gardırop bü­tün bunların içinde çalışır. Birbi­rinden kopuk görünümler yarat­maz; kişinin kendi stilini fark­lı durumlarda sürdürebilmesini sağlar. Bir ceketi yalnızca tek bir pantolonla giyebiliyorsanız kul­lanım alanı sınırlıdır. Ama aynı ceket jean’le, kumaş pantolonla, gömlekle ve trikoyla çalışıyorsa gardırobun gerçek parçalarından biri haline gelir. İyi seçilmiş kıya­fetin farkı da burada ortaya çıkar: Dolapta beklemez, giyilir.

İyi giyinmek yalnızca satın al­dıklarımızla ilgili değildir. Sahip olduklarımıza nasıl baktığımız­la da ilgilidir. Temiz bir ayakkabı, ütülü bir gömlek, düzgün bir pa­ça, bakımlı bir deri, ceketin omuz­da doğru durması… Bazen bütün farkı bunlar yaratır. Ne kadar iyi seçilmiş olursa olsun, bakımsız bir parça bütün etkisini kaybedebilir. Yeni bir şey almak yerine elinizde­kine iyi bakmak da iyi giyinmenin bir parçasıdır.

Bir noktadan sonra insan modayı takip etmeyi bırakıp kendisini ta­kip etmeye başlar. Hangi renkleri sevdiğini, hangi kesimlerde rahat ettiğini, hangi parçaların kendisine ait hissettirdiğini bilir. Her trendi denemek yerine kendisine gerçek­ten uyanı seçer. O zaman gardırop da bir alışveriş listesinden çıkıp kişisel bir arşive dönüşür. Belki de erkek stilinde olgunlaşmanın en önemli göstergesi budur: Ne alaca­ğını bilmek kadar, neyi almayaca­ğını da bilmek. Çünkü iyi giyinmek, başkalarına ne kadar harcadığı­nı göstermek değildir. Ne kadar iyi seçtiğini göstermektir. Ve gerçek stil, gardıroba yeni bir şey ekledi­ğimiz gün değil; gereksiz olanı satın almamayı öğrendiğimiz gün başlar.