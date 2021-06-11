Çok damdan düştük ama yerli jet motoru seri üretime artık hazır

KALE Grubu Başkan ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay’la birlikte görüntülü platformda gerçekleştirdiği sohbet toplantısında söze Kale Grubu’nun Kurucusu ve babası İbrahim Bodur’u anarak girdi:

- Kurucumuz İbrahim Bodur’u vefatının 5’inci yılında, 23 Mayıs 2021’de bir kez daha hatıralar, dualar eşliğinde, rahmet ve özlemle andık. Babam insanı yaptığı her işin, hayatın merkezine koyar, doğduğu topraklardan bir gün olsun kopmayı düşünmezdi.

İbrahim Bodur’un cesareti, azmi ve ilkeleriyle Kale Grubu’na her daim yol gösterdiğini belirtti:

- Babamı anarken geçmişe takılıp kalmıyoruz. Miras bıraktığı vizyon bize ışık tutuyor. Onun, “Doğduğun yerde doy” anlayışının ne kadar önemli olduğunu pandemiyle birlikte daha iyi anladık.

Pandemi döneminde, “Şikayet etme, aksiyon al”, “Oturup beklemek yerine fark yarat” anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti:

- 16 şirket, 5 bini aşan çalışan, binlerce paydaşımızla yapı ürünleri grubunda seramik karo özelinde Avrupa’nın 5’inci, dünyanın ise 15’inci büyük üreticisi olarak yolumuza devam ediyoruz.

Havacılık ve savunma sanayiinde de prestijli ortaklıklar, dünya çapında projelerle büyümeyi sürdürdüklerini vurgulayıp, şu benzetmeyi yaptı:

- Savunma ve havacılık sektöründeki işlerimizde Rolling Coaster’da (Lunapark Treni) gibi yol aldık. “Git-gel”ler yaşadık ama “İşimize bakalım” dedik.

Bu noktada sözü Osman Okyay’a bıraktı. Okyay, F35 projesi ve sivil havacılık işlerine değindi:

- F35 projesinde 2004’ten beri varız. Bugüne kadar başarıyla çalıştık. 2005’ten beri de sivil havacılık tarafında varız. Aslında iki işi dengeli yürütmeye çalıştık. Ancak, F35 krizi ve COVID-19 nedeniyle sivil havacılıkta yaşanan kriz çakıştı.

F35 projesinde risklere hazırlanmaya çalıştıklarını vurguladı:

- COVID-19 kaynaklı sivil havacılık krizi sürpriz oldu. Sektörün bütün oyuncuları olumsuz etkilendi.

Yaşananları, “yıkıcı kırılma” olarak niteleyip sürdürdü:

- Sivil havacılıkta hava değişmeye başladı. Geçen yıl, “en kötü” havası vardı. Şimdi, “eyvah, hızlı büyüyeceğiz” telaşı yaşanıyor. Tek koridorlu yolcu uçakları tarafı çok hızlı toparlanacak. 2023-2024’te en iyi yıl olan 2019’un üzerine çıkılacak. Ayda 60 uçak üretim temposu olacak.

Sivil uçak üreticilerine tedarik konusuna vurgu yaptı:

- Tedarikte rekabetçi avantaja sahibiz.

F35 projesinden Türkiye’nin çıkarıldığını anımsattı:

- Bize yeni sipariş verilmeyeceği bildirildi. Daha önce verilmiş siparişleri tamamlayacağız. Programa tekrar dönüş olur mu bilemiyoruz.

Sonra milli projelere dikkat çekti:

- Ar-Ge ve inovasyona ciddi kaynak ayırıyoruz. Ekibimiz çok özverili çalıştı. Gece-gündüz, pazar demeden çalışmayı sürdürdü. Gaz türbinli motorlarda kabiliyet kazandık. Turbo jet motoru KTJ 3200’ü yaptık. İlk motor ortaya çıktı. Kalifikasyon testleri sürüyor.

Motorun komponentlerinin tamamının yerli olduğunu bildirdi:

- Komponentlerin temelindeki hammadde elbette ithal ediliyor. Ancak, komponent olarak dışa bağımlılık yok.

Bu noktada şu mesajı verdi:

- Çok damdan düştük ama sonunda yaptık. Bu tür işlerde hiçbir ülke ve şirket bilgi paylaşmıyor. Böyle bir durumda da damdan düşerek öğrenmek gerekiyor. KTJ 3200’ün seri üretimine bu yıl başlayacağız.

Kale Grubu, ABD’nin Türkiye’ye tavrı yüzünden F35 projesi dışında kalsa da, sivil uçak üreticilerine tedarikte COVID-19 krizi yaşasa da yerli turbo jet motoru üretiminde işin peşini bırakmıyor…

Adını dünyada turbo jet motoru üreticileri arasına yazdırma yolunda adım adım ilerliyor…

4 milyar lirayı buldu şirket satın alma ve yatırım hazırlığı var

KALE Grubu Başkan ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, 2020 yılında yüzde 30’un üzerinde büyüdüklerini belirtti:

- Geçen yılı 4 milyar lira ciroyla tamamladık. Büyümenin lokomotifi pandeminin yarattığı zorluğa rağmen ihracatını önceki yıla oranla yüzde 4.1 artıran Yapı Grubumuz oldu.

Yapı Grubu’nun yatırım planlarını da paylaştı:

- Mevcut ürün portföyümüze katkı sağlayacak ve yurt içinde büyümeyi destekleyecek yeni şirket satın alma ve yeni fabrika yatırımları gündeme gelebilecek.

Ardından ekledi:

- Yurt dışında ise Avrupa, Afrika, Güney Asya ve Ortadoğu’da yerel üretim tesisleri kurmak, mevcut yatırımlarımızı destekleyecek, kanal yaygınlığımızı artıracak fırsatları değerlendiriyoruz.

Dijital dönüşüm için 20 milyon dolar harcıyor

KALE Grubu Başkan ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, grubun dijital dönüşüm için 2018’de 5 yıllık bir program başlattığını bildirdi:

- Bugüne kadar yaklaşık yarısı Yapı Grubu’nda olmak üzere 20 milyon dolar yatırım yaptık.

2023 yılına kadar Teknik Grup ağırlıklı 12 milyon dolar daha yatırım yapacaklarını belirtti:

- Sadece dijitalleşmek için dijital yatırım yapmaya inanmıyoruz. Bu konunun çağın getirdiği temel yetkinlik olduğunu düşünerek temel eğitimlere başladık. İş yapış şekillerimize ve iş modelimize entegre ediyoruz.

Kaleseramik 100’den fazla ülkeye uzandı Kalekim 80 ülkede var

KALE Grubu Başkan ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Kaleseramik ürünlerinin 100’ü aşkın ülkeye ihraç edildiğini belirtti:

- Kaleseramik’in yıllık ihracatı 100 milyon doların üzerinde bulunuyor. Avrupa’da Almanya, İngiltere ve Fransa hedef ülkelerimiz arasında. Ayrıca geleceğin parlayan yıldızı olarak görülen Afrika’yı da büyüme için fırsat olarak değerlendiriyoruz.

Ardından Kalekim’e değindi:

- Kalekim’de de hem yurt dışında, hem de yurt içinde büyüme planları yapıyoruz. Kalekim, 80 ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşuyor.

Kalekim’in “yerinde üretim” hedefine işaret etti:

- 2016’da Kenya’ya girdik. 2019’da Tiran’da (Arnavutluk) Kalekim fabrikası faaliyete geçti. Bu yıl da Cezayir’de yerel bir şirketle yüzde 50-50 ortaklık kurduk. Kalekim’de organik ve inorganik büyüme adımlarımız daha güçlü şekilde sürecek.