Çok kaynak mı, etkin kaynak mı? Çanakkale Zaferi’ne bakılmalı…

Amiral Carden 11 Ocak tarihli raporunda, “Yenilmez” diye adlandırılan güçlü donanması için…

12 muharebe gemisi, üçü ağır olmak üzere 6 kruvazör, 16 muhrip, 12 mayın tarayıcı, 6 denizaltı ve çeşitli sınır gemiler gerekeceğini bildirmişti…

İstediği bu gemilere ilaveten emrine yeni yapılan Queen Elizabeth ile Irresistible zırhlıları da verildi…

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Sonrasında Fransız Hükûmeti de devreye girdi…

Harekât için Amiral Guépratte komutasında dördü zırhlı, dördü denizaltı olmak üzere 26 parçalık bir filo tahsis etti…

Ayrıca, Churchill de, Birleşik Krallık gemilerini Amiral Carden komutası altına girmek üzere bölgeye hareket ettirdi…

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Böylece filodaki orta ve ağır çaptaki namlu sayısı 247’ye çıktı…

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Ve dönemin modern silahlarıyla donanan 500 bin İngiliz, Fransız asker…

(Sonradan eklenecek Yeni Zelanda ve Avusturalya kolorduları hariç)

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Biz mi?

Çanakkale Boğazı’nı savunacak tabyalarımızın durumu, her şeyi anlatıyordu…

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Mevcut topçu mühimmatı birbirine uymamaktaydı…

Mesudiye gibi artık denizde görev yapamayacak kadar eski askeri gemilerden sökülen toplarla yeni bataryalar oluşturulmuştu…

Sonuçta, 230 topa sahiptik ve bunların çoğu oldukça eskiydi.

En iyilerinin dahi atış menzili 7- 8 km civarındaydı ve sadece 82 tanesi donanma toplarıyla düello edebilecek nitelikteydi...

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Kıt kaynaklara sahipken, sonsuz sayılabilecek kaynağa sahip kuvvetle, 8 ay gibi çok uzun bir süre savaşabilmek ve dahası kazanabilmek…

VELHASIL…

Merkez Bankası, dün, “dış kaynak girdisi sağlamak” için faizleri yükseltti… Kaynak akışı hızlanabilir/ artabilir…

Ama, önemli olan “borç gelen kaynağı” etkin kullanabilmektir…

Yüksek maliyetli o kaynaklar, “ihtiyaç dışı yatırım/yatırımlar” için değil tarımdan/madene eğitimden/yüksek teknolojiye ihtiyacımız olan, sonrasında sermaye birikimi sağlayacak yatırımlarda kullanılmalıdır…

“Çanakkale Zaferi” gibi destansı başarılarımız, kaynakları etkin kullanabildiğimizin göstergesidir…