Çok kuşaklı işyerleri yeni normal mi?

Son dönemde yayımlanan kü­resel işgücü raporlarını okur­ken ortak bir tespit dikkat çeki­yor: çalışma hayatı artık yalnız­ca dijitalleşme, uzaktan çalışma ya da yapay zekâ başlıkları üze­rinden dönüşmüyor. Daha sessiz ama en az bunlar kadar belirleyi­ci bir başka değişim yaşanıyor. İş­yerleri giderek daha fazla yaş çe­şitliliği barındırıyor ve bu durum istisnai bir yapı olmaktan çıkıp kalıcı bir düzene dönüşüyor.

Bugün birçok organizasyonda kariyerinin başındaki bir çalışan ile emekliliğe yaklaşmış bir başka çalışan aynı ekipte yer alabiliyor. Uluslararası kuruluşların değer­lendirmeleri, çalışma hayatın­da farklı yaş gruplarının aynı an­da daha uzun süre bir arada kal­masının giderek yaygınlaştığını gösteriyor. Aradaki yaş farkı bazı işyerlerinde birkaç on yılı bula­biliyor. Bu tablo çoğu zaman “ku­şak çatışması” başlığı altında ele alınıyor. Oysa mesele, kuşakların bir arada bulunmasından çok, bu birlikteliğin nasıl yönetildiğinde düğümleniyor.

Bu dönüşüm, tek bir ülkeye ya da sektöre özgü değil. OECD ve Uluslararası Çalışma Örgütü, birçok ekonomide ileri yaş grup­larının işgücüne katılımının art­tığını; buna paralel olarak işyer­lerindeki yaş dağılımının geniş­lediğini vurguluyor. Bu durum, farklı kariyer evrelerinin aynı ku­rumsal yapı içinde yan yana var olmasını kaçınılmaz kılıyor. Do­layısıyla tartışılması gereken ko­nu, yaş çeşitliliğinin varlığı değil; bu çeşitliliğin nasıl bir çalışma düzeni içinde anlam kazandığı.

Kuşak etiketleri sorunu açıklamaya yetiyor mu?

Yaş çeşitliliği tartışmalarında kuşak etiketleri sıklıkla kolaylaş­tırıcı bir çerçeve sunuyor. Gençler hızlı, teknolojiye yatkın ve sabır­sız; ileri yaştakiler deneyimli ama değişime mesafeli olarak tanım­lanıyor. Ancak bu tür genelleme­ler, işyerindeki gerçek dinamikle­ri açıklamaktan çok örtüyor.

Akademik çalışmalar ve iş dün­yası analizleri, yaş grupları ara­sındaki gerilimlerin büyük bö­lümünün kuşak farkından değil, belirsiz rol tanımlarından ve net­leşmemiş beklentilerden kay­naklandığını ortaya koyuyor. Ay­nı sorumluluğu üstlenen çalışan­ların, yalnızca yaşları nedeniyle farklı değerlendirilmesi, “kuşak farkı” olarak adlandırılan pek çok sorunun temelinde yer alıyor.

Bu noktada gözden kaçan önemli bir gerçek var: yaş, tek ba­şına davranışı belirleyen bir de­ğişken değil. Eğitim geçmişi, sek­törel deneyim, çalışılan kurumun kültürü ve kariyer evresi çoğu za­man yaştan daha belirleyici olu­yor. Kuşak söylemi ise bu karma­şık tabloyu basitleştirerek, yapı­sal yönetim sorunlarını bireysel özelliklere indirgeme kolaylığı sağlıyor.

OECD ve ILO raporları da ben­zer bir çerçeve sunuyor. Birçok ülkede ileri yaş gruplarının ça­lışma hayatında daha uzun süre kalması, iş tasarımlarının ve ka­riyer modellerinin yeniden düşü­nülmesini zorunlu kılıyor. Ancak mevcut yapılar, çoğu zaman fark­lı yaş gruplarının beklenti ve ça­lışma ritimlerine aynı anda yanıt vermekte zorlanıyor.

Deneyim, hız ve kurumsal tasarım meselesi

Çok kuşaklı işyerlerinin asıl sı­navı, deneyim ile hız arasındaki dengeyi nasıl kurduklarında or­taya çıkıyor. Dijitalleşme karar alma süreçlerini hızlandırırken, belirsizlik ortamı bağlamsal dü­şünmenin ve kurumsal hafızanın önemini artırıyor. Bu iki ihtiya­cın farklı yaş gruplarının güçlü olduğu alanlara işaret ettiği uzun süredir biliniyor.

Uluslararası raporlar, yaş çe­şitliliğinin tek başına verimlilik yaratmadığını; ancak deneyim ile çevikliğin farklı roller içinde bir araya getirildiği yapılarda karar kalitesinin ve kurumsal dayanık­lılığın güçlendiğini vurguluyor. Sorun yaş farkı değil, bu farkın işin tasarımına nasıl yansıtıldığı.

Buna rağmen birçok kurum, deneyimi ölçülebilir ve yöneti­lebilir bir değere dönüştürmek­te zorlanıyor. Deneyim ya tama­men göz ardı ediliyor ya da sem­bolik unvanlarla sınırlı kalıyor. Hız ise çoğu zaman tek başına performans göstergesi olarak ele alınıyor. Oysa farklı yaş grupları­nın katkıları, aynı ölçütlerle de­ğerlendirildiğinde, potansiyel bir avantaj kolaylıkla gerilim alanına dönüşebiliyor.

Bu tartışmalarda çoğu zaman görünmez kalan bir başka grup ise orta kariyer aşamasındaki ça­lışanlar. Genellikle gençlerin di­namizmi ile kıdemlilerin dene­yimi arasında denge kuran bu ke­sim, çok kuşaklı yapıların taşıyıcı kolonu niteliğinde. Yapı doğru ta­sarlanmadığında, tükenmişlik riskinin en yoğun yaşandığı grup­lardan biri hâline de yine bu çalı­şanlar geliyor.

Yeni normal ne anlama geliyor?

Çok kuşaklı işyerleri artık geçi­ci bir eğilim değil. Uzayan yaşam süresi, daha esnek emeklilik pra­tikleri ve parçalı kariyer yolları bu yapıyı kalıcı hâle getiriyor. Kü­resel yetenek ve istihdam rapor­ları, organizasyonların önemli bir bölümünde birden fazla kuşa­ğın aynı anda çalışmasının artık olağan bir durum hâline geldiğini gösteriyor.

Ancak bu durum, kendiliğin­den daha kapsayıcı ya da daha üretken bir çalışma hayatı an­lamına gelmiyor. Yeni normal, farklı yaşların aynı mekânda bu­lunmasından çok, farklı hızların, beklentilerin ve katkı biçimleri­nin aynı sistem içinde yönetile­bilmesiyle ilgili.

Bu da şirketleri kaçınılmaz ola­rak bazı temel sorularla yüzleş­tiriyor: Performans nasıl ölçü­lüyor? Kariyer hâlâ tek yönlü bir yükseliş olarak mı tanımlanıyor? Deneyim bir maliyet mi yoksa stratejik bir varlık mı olarak gö­rülüyor?

Bu sorulara net yanıtlar veril­meden, yaş çeşitliliğini gerçek bir avantaja dönüştürmek zor. Doğ­ru kurgulandığında ise çok ku­şaklı işyerleri, belirsizlik çağın­da önemli bir rekabet üstünlü­ğü sağlayabilir. Çünkü günümüz ekonomisinde asıl değer, ne yal­nızca hızda ne de yalnızca dene­yimde; bu ikisini birlikte kullana­bilme becerisinde yatıyor.

Çok kuşaklı işyerleri büyük ih­timalle yeni normal. Ancak bu normalin verimli mi yoksa so­runlu mu olacağı, demografiden çok bugün yapılan kurumsal ter­cihlerle belirlenecek.