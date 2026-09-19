Çok meşgulüz ama ne üretiyoruz?
Sabah toplantıyla başlıyor. Ardından yanıtlanmayı bekleyen e-postalar, mesajlar, raporlar, sunumlar, onaylar... Gün bitiyor, yapılacaklar listesinin yarısı hâlâ yerinde. Üstelik hayatımıza giren yapay zekâyla birlikte eskisinden daha hızlı yazıyor, analiz ediyor, özetliyor, sunum hazırlıyoruz. Buna rağmen birçok çalışan günün sonunda aynı duyguyu yaşıyor: Çok çalıştım ama asıl yapmam gereken işe ne kadar zaman ayırabildim? Belki de şirketlerin yeni verimlilik problemi burada başlıyor. Uzun yıllar daha fazla çalışmayı daha fazla üretmekle eşitledik.
Oysa 2026'nın iş dünyası verileri başka bir tablo çiziyor: İnsanlar giderek daha yoğun fakat bu yoğunluğun önemli bölümü değer yaratan işe dönüşmüyor. Korn Ferry'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı 11 ülkeden 16 binden fazla çalışan ve yöneticiyi kapsayan Workforce 2026 araştırması bu çelişkiyi ortaya koyuyor. Çalışanların yüzde 62'si iş yükünün son iki yılda ciddi biçimde arttığını, yüzde 44'ü kapasitesinin üzerinde çalıştığını söylüyor. Daha düşündürücü olan ise çalışanların yüzde 45'inin, gerçekten büyümeye katkı sağlayacak işleri yapamayacak kadar meşgul olduğunu belirtmesi.
Yoğunluk performans değil
Aslında şirketlerde görünmez bir “meşguliyet ekonomisi” oluşuyor. Takvim doluluğu, gönderilen e-posta sayısı, toplantı trafiği, hazırlanan raporlar ve bitirilen görevler çalışanı sürekli hareket halinde tutuyor. Fakat hareket ile ilerleme aynı şey değil. Korn Ferry'nin araştırmasındaki bir başka sonuç bu nedenle önemli.
Yapay zekânın verimliliklerini artırdığını söyleyen CEO'ların oranı yüzde 79'a ulaşırken, bireysel çalışanlarda oran yüzde 51'de kalıyor. Yani şirketin tepesinden görülen verimlilik artışıyla işi yapanların deneyimi arasında ciddi bir mesafe var. Bu farkın nedeni teknolojinin yetersizliği olmayabilir. Asıl sorun, teknolojiyi eski iş yapış biçiminin üzerine eklememiz. Bir raporu yapay zekâ ile yarı sürede hazırlıyoruz ama rapor hâlâ beş kişinin onayından geçiyor. Toplantı notunu saniyeler içinde çıkarıyoruz ama toplantı sayısı azalmıyor.
E-postayı daha hızlı yazıyoruz fakat daha fazla e-posta gönderiyoruz. Teknolojinin kazandırdığı zamanı, yeni işler üreterek tekrar dolduruyoruz. Microsoft'un iş dünyasında bir süredir dikkat çektiği “sonsuz iş günü” de tam olarak bunu anlatıyor: İş günü artık belirgin bir başlangıç ve bitişe sahip olmaktan çıkarken çalışanlar mesajlar, toplantılar ve kesintiler arasında sürekli parçalanıyor. Bu ortamda asıl kıt kaynak zaman bile değil kesintisiz dikkat.
İşi değil, işi yapma biçimini değiştir
Bu tartışmanın önemli isimlerinden olan London Business School Profesörü Lynda Gratton. Gratton'ın çalışmalarında uzun süredir vurguladığı temel noktalardan biri, yeni teknolojinin değerinin ancak işin nasıl tasarlandığı yeniden düşünüldüğünde ortaya çıkması.
Başka bir ifadeyle, yeni bir araç satın almak işin kendisini otomatik olarak yenilemiyor. Korn Ferry'nin yeni araştırması da şirketlere benzer bir mesaj veriyor: Büyüme için insanlardan daha fazla iş istemek yerine, hangi işlerin gerçekten yapılması gerektiğini yeniden düşünmek gerekiyor. Bu küçük bir fark gibi görünebilir ama yönetim açısından oldukça radikal. Çünkü bugüne kadar şirketler çoğunlukla “Bu işi nasıl daha hızlı yapabiliriz?” diye sordu.
Şimdi sorulması gereken soru önce şu: “Bu işi neden yapıyoruz?” Kaç rapor okunmadığı halde her ay hazırlanıyor? Kaç toplantı yalnızca alışkanlık olduğu için takvimde duruyor? Kaç yönetici bilgi sahibi olmakla karar sürecinin parçası olmayı birbirine karıştırıyor? Kaç onay aşaması gerçek bir risk azaltıyor? Ve kaç çalışan gününün en verimli saatlerini şirket açısından en düşük değerli işlere harcıyor? Bunlar operasyonel ayrıntılar gibi görünebilir. Oysa doğrudan büyüme meselesi. Bir şirket çalışanlarının zamanını nereye yönlendiriyorsa sermayesini de aslında oraya yatırıyor.
Ne yapmalı?
●Çalışanların zamanını yalnızca iş yükü açısından değil, yarattığı değer açısından ölçün.
●Düzenli yapılan işler için “Bunu bugün ilk kez tasarlasaydık yine yapar mıydık?” sorusunu sorun.
●Yapay zekayı mevcut görevleri hızlandırmak kadar gereksiz görevleri ortadan kaldırmak için kullanın.
●Toplantı, raporlama ve onay süreçlerine süre yerine amaç ve çıktı kriteri koyun.
●Yöneticilerin performansını ekiplerinin ne kadar meşgul olduğuyla değil, hangi işleri yapmaktan vazgeçebildiğiyle de değerlendirin.
Belki de önümüzdeki dönemin en verimli şirketleri çalışanlarından daha fazlasını isteyenler olmayacak. Neyi yapmamaları gerektiğini en iyi bilenler olacak. Çünkü bugünün iş dünyasında herkesin takvimini doldurmak kolay. Asıl yönetim becerisi, insanların zamanını şirket için gerçekten değer yaratan işe ayırabilmek.
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