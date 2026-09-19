Çok meşgulüz ama ne üretiyoruz?

Sabah toplantıyla başlıyor. Ardından yanıtlanmayı bekleyen e-postalar, mesajlar, raporlar, sunumlar, onaylar... Gün bitiyor, yapılacaklar liste­sinin yarısı hâlâ yerinde. Üstelik hayatımıza giren yapay zekây­la birlikte eskisinden daha hız­lı yazıyor, analiz ediyor, özetli­yor, sunum hazırlıyoruz. Buna rağmen birçok çalışan günün sonunda aynı duyguyu yaşıyor: Çok çalıştım ama asıl yapmam gereken işe ne kadar zaman ayı­rabildim? Belki de şirketlerin yeni verimlilik problemi burada başlıyor. Uzun yıllar daha fazla çalışmayı daha fazla üretmekle eşitledik.

Oysa 2026'nın iş dün­yası verileri başka bir tablo çi­ziyor: İnsanlar giderek daha yo­ğun fakat bu yoğunluğun önemli bölümü değer yaratan işe dö­nüşmüyor. Korn Ferry'nin geç­tiğimiz günlerde yayınladığı 11 ülkeden 16 binden fazla çalışan ve yöneticiyi kapsayan Work­force 2026 araştırması bu çeliş­kiyi ortaya koyuyor. Çalışanla­rın yüzde 62'si iş yükünün son iki yılda ciddi biçimde arttığını, yüzde 44'ü kapasitesinin üze­rinde çalıştığını söylüyor. Daha düşündürücü olan ise çalışanla­rın yüzde 45'inin, gerçekten bü­yümeye katkı sağlayacak işleri yapamayacak kadar meşgul ol­duğunu belirtmesi.

Yoğunluk performans değil

Aslında şirketlerde görün­mez bir “meşguliyet ekonomi­si” oluşuyor. Takvim doluluğu, gönderilen e-posta sayısı, top­lantı trafiği, hazırlanan rapor­lar ve bitirilen görevler çalışanı sürekli hareket halinde tutuyor. Fakat hareket ile ilerleme aynı şey değil. Korn Ferry'nin araş­tırmasındaki bir başka sonuç bu nedenle önemli.

Yapay zekâ­nın verimliliklerini artırdığını söyleyen CEO'ların oranı yüz­de 79'a ulaşırken, bireysel çalı­şanlarda oran yüzde 51'de ka­lıyor. Yani şirketin tepesinden görülen verimlilik artışıyla işi yapanların deneyimi arasında ciddi bir mesafe var. Bu farkın nedeni teknolojinin yetersizli­ği olmayabilir. Asıl sorun, tek­nolojiyi eski iş yapış biçiminin üzerine eklememiz. Bir raporu yapay zekâ ile yarı sürede hazır­lıyoruz ama rapor hâlâ beş kişi­nin onayından geçiyor. Toplantı notunu saniyeler içinde çıkarı­yoruz ama toplantı sayısı azal­mıyor.

E-postayı daha hızlı ya­zıyoruz fakat daha fazla e-pos­ta gönderiyoruz. Teknolojinin kazandırdığı zamanı, yeni işler üreterek tekrar dolduruyoruz. Microsoft'un iş dünyasında bir süredir dikkat çektiği “sonsuz iş günü” de tam olarak bunu an­latıyor: İş günü artık belirgin bir başlangıç ve bitişe sahip olmak­tan çıkarken çalışanlar mesaj­lar, toplantılar ve kesintiler ara­sında sürekli parçalanıyor. Bu ortamda asıl kıt kaynak zaman bile değil kesintisiz dikkat.

İşi değil, işi yapma biçimini değiştir

Bu tartışmanın önemli isim­lerinden olan London Business School Profesörü Lynda Grat­ton. Gratton'ın çalışmalarında uzun süredir vurguladığı temel noktalardan biri, yeni teknolo­jinin değerinin ancak işin nasıl tasarlandığı yeniden düşünül­düğünde ortaya çıkması.

Başka bir ifadeyle, yeni bir araç satın almak işin kendisini otomatik olarak yenilemiyor. Korn Fer­ry'nin yeni araştırması da şir­ketlere benzer bir mesaj veriyor: Büyüme için insanlardan da­ha fazla iş istemek yerine, han­gi işlerin gerçekten yapılması gerektiğini yeniden düşünmek gerekiyor. Bu küçük bir fark gi­bi görünebilir ama yönetim açı­sından oldukça radikal. Çünkü bugüne kadar şirketler çoğun­lukla “Bu işi nasıl daha hızlı ya­pabiliriz?” diye sordu.

Şimdi so­rulması gereken soru önce şu: “Bu işi neden yapıyoruz?” Kaç rapor okunmadığı halde her ay hazırlanıyor? Kaç toplantı yal­nızca alışkanlık olduğu için tak­vimde duruyor? Kaç yönetici bilgi sahibi olmakla karar süre­cinin parçası olmayı birbirine karıştırıyor? Kaç onay aşama­sı gerçek bir risk azaltıyor? Ve kaç çalışan gününün en verim­li saatlerini şirket açısından en düşük değerli işlere harcıyor? Bunlar operasyonel ayrıntılar gibi görünebilir. Oysa doğrudan büyüme meselesi. Bir şirket ça­lışanlarının zamanını nereye yönlendiriyorsa sermayesini de aslında oraya yatırıyor.

Ne yapmalı?

●Çalışanların zamanını yalnızca iş yükü açısından değil, yarattığı değer açısından ölçün.

●Düzenli yapılan işler için “Bunu bugün ilk kez tasarlasaydık yine yapar mıydık?” sorusunu sorun.

●Yapay zekayı mevcut görevleri hızlandırmak kadar gereksiz görevleri ortadan kaldırmak için kullanın.

●Toplantı, raporlama ve onay süreçlerine süre yerine amaç ve çıktı kriteri koyun.

●Yöneticilerin performansını ekiplerinin ne kadar meşgul olduğuyla değil, hangi işleri yapmaktan vazgeçebildiğiyle de değerlendirin.

Belki de önümüzdeki dönemin en verimli şirketleri çalışanlarından daha fazlasını isteyenler olmayacak. Neyi yapmamaları gerektiğini en iyi bilenler olacak. Çünkü bugünün iş dünyasında herkesin takvimini doldurmak kolay. Asıl yönetim becerisi, insanların zamanını şirket için gerçekten değer yaratan işe ayırabilmek.