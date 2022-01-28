Çok yönlü, beyefendi bir iş insanı…

Selahattin Beyazıt, 5 Temmuz 1931’de dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi’ni bitirdi, İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nden mezun oldu. Cambridge’te okurken ünü büyük, Lord Brabazon Of Tara, Beyazıt’ın hamiliğini üstlendi. Bu onun yaşam boyu İngiltere ile bir bağının sürme nedeni oldu. İngiltere’de çok önemli dostlar edindi. Bu bağlar İngiltere ile olan ticaretini kenetledi, Leyland kamyonlarının ve Shell’in Türkiye temsilcisi oldu. Ekonomi bilgisindeki derinlik, dönemin başbakanlara Menderes ve Demirel'in dikkatini çekti ama o politikadan uzak durmayı yeğledi. Bir ‘’fikir üreten‘’ kuruluş olarak dünya liderlerini buluşturan Bilderberg Grubu’na girdi, oluşumunda önemli roller aldı. 1971- 1982 yılları arasında Bilderberg’in Türkiye temsilciliğini yaptı. Oluşum o denli önem kazandı ki, 1975 yılında İzmir-Çeşme’deki toplantıya Demirel, Ecevit, Çağlayangil, NATO Genel Sekreteri, Dünya Bankası Başkanı ve dönemin İngiltere muhalefet partisinin genç lideri Margaret Thatcher da katıldı. Beyazıt-Thatcher ilişkisi, birbirlerine ‘’Magi-Sela’’ diye hitap eden bir yakınlığa dönüştü.

Yurtdışındaki etkin ilişkileri nedeniyle Türkiye’nin ‘’fahri büyükelçisi’’ olarak birçok sorunun çözümünde yardımcı oldu. O yıllarda yılın 300 gününü yurtdışında geçirdi. Beyazıt, 9 yıl Galatasaray kulüp başkanlığı yaptı, kulübün dışa açılmasında önayak oldu. Beyazıt, Britannica Ansiklopedisi gibi birçok önemli projenin gerçekleşmesinde yardımcı oldu. Finansal Times gibi bir gazetenin bu ülkede kurulması için girişimlerde bulundu, Rapor gazetesinde bu yapıyı uyarlamayı denedi, istediği sonucu alamadı. Günaydın Gazetesi’nin çalışanlarının üstlendiği mülkiyete el verdi, ben de bu oluşumun içinde olan biri olarak bunun birebir tanığıyım. Ne yazık ki, Günaydın’ın mülkiyetini üstlenmedi, daha sonra benim ‘’Babıâli Anıları‘’ kitabım için verdiği görüşte ‘’bundan yana hayıflandım’’ sözlerini kullandı.

İş insanlığı, spor kulübü başkanlığı ve sivil diplomatlık gibi komple bir kimlikten oluşan Selahattin Beyazıt’ı 21 Ocak’ta kaybettik. Saygı ve minnetle anıyorum.

GÜNÜN NOTU:

Çin, Türkiye ile benzeşircesine yatırımların hızlanması için politika faiz oranını düşürdü, ama oranı enflasyonun üstünde, farkımız bu...