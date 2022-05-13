“Çölde pirinç üretmek” başarı mıdır?

Çeltik için “bol su” lazım…

İlkokul bilgisidir…

Bu bilgiden hareket ve biraz akılla:

“Çölde pirinç yetişmez…” gibi, birçok “türev bilgi” türetilebilir…

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Ancak…

İmkanın varsa…

Çölde pirinç yetiştirmek gibi uç fikirler deneyebilirsin…

Bunun İçin inat edebilirsin…

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Sonuçta…

Çevrendekilere zarar vermiyorsan…

Ve…

Zararını paylaşmak zorunda olmayanların dahi, “Bu adam ne yapıyor?” gibi söylentilerini/şaşkın bakışlarını görmezden gelebiliyorsan, yüksek maliyete katlanıp, çölde pirinç üretebilirsin…

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Bu deneyime, “Kendi imkanlarıyla, kimseye zarar vermeden idealini gerçekleştiriyor” diyenler çıkacaktır…

“Kaynağı daha verimli alanlarda kullanıp, çevrenin de refahını artırabilirdi…” diyenler de…

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İlginç olanı…

“Kısıtlı imkanlarımızı kullanarak, çölde pirinç üretti!” deyip alkışlayanların olması…

VELHASIL…

İmkansızı gerçekleştirmek (çevreye zarar vermeden) tabi ki denenebilir…

Örneğin Fatih Sultan Mehmet, “İmkanın sınırını görmek için, imkansızı denemek lazım” derken dahi, tüm imkanları hesap etmiş/ettirmiş…

Matematiği, fiziği, felsefeyi kullanmış…

Alanında eğitimli/deneyimli insanlarla çalışmış…

Yani, körler ülkesinde ayna satmaya, çölde çeltik üretmeye çalışmamış…