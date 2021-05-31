Contemporary Istanbul 15 yaşında

15. Contemporary Istanbul, 1 Haziran’da; Motosikletin 150 yılı Rahmi M. Koç Müzesi’nde; Çev Sanat’ın keman sanatçısı Ganiyev, St. Petersburg’da; Larissa Araz’ın Şark &Garp sergisi; Kahve Dünyası “umut” kampanyası haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

Contemporary Istanbul’un yeni edisyonu 1 Haziran’da

15’inci Contemporary Istanbul, Akbank ana sponsorluğunda 1-6 Haziran tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonlarında sanatseverlerle buluşacak. Contemporary Istanbul’un bu edisyonuna Contemporary Istanbul Vakfı (CIF), Akbank Sanat, Baksı Müzesi, Borusan Contemporary, Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM), İyilik İçin Sanat Derneği, GLOBART, Otonom Art Events ve halka sanat projesi de katılacak. Etkinlikte Türkiye’den 26 çağdaş sanat galerisinde, yerli ve yabancı 290 sanatçının, 500’e yakın eseri izlenebilecek. Bunlar arasında ‘Olan ve Alışkınlık’ başlıklı sergi, 1-6 Haziran tarihleri arasında Akbank Sanat standında ziyaret edilebilecek. 1 Haziran’da, solo sergiler ve galeriler tarafından eserleri sergilenen sanatçıların katılımı ile tüm gün sürecek Sanatçı Günü’nde her galeri seçilmiş sanatçılarını fuara davet ederek koleksiyonerlerle sanatçıları bir araya getirecek. Contemporary Istanbul’da bu yıl dijital sanat ve yeni medya sanatına yer veren Plugin de, Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda 8. yaşını kutlayacak.

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- Motosikletin 150 yılı Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergileniyor

19’uncu yüzyılın ikinci yarısında başlayan tarihiyle kara taşımacılığına ayrı bir önem kazandıran motosiklet, Birinci Dünya Savaşı sırasında cephedeki birliklerle hızlı iletişim sağlamak için atlı habercilerin yerini almıştı. 1960’lardan itibaren ihtiyaçları karşılayan araç olmaktan öte hayat tarzına dönüşen motosiklet, günümüzde hâlâ popülerliğini koruyor. Sanayi, iletişim ve ulaşım tarihinden 14 binin üzerinde objeyle ziyaretçilerini ağırlayan Rahmi M. Koç Müzesi de modern tasarımlarıyla farklı zevklere hitap eden ‘iki teker’in dünden bugüne gelişimini yansıtıyor.

- ÇEV Sanat’ın keman sanatçısı Ganiyev, St. Petersburg’da

ÇEV Sanat’ın Genç Yetenekler projesinde yer alan keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev, Rusya’da müzikseverlerle buluşuyor. Ganiyev, 1 Haziran’da St. Petersburg Filarmoni Orkestrası ile birlikte Fazıl Say’ın ‘Haremde 1001 Gece’ keman konçertosunu St. Petersburg Philharmonia Grand Hall'da seslendirecek.

- DasDas online yaza tiyatro ve müzikle giriyor

DasDas Online, yaz sezonunda da online gösterimlerini sürdürüyor. DasDas Haziran ayını ‘Rivayet Radyosu’, ‘Timsah’, ‘Güle Güle Diva!’, ‘Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’ ve ‘Westend / Batının Sonu’nun yer aldığı programıyla karşılıyor.

- SAHA’dan Venedik Mimarlık Bienali’ne davet edilen iki sanatçıya destek

SAHA, 22 Mayıs - 21 Kasım arasında, Hashim Sarkis’in küratörlüğünde “How will we live together?” başlığıyla düzenlenen 17. Venedik Mimarlık Bienali’ne davet edilen sanatçılar Refik Anadol ve Pınar Yoldaş'ın yeni projelerine destek veriyor.

- Larissa Araz’ın Şark &Garp sergisi, 8 Haziran’da KRANK Art Gallery’de

KRANK Art Gallery, sanatçı Larissa Araz’ın, Türkiye’nin Doğu’sunda ve Batı’sında gelişen süreçlerin karşılaştırmasını yaptığı, on yıllık bir süreye tanıklık eden, bir fotoğraf serisi olan Şark&Garp sergisine ev sahipliği yapacak. Şark & Garp, 8 Haziran-22 Ağustos tarihleri arasında sergilenecek.

- Kahve Dünyası “umut” kampanyası sürüyor

Kahve Dünyası, pandemi döneminde başlattığı “umut” kampanyasını sürdürüyor. Kampanyayı “Hangi fırtına sonsuza kadar sürer?” mottosuyla başlatan marka, “Hangi dağ, aşılamayacak kadar büyüktür?”, “Kalbinin sesini hangi gök gürültüsü bastırabilir?”, “Umuda kim sınır koyabilir?” den sonra bu kez “Bu dünya sen ben olmadan, biz olursak döner” diyerek yaşanan tüm zorlukların geçeceği ve kaçırılan tüm tatlı anların bir şekilde telafi edilebileceğini hatırlatıyor.

- BASE’in 2021 başvuruları için son tarih 15 Haziran!

Her yıl Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturmayı hedefleyen BASE’in 2021 edisyonu için başvuru kabulü devam ediyor. Son tarih 15 Haziran.