COP26 neden sonuçsuz kalacak?

COP26 Glasgow Doruğu, 193 ülkenin katılımıyla bugün başlıyor. Toplantı, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında iklimsel felaket odağında karşılıklı suçlamalarla geçecek gibi…

İskoçya‘nın bilim önderi kenti Glasgow‘da bugün COP26 toplanıyor. Dünyanın en önemli iklim doruğu bu. Paris İklim Anlaşması‘ nın sonuçlarının testinde ilk ara sınav olacak. Hedef, sanayi öncesi insanlığın iklim değerlerini 2 derece geçmemek. Bunun için yerkürede yer alan istisnasız her ülkenin bir ‘’fosil azaltma hedefi‘’ benimsemesi gerekiyor, kısa adıyla NDC bunun adı. Yüzyılımızın sonu için AB %55, ABD %52 azaltma taahhüdü yaptı.

Ama her ikisinin dünya ısınmasında payı sadece %23. Rusya, Brezilya, Hindistan ve Çin yuvarlak sözler dışında hiçbir taahhüdü yok.

Oysa, son 2 ülkenin küresel ısınmadaki payı %35. Endonezya, Meksika, Brezilya, Türkiye hedef koymada ortada bile yok.

Başında Dr. Fatih Birol‘un olduğu IEA hesaplamış: İklim iyileşmesinde bu taahhütlerin payı ancak %5 olabilecek...

Ya bu işin finansman cephesinde ne var/ne yok? 2020’de gelişmekte olan ülkelerin kullanımına hazır 100 milyar dolar hazır olacaktı. Güç bela toplanan para 80 milyar dolar oldu. Oysa IEA 2 trilyon dolarlık kaynak gereği hesaplıyor. İşte bu ortamda 193 ülke bugün toplanacak/ tartışacak/havanda su döğecek.

Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeleri iklimsel felaketin önlenmesinde katkıda bulunmamakla suçlayacak. Gelişmekte olanlar pandemi gerekçesiyle bunu yapamadıkları savunması içinde olacak. Yoksul ülkelerse diğer 2 grup ülkeyi çıkarcı ve eyyamcı olmakla suçlayacak. Ve konferans belki de bir ‘’sonuç bildirgesi‘’ bile yayınlayamadan dağılacak.

Gidişata tuz-biber eken bir değişim daha var: Hem doğal gaz hem de petrol fiyatları artıyor. Onu kısmak bir yana pahası artıyor.

Pahası artan bir nesnenin kullanımını kısma taahhüdü nasıl mümkün olur ki?

İroniye bakın: Suudi Arabistan bile 2050 için iklim hedefi koydu. Tek gelir kaynağı fosil kaynaklar olan bir ülke bile hedef/sonuç denetimi yapılmayacağından bile emin olarak büyük bir aymazlıkla bunu dünyaya bir hedef olarak açıklayabiliyor.

Yaşanmaz hale gelen dünyayı ancak ve ancak dünyanın tüm paydaşları bir araya gelirse tekrar yaşanır hale getirebilir.

Yaşar Kemal‘in sözlerini haykırmanın tam zamanı: Allah seni bir tek şey için yarattı, başkaldırman için yarattı...

GÜNÜN SÖZÜ:

Merck, COVID için ürettiği aşının yoksul ülkelerde patent hakkı istenmeden kullanımına karar verdi.