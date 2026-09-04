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Birleşmiş Milletler Küresel İklim Zirve­si COP31’in Türkiye’de gerçekleşmesi sürecinde “gençlik katılımı” ön plana alı­nıyor.

Gençlerin iklim politikalarına katkısını güçlendirmek için 21 Mayıs 2026 tarihin­de düzenlediğimiz “COP31’e Giden Yol: İk­lim ve Gençlik Çalıştayı” ile, İstanbul’daki 23 üniversiteden 200 öğrenci, Sürdürüle­bilir Yaşam Okulu liderliğinde, Marmara Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordina­törlüğü akademik desteği ve ev sahipliğin­de buluştu.

Hedefimiz gençlerin görüşlerinin yer al­dığı çalıştay sonuç raporunu, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı’na sunmaktı.

“Kaynak Verimliliği ve Ekosistem, Kent­sel Yaşam ve Kapsayıcılık, Teknoloji ve İnovasyon, Finansman ve Uyum” çalış­ma gruplarında gençler, akademisyenle­rin kolaylaştırıcılığıyla fikirlerini paylaştı. “COP31’e Giden Yol: İklim ve Gençlik Ça­lıştayı Etki Raporu” hazır. Gençler diyor ki:

“Kaynaklarımızı tüketen değil, döngüsel kullanan, doğayı koruyan ve gençlere yeşil beceriler kazandıran bir üretim ve yaşam modeli istiyoruz. Bizim için iklim dostu kent, yalnızca yeşil değil; herkes için erişi­lebilir, güvenli, adil ve yaşanabilir kenttir. Teknolojiyi iklim çözümüolarak kullanır­ken teknolojinin çevresel etkilerini de he­saba katmalıyız. Yeşil dönüşüm sadece he­def koyarak gerçekleşmez; finansman, adil geçiş ve güçlüyönetişim gerekir.”

COP31’e giden yolda gençlerin 12 Çağrısı

COP31 için “Gençlik İklim Manifestosu” da hazır:

1 İklim krizini eğitim sisteminin merke­zine alalım. İklim okuryazarlığı herkes için temel bir hak olsun, okul öncesinden üniversiteye kadar yaygınlaşsın.

2 Gençleri geleceğin değil, bugünün ka­rarlarına dahil edelim. İklim politikala­rının hazırlanması, uygulanması ve izlen­mesi süreçlerine gerçek ve anlamlı katılı­mı sağlayalım.

3 Herkese adil, erişilebilir ve yaşanabilir kentler tasarlayalım. Kentleri altyapı ve büyüme ile birlikte sosyal adalet, erişi­lebilirlik, güvenlik, kamusal yaşam ve eko­lojik bütünlük üzerinden planlayalım.

4 Suyu ve doğal kaynakları gelecek nesil­ler için koruyalım. Kaynak verimlili­ği sistemlerini yaygınlaştırarak su krizine karşı dirençli bir Türkiye inşa edelim.

5 Doğayla uyumlu üretim ve tüketim mo­deline geçelim. Döngüsel ekonomiye geçişi hızlandıralım.

6 Tarımı ve gıda sistemini iklim krizine hazırlayalım. Doğayla uyumlu ve genç­lerin de içinde olduğu bir sisteme geçelim.

7 Biyoçeşitliliği kalkınmanın ön koşulu kabul edelim. Ekonomik büyümenin te­melinde yer alsın.

8 Temiz enerjiye geçerken kimseyi geri­de bırakmayalım. Yenilenebilir enerji­ye yatırımı artırırken fosil yakıtlardan çı­kışın sosyal ve ekonomik etkilerini gözete­lim.

9 Adil geçişi gerçek bir politika haline ge­tirelim. Yeşil dönüşümden etkilenen çalışanları koruyalım. Beceri kazandırma programları, geçiş fonları ve yeni istihdam olanakları oluşturalım.

10 İklim finansmanını erişilebilir, şef­faf ve hesap verebilir hale getirelim. KOBİ, genç girişimci ve yerel aktörün yeşil finansmana erişimini kolaylaştıralım. Ka­mu ve özel sektör kaynaklarının iklim he­defleri doğrultusunda etkin kullanılmasını sağlayalım.

11 Teknolojiyi iklim için kullanalım, ik­lim üzerindeki etkisini de unutma­yalım.

12 İklim eylemini hep birlikte ve hesap verebilir şekilde gerçekleştirelim. Kamu, özel sektör, üniversiteler, yerel yö­netimler, sivil toplum, çalışanlar ve genç­ler arasında güçlü iş birlikleri kuralım. İklim taahhütlerini ölçelim, izleyelim ve sonuçlarını toplumla paylaşalım.” Şimdi bizim görevimiz, gençlere söz verdiğimiz gibi, gençlerin sesini COP31 sürecine taşı­mak için, İklim ve Gençlik Çalıştayı Rapo­ru’nu İklim Değişikliği Başkanlığı’na sun­mak ve sunmaya gidiyoruz.