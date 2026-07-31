COP31 İklim Rehberi ile küresel gündemi kolayca takip edin

Küresel iklim politikalarının belirlen­diği COP31 ülkemizde gerçekleşiyor. 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında, yak­laşık 120 devlet ve hükümet başkanının ve 100 binin üzerinde katılımcının zirve için Antalya’da olması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler kuruluşları, kalkın­ma bankaları ve uluslararası finans kuru­luşları, yerel yönetimler, özel sektör tem­silcileri, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, gençlik örgütleri ve medya orada olacak. Türki­ye katılımcıları hazırlık sürecinde birçok yeni kavramla tanışıyor.

COP gündemindeki konular hakkın­da bilgi edinmeye yeni başlayanlar ve da­ha fazlasını öğrenmek isteyenler için, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Der­neği SKD Türkiye “COP31 İklim Termi­nolojisi Rehberi” hazırladı. Rehber; şir­ketlerin küresel iklim politikalarını ve COP süreçlerini daha kolay takip etmesi­ne, iklim hedeflerini ve sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası terminolojiyle uyumlu biçimde anlatmasına destek ol­mayı amaçlıyor.

İklim politikaları ve COP süreçleri ile ilgili 103 temel terim ve 41 kısaltma bulu­nan rehber dokuz bölümden oluşuyor: 1. COP Süreci ve Müzakere Terminolojisi 2. Küresel İklim Rejimi 3. Azaltım 4. Uyum ve Dirençlilik. 5. İklim Finansmanı ve Pi­yasa Mekanizmaları 6. Yönetişim ve Ra­porlama 7. Türkiye’ye Özgü COP31 Pers­pektifi 8. Stratejik Analiz, Modelleme ve Sistem Dönüşümü 9. Kısaltmalar Listesi. Kavramların Türkçe karşılıkları, İngiliz­ce kullanımları ve uluslararası kaynakları yer alıyor. Özel sektör, finans, kamu, aka­demi, sivil toplum, medya, sürdürülebi­lirlik ve kurumsal iletişim profesyonelle­ri için başvuru kaynağı niteliğindeki reh­berin interaktif web sitesine skdturkiye. org/cop31 adresinden ulaşılabilirsiniz.

Dönüşümün temeli “ortak dil”

COP31 hazırlık sürecinde ilgili terim­lerin kavranmasının, ortak bir dil oluş­masının ve doğru bir dille anlatılmasının önemine değinen SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel şunları söy­lüyor: “İklim politikalarının iş dünyasına etkisi artarken kavramların doğru anla­şılması; sağlıklı karar alma, güvenilir ra­porlama ve etkili iş birlikleri açısından temel bir gereklilik haline geliyor. Çünkü ortak dil, dönüşümün temeli.

COP31 İk­lim Terminolojisi Rehberi ile iş dünyası­nın küresel iklim gündemini daha kolay takip etmesini ve farklı paydaşlar arasın­da güçlü bir iletişim zemini oluşmasını amaçlıyoruz. 193 üyemizle birlikte Tür­kiye iş dünyasının sürdürülebilir dönü­şümüne liderlik ederken, COP31 hazırlık sürecine de somut ve kalıcı bir katkı sun­mayı hedefliyoruz.”

Bilimsel doğruluk, politik bağlam, iş dünyası perspektifi

Rehber hazırlanırken Boğaziçi Üniver­sitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve İk­lim Değişikliği ve Politika Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Levent Kur­naz’ın görüşleri alınmış.

COP31 yolunda, önceki COP’lardaki gözlem ve deneyimlerini farklı platform­larda özenle paylaşan değerli hocamız, önsöz yazısında böyle bir rehbere neden ihtiyaç olduğunu açıklıyor.

Küresel iklim müzakerelerinin son de­rece teknik ve çok katmanlı bir yapıya dö­nüştüğünü, iklim terminolojisinin artık şirketlerin günlük ve stratejik kararları­nı doğrudan etkilediğini vurguluyor. Bi­limsel doğruluk, politik bağlam ve iş dün­yası perspektifini bir arada sunan rehbe­rin, Türkiye iş dünyasının küresel iklim süreçlerinde daha güçlü, bilinçli ve etkin bir konum edinmesine katkı sağlayacağı­nı belirtiyor.

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan SKD Türkiye, bu iş birliği­nin sağladığı sürdürülebilirlik birikimi­ni de üyeleriyle ve paydaşlarıyla paylaşı­yor. Kurulduğu 2005 yılında bugüne etkili projeler ve yayınlarla iş dünyasına reh­berlik ediyor.