COP31 İklim Rehberi ile küresel gündemi kolayca takip edin
Küresel iklim politikalarının belirlendiği COP31 ülkemizde gerçekleşiyor. 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında, yaklaşık 120 devlet ve hükümet başkanının ve 100 binin üzerinde katılımcının zirve için Antalya’da olması bekleniyor.
Birleşmiş Milletler kuruluşları, kalkınma bankaları ve uluslararası finans kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, gençlik örgütleri ve medya orada olacak. Türkiye katılımcıları hazırlık sürecinde birçok yeni kavramla tanışıyor.
COP gündemindeki konular hakkında bilgi edinmeye yeni başlayanlar ve daha fazlasını öğrenmek isteyenler için, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği SKD Türkiye “COP31 İklim Terminolojisi Rehberi” hazırladı. Rehber; şirketlerin küresel iklim politikalarını ve COP süreçlerini daha kolay takip etmesine, iklim hedeflerini ve sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası terminolojiyle uyumlu biçimde anlatmasına destek olmayı amaçlıyor.
İklim politikaları ve COP süreçleri ile ilgili 103 temel terim ve 41 kısaltma bulunan rehber dokuz bölümden oluşuyor: 1. COP Süreci ve Müzakere Terminolojisi 2. Küresel İklim Rejimi 3. Azaltım 4. Uyum ve Dirençlilik. 5. İklim Finansmanı ve Piyasa Mekanizmaları 6. Yönetişim ve Raporlama 7. Türkiye’ye Özgü COP31 Perspektifi 8. Stratejik Analiz, Modelleme ve Sistem Dönüşümü 9. Kısaltmalar Listesi. Kavramların Türkçe karşılıkları, İngilizce kullanımları ve uluslararası kaynakları yer alıyor. Özel sektör, finans, kamu, akademi, sivil toplum, medya, sürdürülebilirlik ve kurumsal iletişim profesyonelleri için başvuru kaynağı niteliğindeki rehberin interaktif web sitesine skdturkiye. org/cop31 adresinden ulaşılabilirsiniz.
Dönüşümün temeli “ortak dil”
COP31 hazırlık sürecinde ilgili terimlerin kavranmasının, ortak bir dil oluşmasının ve doğru bir dille anlatılmasının önemine değinen SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel şunları söylüyor: “İklim politikalarının iş dünyasına etkisi artarken kavramların doğru anlaşılması; sağlıklı karar alma, güvenilir raporlama ve etkili iş birlikleri açısından temel bir gereklilik haline geliyor. Çünkü ortak dil, dönüşümün temeli.
COP31 İklim Terminolojisi Rehberi ile iş dünyasının küresel iklim gündemini daha kolay takip etmesini ve farklı paydaşlar arasında güçlü bir iletişim zemini oluşmasını amaçlıyoruz. 193 üyemizle birlikte Türkiye iş dünyasının sürdürülebilir dönüşümüne liderlik ederken, COP31 hazırlık sürecine de somut ve kalıcı bir katkı sunmayı hedefliyoruz.”
Bilimsel doğruluk, politik bağlam, iş dünyası perspektifi
Rehber hazırlanırken Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Değişikliği ve Politika Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Levent Kurnaz’ın görüşleri alınmış.
COP31 yolunda, önceki COP’lardaki gözlem ve deneyimlerini farklı platformlarda özenle paylaşan değerli hocamız, önsöz yazısında böyle bir rehbere neden ihtiyaç olduğunu açıklıyor.
Küresel iklim müzakerelerinin son derece teknik ve çok katmanlı bir yapıya dönüştüğünü, iklim terminolojisinin artık şirketlerin günlük ve stratejik kararlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor. Bilimsel doğruluk, politik bağlam ve iş dünyası perspektifini bir arada sunan rehberin, Türkiye iş dünyasının küresel iklim süreçlerinde daha güçlü, bilinçli ve etkin bir konum edinmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan SKD Türkiye, bu iş birliğinin sağladığı sürdürülebilirlik birikimini de üyeleriyle ve paydaşlarıyla paylaşıyor. Kurulduğu 2005 yılında bugüne etkili projeler ve yayınlarla iş dünyasına rehberlik ediyor.
|Borsa
|13.292,93
|-1,55 %
|Dolar
|47,4349
|-0,13 %
|Euro
|54,6977
|-0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1525
|-0,03 %
|Altın (GR)
|6.186,36
|1,45 %
|Altın (ONS)
|4.103,65
|0,92 %
|Brent
|86,9010
|-1,12 %