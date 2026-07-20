Cop31 Mavi Bölge: Yan etkinlikler nelerdir?

COP31 Mavi Bölge Türkiye Pavilyonu için yan etkinlik başvuruları başladı. Antalya’da 9-20 Kasım 2026 tarihleri ara­sında gerçekleştirecek organizasyona son başvuru tarihi 14 Ağustos 2026 olarak belir­lenmiştir.

Peki Blue Zone Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen yan etkinlikler nelerdir?

COP31 Mavi Bölge Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen yan etkinlikler, paydaşlar ara­sında bilgi paylaşımını, uygulama deneyim­lerinin alışverişini, kapasite geliştirmeyi ve iş birliğini desteklemek amacıyla tasar­lanmış tamamlayıcı etkinliklerdir. Bu plat­formlar, kamu kurumları, uluslararası kuru­luşlar, yerel yönetimler, özel sektör, akade­mi, sivil toplum ve diğer paydaşların, COP31 öncelikleriyle uyumlu çalışmaları uluslara­rası bir kitleye sunmaları için resmi müza­kere sürecinin dışında bir ortam sağlar.

Tanıtımdan ziyade uygulamanın önemi

Başvuruların kurumsal tanıtım veya ticari görünürlüğün ötesine geçmesi beklenmek­tedir. Kamu yararına hizmet etmeyi amaçla­yan somut, uygulama odaklı çalışmalar su­nan tekliflere öncelik verilmektedir Süreç şu şekilde ilerlemektedir.1-) Somut iklim eylemi; Genel niyet beyanlarından ziyade pratik çözümler, proje deneyimi ve ölçüle­bilir sonuçlar.2-) Politika ve finans: Uygu­lanabilecek ve ölçeklendirilebilecek politi­ka katkıları, finansman modelleri ve yatırım yaklaşımları 3-) Teknoloji ve kapasite: Ulus­lararası katılıma açık teknoloji uygulamala­rı ve kapasite geliştirme yaklaşımları.

Oturumlar nasıl yürütülmektedir.

A-) Moderatör de dâhil beş konuşmacıdan oluşacak B-) Dengeli kadro olması gereki­yor. Uluslararası bir konuşmacı, STK/sivil toplum temsilcisi ve cinsiyet eşitliği temsi­li, artılar olarak değerlendirilmektedir C-) Oturumların 60 dakika sürmesi beklenmek­tedir D -) Tüm oturumlar İngilizce olarak yapılmaktadır.

Ayrıca konu başlığının COP31'in tematik önceliklerinden biriyle uyumlu olması hem alaka düzeyini hem de ortaklık fırsatlarını artırır. Konu başlıkları şunlardan oluşabi­lir. 1-) Sıfır Atık 2-) Okyanuslar ve Denizler 3-) Gıda Güvenliği 4-) İklim Değişikliğine Dayanıklı Şehirler 5-) İklim Uygulama Köp­rüsü 6-) Gençlik ve Eğitim 7-) Yeşil Sanayi­leşme 8-) Temiz Enerjiye Geçiş 9-) Rio Sy­nergy 10-) Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sis­temleri

Seyahat ve konaklama masraflarını kim karşılıyor?

Seyahat, konaklama ve lojistik dahil ol­mak üzere ortaya çıkan tüm masraflar, baş­vuran kuruluşun sorumluluğundadır.

COP 30 yan etkinlik İklim Değişikliği Başkanlığı çalışması

Örneğin geçen yıl düzenlenen COP 30‘da iklim değişikliği başkanlığı ‘’Uyum Piyasa­ları ve Paris Anlaşması 6’ncı Madde: Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar’’ konulu proje­sini açıklamıştır.

Bu yan etkinlik, ülkelerin etkili iklim ey­lemini desteklemek amacıyla karbon fiyat­landırma ve piyasa mekanizmalarını nasıl geliştirdiğini ele almaktadır. Türkiye’nin ulusal ETS kurma sürecindeki ilerlemesi ve Madde 6 stratejisi, Singapur’un karbon ver­gisi ve uluslararası karbon piyasalarındaki artan rolü ile Avrupa Birliği’nin iç ve ulus­lararası karbon piyasalarına ilişkin son po­litika güncellemeleri öne çıkan başlıklar­dır. Madde 6’nın işbirliği için yeni imkân­lar sunması ve gönüllü karbon piyasalarının hızla dönüşmesiyle birlikte, oturum bu yak­laşımların güvenilir, şeffaf ve uygulanabilir emisyon azaltımlarına nasıl katkı sağlayabi­leceğini incelemektedir.