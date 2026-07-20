Cop31 Mavi Bölge: Yan etkinlikler nelerdir?
COP31 Mavi Bölge Türkiye Pavilyonu için yan etkinlik başvuruları başladı. Antalya’da 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek organizasyona son başvuru tarihi 14 Ağustos 2026 olarak belirlenmiştir.
Peki Blue Zone Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen yan etkinlikler nelerdir?
COP31 Mavi Bölge Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen yan etkinlikler, paydaşlar arasında bilgi paylaşımını, uygulama deneyimlerinin alışverişini, kapasite geliştirmeyi ve iş birliğini desteklemek amacıyla tasarlanmış tamamlayıcı etkinliklerdir. Bu platformlar, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler, özel sektör, akademi, sivil toplum ve diğer paydaşların, COP31 öncelikleriyle uyumlu çalışmaları uluslararası bir kitleye sunmaları için resmi müzakere sürecinin dışında bir ortam sağlar.
Tanıtımdan ziyade uygulamanın önemi
Başvuruların kurumsal tanıtım veya ticari görünürlüğün ötesine geçmesi beklenmektedir. Kamu yararına hizmet etmeyi amaçlayan somut, uygulama odaklı çalışmalar sunan tekliflere öncelik verilmektedir Süreç şu şekilde ilerlemektedir.1-) Somut iklim eylemi; Genel niyet beyanlarından ziyade pratik çözümler, proje deneyimi ve ölçülebilir sonuçlar.2-) Politika ve finans: Uygulanabilecek ve ölçeklendirilebilecek politika katkıları, finansman modelleri ve yatırım yaklaşımları 3-) Teknoloji ve kapasite: Uluslararası katılıma açık teknoloji uygulamaları ve kapasite geliştirme yaklaşımları.
Oturumlar nasıl yürütülmektedir.
A-) Moderatör de dâhil beş konuşmacıdan oluşacak B-) Dengeli kadro olması gerekiyor. Uluslararası bir konuşmacı, STK/sivil toplum temsilcisi ve cinsiyet eşitliği temsili, artılar olarak değerlendirilmektedir C-) Oturumların 60 dakika sürmesi beklenmektedir D -) Tüm oturumlar İngilizce olarak yapılmaktadır.
Ayrıca konu başlığının COP31'in tematik önceliklerinden biriyle uyumlu olması hem alaka düzeyini hem de ortaklık fırsatlarını artırır. Konu başlıkları şunlardan oluşabilir. 1-) Sıfır Atık 2-) Okyanuslar ve Denizler 3-) Gıda Güvenliği 4-) İklim Değişikliğine Dayanıklı Şehirler 5-) İklim Uygulama Köprüsü 6-) Gençlik ve Eğitim 7-) Yeşil Sanayileşme 8-) Temiz Enerjiye Geçiş 9-) Rio Synergy 10-) Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri
Seyahat ve konaklama masraflarını kim karşılıyor?
Seyahat, konaklama ve lojistik dahil olmak üzere ortaya çıkan tüm masraflar, başvuran kuruluşun sorumluluğundadır.
COP 30 yan etkinlik İklim Değişikliği Başkanlığı çalışması
Örneğin geçen yıl düzenlenen COP 30‘da iklim değişikliği başkanlığı ‘’Uyum Piyasaları ve Paris Anlaşması 6’ncı Madde: Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar’’ konulu projesini açıklamıştır.
Bu yan etkinlik, ülkelerin etkili iklim eylemini desteklemek amacıyla karbon fiyatlandırma ve piyasa mekanizmalarını nasıl geliştirdiğini ele almaktadır. Türkiye’nin ulusal ETS kurma sürecindeki ilerlemesi ve Madde 6 stratejisi, Singapur’un karbon vergisi ve uluslararası karbon piyasalarındaki artan rolü ile Avrupa Birliği’nin iç ve uluslararası karbon piyasalarına ilişkin son politika güncellemeleri öne çıkan başlıklardır. Madde 6’nın işbirliği için yeni imkânlar sunması ve gönüllü karbon piyasalarının hızla dönüşmesiyle birlikte, oturum bu yaklaşımların güvenilir, şeffaf ve uygulanabilir emisyon azaltımlarına nasıl katkı sağlayabileceğini incelemektedir.
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