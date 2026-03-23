COP31 Türkiye: İklim ve finansın geleceği

Türkiye, 9–20 Kasım 2026 tarihlerinde COP31’e ev sahipliği yapacak. Zirvenin ana toplantıları Antalya’da, lider buluşmaları İstanbul’da olacak. Türkiye’nin yaklaşık 200 ülkeden gelen temsilcilere ev sahipliği yapa­cağı 2026 BM İklim Değişikliği Konferansı, bu 10 yılın stratejik açıdan en önemli zirvelerin­den biri olacak. UNFCCC’i imzalayan ülkele­rin iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerini görüşmek üzere bir araya geldiği zirvede bu yıl blok zinciri teknolojilerini ilgilendiren başlık­lar da gündeme gelecek. İklim, sera gazı salımı ve diğer yeşil dönüşüm eylemleri ile enerji tü­ketimiyle sıkça gündeme gelen blok zinciri tek­nolojilerinin nasıl bir araya geleceği soru işa­retlerine yol açsa da gelin nasıl olacağına ve fır­satlara birlikte bakalım.

İklim eylemlerinde blok zinciri kullanımı

Blok zinciri ve Dağıtılmış Defter Teknoloji­si (DLT), iklim değişikliğiyle mücadelede şef­faflık ve güven sağlayarak fırsatlar sunabilir. Karbon ticaretinde emisyonların doğru şekil­de izlenmesini mümkün kılar. İklim finans­manında, fonların projelere nasıl aktarıldığı izlenebilir hale gelir, bu da hesap verebilirliği artırır ve maliyetleri düşürür. Tedarik zincirle­rinde üretimin karbon ayak izi baştan sona ta­kip edilerek sürdürülebilirlik her aşamada ta­kip edilir ve doğrulanabilir. Ayrıca merkeziyet­siz enerji yönetimi sayesinde bireyler arasında yenilenebilir enerji ticareti kolaylaşır böylece yerel temiz enerji kullanımı teşvik edilir.

Yüksek enerji tüketimiyle bilinen gelenek­sel konsensüs mekanizmalarının iklim hedef­leriyle çelişen yapısı hızla değişiyor. Proof of Stake (PoS) gibi yeni nesil yaklaşımlar, ener­ji tüketimini önemli ölçüde azaltırken güven­li ve ölçeklenebilir altyapılar sunuyor. İzinli blok zinciri ve hibrit modeller kurumsal uygu­lamalarda daha düşük karbon ayak iziyle öne çıkıyor. Daha az enerji tüketimi ile oluşturu­lan blok zinciri altyapısı bu alanda inşa edile­cek sistemlerin daha çevre ve doğa dostu ol­masının önünü açacaktır.

İklim ve finans: Bireysel ve kurumsal adımlar

Finansal teknolojilerdeki yenilikler ile ik­lim politikaları bir kesişim alanı oluşturuyor. Blok zinciri tabanlı karbon piyasaları, şeffaflık ve erişilebilirlik sunuyor. Küçük ölçekli proje­lerin küresel finansman kaynaklarına erişimi­ni kolaylaştıran bu yapılar, sürdürülebilir yatı­rımların tabana yayılmasını mümkün kılıyor. Bu durum, iklim mücadelesini yalnızca büyük ölçekli aktörlerin değil, daha geniş bir ekosiste­min parçası haline getiriyor.

Dünyamız büyük bir krizle karşı karşıya. Küresel ısınma, iklim kaynaklı ekonomik ka­yıplar, temiz su kaynaklarının azalması, habi­tatın bozulması ve toprak tahribatının ciddi boyutlara ulaşması. Ülkeler kadar kurumla­rın ve bireylerin üzerlerine düşenleri yapma­sı “daha yaşanabilir bir dünya” için bir tercih değil zorunluluk. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un da belirttiği gibi dünyamı­zın iklim değişikliğine karşı “bekleme lüksü” kalmadı. Yapılacak tüm çalışmaların altyapı­sında blok zinciri teknolojileri ve finansman modelleri büyük önem taşıyor. Türkiye’nin yeşil dönüşüm, emisyon ticareti ve sürdürüle­bilir kalkınma alanlarında attığı adımlar blok zinciri teknolojileri ile desteklenebilir. Yer­li girişimciler tarafından geliştirilen altyapı­larda iş birliğine gidilerek hem ülkemize hem dünyamıza katkı sağlanabilir.

Türkiye COP31’e yerel yönetimleri, kamu kurumları ve STK’ları ile hazırlıklarına devam ediyor. İstanbul ve Antalya Büyükşehir Beledi­yeleri sürdürülebilir şehircilik projeleri, Tür­kiye Odalar ve Borsalar Birliği, TÜSİAD ve UN Global Compact Türkiye sağlayacağı imkanlar­la sahada olacaklar. TCMB, BDDK ve SPK’nın oluşturacağı çerçeve; Borsa İstanbul’un gelişti­receği piyasa altyapıları ile birleştiğinde, Tür­kiye’nin yeşil finans alanında bölgesel bir mer­kez haline gelmesi mümkün hale gelecektir.

COP31 hedefi: Uygulama odaklı dönüm noktası olmak

COP31, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşma­da “uygulama” odaklı bir dönüm noktası olma­yı hedefliyor ve küresel iklim finansmanı, yeşil dönüşüm ve emisyon azaltımının hayata geçi­rilmesi öncelikli gündem maddeleri arasında. Blok zinciri teknolojisi ise bu yeni dönemin en güçlü araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Şef­faf, güvenilir ve kapsayıcı bir iklim finansmanı modeli inşa etmek, ancak doğru teknolojik alt­yapılar ve güçlü iş birlikleriyle mümkün ola­cak. Dünya artık aksiyonu bekliyor ve aksiyon COP31 ile Türkiye’de hayata geçirilebilir.