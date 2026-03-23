COP31 Türkiye: İklim ve finansın geleceği
Türkiye, 9–20 Kasım 2026 tarihlerinde COP31’e ev sahipliği yapacak. Zirvenin ana toplantıları Antalya’da, lider buluşmaları İstanbul’da olacak. Türkiye’nin yaklaşık 200 ülkeden gelen temsilcilere ev sahipliği yapacağı 2026 BM İklim Değişikliği Konferansı, bu 10 yılın stratejik açıdan en önemli zirvelerinden biri olacak. UNFCCC’i imzalayan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerini görüşmek üzere bir araya geldiği zirvede bu yıl blok zinciri teknolojilerini ilgilendiren başlıklar da gündeme gelecek. İklim, sera gazı salımı ve diğer yeşil dönüşüm eylemleri ile enerji tüketimiyle sıkça gündeme gelen blok zinciri teknolojilerinin nasıl bir araya geleceği soru işaretlerine yol açsa da gelin nasıl olacağına ve fırsatlara birlikte bakalım.
İklim eylemlerinde blok zinciri kullanımı
Blok zinciri ve Dağıtılmış Defter Teknolojisi (DLT), iklim değişikliğiyle mücadelede şeffaflık ve güven sağlayarak fırsatlar sunabilir. Karbon ticaretinde emisyonların doğru şekilde izlenmesini mümkün kılar. İklim finansmanında, fonların projelere nasıl aktarıldığı izlenebilir hale gelir, bu da hesap verebilirliği artırır ve maliyetleri düşürür. Tedarik zincirlerinde üretimin karbon ayak izi baştan sona takip edilerek sürdürülebilirlik her aşamada takip edilir ve doğrulanabilir. Ayrıca merkeziyetsiz enerji yönetimi sayesinde bireyler arasında yenilenebilir enerji ticareti kolaylaşır böylece yerel temiz enerji kullanımı teşvik edilir.
Yüksek enerji tüketimiyle bilinen geleneksel konsensüs mekanizmalarının iklim hedefleriyle çelişen yapısı hızla değişiyor. Proof of Stake (PoS) gibi yeni nesil yaklaşımlar, enerji tüketimini önemli ölçüde azaltırken güvenli ve ölçeklenebilir altyapılar sunuyor. İzinli blok zinciri ve hibrit modeller kurumsal uygulamalarda daha düşük karbon ayak iziyle öne çıkıyor. Daha az enerji tüketimi ile oluşturulan blok zinciri altyapısı bu alanda inşa edilecek sistemlerin daha çevre ve doğa dostu olmasının önünü açacaktır.
İklim ve finans: Bireysel ve kurumsal adımlar
Finansal teknolojilerdeki yenilikler ile iklim politikaları bir kesişim alanı oluşturuyor. Blok zinciri tabanlı karbon piyasaları, şeffaflık ve erişilebilirlik sunuyor. Küçük ölçekli projelerin küresel finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştıran bu yapılar, sürdürülebilir yatırımların tabana yayılmasını mümkün kılıyor. Bu durum, iklim mücadelesini yalnızca büyük ölçekli aktörlerin değil, daha geniş bir ekosistemin parçası haline getiriyor.
Dünyamız büyük bir krizle karşı karşıya. Küresel ısınma, iklim kaynaklı ekonomik kayıplar, temiz su kaynaklarının azalması, habitatın bozulması ve toprak tahribatının ciddi boyutlara ulaşması. Ülkeler kadar kurumların ve bireylerin üzerlerine düşenleri yapması “daha yaşanabilir bir dünya” için bir tercih değil zorunluluk. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un da belirttiği gibi dünyamızın iklim değişikliğine karşı “bekleme lüksü” kalmadı. Yapılacak tüm çalışmaların altyapısında blok zinciri teknolojileri ve finansman modelleri büyük önem taşıyor. Türkiye’nin yeşil dönüşüm, emisyon ticareti ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında attığı adımlar blok zinciri teknolojileri ile desteklenebilir. Yerli girişimciler tarafından geliştirilen altyapılarda iş birliğine gidilerek hem ülkemize hem dünyamıza katkı sağlanabilir.
Türkiye COP31’e yerel yönetimleri, kamu kurumları ve STK’ları ile hazırlıklarına devam ediyor. İstanbul ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri sürdürülebilir şehircilik projeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TÜSİAD ve UN Global Compact Türkiye sağlayacağı imkanlarla sahada olacaklar. TCMB, BDDK ve SPK’nın oluşturacağı çerçeve; Borsa İstanbul’un geliştireceği piyasa altyapıları ile birleştiğinde, Türkiye’nin yeşil finans alanında bölgesel bir merkez haline gelmesi mümkün hale gelecektir.
COP31 hedefi: Uygulama odaklı dönüm noktası olmak
COP31, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmada “uygulama” odaklı bir dönüm noktası olmayı hedefliyor ve küresel iklim finansmanı, yeşil dönüşüm ve emisyon azaltımının hayata geçirilmesi öncelikli gündem maddeleri arasında. Blok zinciri teknolojisi ise bu yeni dönemin en güçlü araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Şeffaf, güvenilir ve kapsayıcı bir iklim finansmanı modeli inşa etmek, ancak doğru teknolojik altyapılar ve güçlü iş birlikleriyle mümkün olacak. Dünya artık aksiyonu bekliyor ve aksiyon COP31 ile Türkiye’de hayata geçirilebilir.
