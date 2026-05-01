COP31 yolunda genç fikirler maratonu

Gençler sorunlarla dolu bir dünya ile karşı karşıya. Gelecek kaygısı ile umutsuz olanların yanı sıra, pırıl pı­rıl yenilikçi çözümler üretenler de var. Marmara Üniversitesi Sürdürülebilir­lik ve Etki Fikir Maratonu “Marmara Impacthon” için Genç Ofis'teydik. Bir Pazar günü, jürideki değerli uzman­larla birlikte 32 genç fikir dinledim. Farklı üniversite ve bölümlerden ta­kımların çözümleri çoğunlukla çevre­sel sorunlara yönelikti. Tüm projelerde öğrencilerin yapay zeka teknolojilerin­den yararlanması ise dikkat çekiciy­di.

Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi STKAM ve Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Kulübü YESK yürü­tücülüğünde gerçekleştirilen maraton­da, 120 öğrenci 27 uzmandan mentör­lük aldı. 15 kişilik jüride Türkiye Kal­kınma ve Yatırım Bankası, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği SKD Türkiye ve Etki Yatırımı Danış­ma Kurulu EYDK temsilcileri de vardı. Projeler hem inovasyon hem de yatırım alabilir etki modelleri üzerinden değer­lendirildi.

Gerçek sorunlara uygulanabilir genç çözümler

Fikir lideri Marmara Üniversitesi İk­tisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Yüksel Acı “Fikir, hayatın içinde­ki gerçek sorunlara gençlerin yenilikçi, uygulanabilir ve etki odaklı çözümler geliştirmelerine ortam hazırlama ihti­yacından doğdu. Özellikle COP31 yo­lunda, farklı üniversitelerden ve fark­lı disiplinlerden gençleri çözüm üreten aktörler haline getirmeyi hedefledik.” diyor. Ve süreci şöyle anlatıyor: “Genç­ler ilk gün mentörler rehberliğinde bir öğrenme süreci yaşadı.

Fikirlerini çev­resel ve sosyal etki odağında geliştirdi­ler. İkinci gün jüri geri bildirimleriyle öğrenme deneyimi devam etti. Üniver­siteler teorik bilgi üretmenin yanı sıra sanayi ve sivil toplumla birlikte çözüm de üreten kurumlar olmalı. Uygulama ve araştırma merkezleri bu amaçla ku­ruldu. Marmara Impacthon gibi fikir maratonları, öğrencilerin teorik bilgi­lerini sahadaki sorunlarla buluşturma­ları için uygun zemini hazırlıyor. Böyle işbirlikleri üniversiteleri daha üretken ve toplumsal sorunlara daha duyarlı bir ekosistemin paydaşı haline getiriyor.”

Birinci olan proje mensor.green; ESG verilerini ve tedarik zinciri risklerini saniyeler içinde analiz eden otonom bir teknoloji geliştirerek, sermayenin ger­çekten yeşil kurumlara akmasını sağ­lıyor. İkinci Hemotech; sentetik yara örtülerinin yüksek maliyetine ve çev­re zararına karşı pektin bazlı, antibak­teriyel ve biyouyumlu "akıllı yara örtü­sü" geliştiriyor. Üçüncü TN; üniversite kampüslerini bir "mikro-şehir" simü­lasyonuna dönüştürüyor. Öğrencilerin karbon ayak izini ve geri dönüşüm per­formansını takip eden "Green Dashbo­ard" dijital paneli ile uçtan uca bir eko­sistem kurguluyor.

Organizasyonda çalışan öğrenci kulü­bü YESK Başkanı Ayça Türkmen “Büt­çe yönetiminden operasyonel kurguya, sponsorluk iletişiminden kriz yöneti­mine kadar her aşamada bulunmak pa­ha biçilemez deneyimdi.” diyor ve ek­liyor: Çıktıların gözle görülebildiği bir projede yer almak geleceğe umudumu pekiştirdi. Takımlardan "kariyer ro­tamızı etki odaklı girişimciliğe kırdık" mesajları aldık. Oradaki her bir genç be­nim gibi üretmeye şevkle devam edecek.

Maratonda öğrenciler anket çalış­masına katıldı. Proje lideri Esra Hoca “Sürdürülebilirlik Odaklı Etkinliklerin Sürdürülebilirlik Bilinci Üzerindeki Etkisi” ölçümüyle, uluslararası bilim­sel bir yayın çıkartılmasını ve çıktıların analiz edilerek Etki Raporu’na dönüş­mesini planladıklarını belirtiyor. Genç­ler böyle enerjik maratonları seviyor, öyleyse devam.