COP31 yolunda genç fikirler maratonu
Gençler sorunlarla dolu bir dünya ile karşı karşıya. Gelecek kaygısı ile umutsuz olanların yanı sıra, pırıl pırıl yenilikçi çözümler üretenler de var. Marmara Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve Etki Fikir Maratonu “Marmara Impacthon” için Genç Ofis'teydik. Bir Pazar günü, jürideki değerli uzmanlarla birlikte 32 genç fikir dinledim. Farklı üniversite ve bölümlerden takımların çözümleri çoğunlukla çevresel sorunlara yönelikti. Tüm projelerde öğrencilerin yapay zeka teknolojilerinden yararlanması ise dikkat çekiciydi.
Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi STKAM ve Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Kulübü YESK yürütücülüğünde gerçekleştirilen maratonda, 120 öğrenci 27 uzmandan mentörlük aldı. 15 kişilik jüride Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği SKD Türkiye ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu EYDK temsilcileri de vardı. Projeler hem inovasyon hem de yatırım alabilir etki modelleri üzerinden değerlendirildi.
Gerçek sorunlara uygulanabilir genç çözümler
Fikir lideri Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Yüksel Acı “Fikir, hayatın içindeki gerçek sorunlara gençlerin yenilikçi, uygulanabilir ve etki odaklı çözümler geliştirmelerine ortam hazırlama ihtiyacından doğdu. Özellikle COP31 yolunda, farklı üniversitelerden ve farklı disiplinlerden gençleri çözüm üreten aktörler haline getirmeyi hedefledik.” diyor. Ve süreci şöyle anlatıyor: “Gençler ilk gün mentörler rehberliğinde bir öğrenme süreci yaşadı.
Fikirlerini çevresel ve sosyal etki odağında geliştirdiler. İkinci gün jüri geri bildirimleriyle öğrenme deneyimi devam etti. Üniversiteler teorik bilgi üretmenin yanı sıra sanayi ve sivil toplumla birlikte çözüm de üreten kurumlar olmalı. Uygulama ve araştırma merkezleri bu amaçla kuruldu. Marmara Impacthon gibi fikir maratonları, öğrencilerin teorik bilgilerini sahadaki sorunlarla buluşturmaları için uygun zemini hazırlıyor. Böyle işbirlikleri üniversiteleri daha üretken ve toplumsal sorunlara daha duyarlı bir ekosistemin paydaşı haline getiriyor.”
Birinci olan proje mensor.green; ESG verilerini ve tedarik zinciri risklerini saniyeler içinde analiz eden otonom bir teknoloji geliştirerek, sermayenin gerçekten yeşil kurumlara akmasını sağlıyor. İkinci Hemotech; sentetik yara örtülerinin yüksek maliyetine ve çevre zararına karşı pektin bazlı, antibakteriyel ve biyouyumlu "akıllı yara örtüsü" geliştiriyor. Üçüncü TN; üniversite kampüslerini bir "mikro-şehir" simülasyonuna dönüştürüyor. Öğrencilerin karbon ayak izini ve geri dönüşüm performansını takip eden "Green Dashboard" dijital paneli ile uçtan uca bir ekosistem kurguluyor.
Organizasyonda çalışan öğrenci kulübü YESK Başkanı Ayça Türkmen “Bütçe yönetiminden operasyonel kurguya, sponsorluk iletişiminden kriz yönetimine kadar her aşamada bulunmak paha biçilemez deneyimdi.” diyor ve ekliyor: Çıktıların gözle görülebildiği bir projede yer almak geleceğe umudumu pekiştirdi. Takımlardan "kariyer rotamızı etki odaklı girişimciliğe kırdık" mesajları aldık. Oradaki her bir genç benim gibi üretmeye şevkle devam edecek.
Maratonda öğrenciler anket çalışmasına katıldı. Proje lideri Esra Hoca “Sürdürülebilirlik Odaklı Etkinliklerin Sürdürülebilirlik Bilinci Üzerindeki Etkisi” ölçümüyle, uluslararası bilimsel bir yayın çıkartılmasını ve çıktıların analiz edilerek Etki Raporu’na dönüşmesini planladıklarını belirtiyor. Gençler böyle enerjik maratonları seviyor, öyleyse devam.
