COP31’e giderken gayrimenkulün yeşil finansman sınavı

Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetme­liği 24 Eylül’de yayımlandı. Bundan yaklaşık bir buçuk ay sonra, 9-20 Kasım tarihlerinde COP31 Antalya’da yapılacak. İki gelişmenin birbirine bu kadar yakın ta­rihlere denk gelmesi önemli. Türkiye bir taraftan dünyanın iklim politikalarının tartışılacağı en önemli toplantılardan biri­ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken di­ğer taraftan kendi yeşil dönüşümünün fi­nansal altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Ben bu sürece biraz da gayrimenkul tara­fından bakmak istiyorum.

Binalar Türkiye’nin enerji tüketimi ve karbon salımı açısından önemli bir alan. Yeni projeler kadar mevcut yapı stokunun dönüşümü de önümüzde duruyor. Ener­ji verimliliği düşük, yüksek işletme gideri yaratan veya iklim risklerine karşı kırılgan binaların gelecekte finansman ve değer açısından da ayrışacağını düşünüyorum.

Yeşil dönüşüm gayrimenkul değerini nasıl değiştirecek?

Bir süredir değerleme tarafında tartış­tığımız “yeşil prim” ve “kahverengi iskon­to” kavramları burada daha somut hale ge­liyor. Aynı lokasyonda, benzer büyüklükte iki bina düşünelim. Biri düşük enerji tü­ketiyor, yenileme ihtiyacı sınırlı ve iklim risklerine daha dayanıklı. Diğeri ise birkaç yıl içinde ciddi enerji yatırımı gerektiri­yor. Bugün piyasa bu farkı her zaman açık biçimde fiyatlamıyor olabilir. Ancak kredi veren banka, yatırım yapan fon ve kurum­sal alıcı bu maliyeti görmeye başladığında değerleme de değişecektir.

Taksonominin gayrimenkul açısından etkisi sertifika almaktan daha geniş. Pro­jenin hangi malzemeyle üretildiği, enerji ve su kullanımı, yenilenebilir enerji payı, dönüşüm ihtiyacı ve yaşam döngüsü ma­liyetleri giderek finansman kararının par­çası olacak. Yeşil kredi, sürdürülebilir tah­vil veya fon finansmanı kullanmak isteyen bir proje için çevresel performansın ölçü­lebilir hale gelmesi gerekecek.

Finansmanın yönü değişiyor

Finansman tarafında ölçek çok daha bü­yük. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un iklim finansmanı için yıllık 1,3 trilyon do­larlık kaynak ihtiyacına yaptığı vurgu önemli. Bu rakam, dönüşümün yalnızca kamu bütçeleriyle finanse edilemeyeceği­ni gösteriyor. Bankaların, sermaye piyasa­larının, emeklilik fonlarının, gayrimenkul yatırım fonlarının ve uluslararası yatırım­cıların sürece dahil olması gerekiyor.

Gayrimenkul sektörü açısından bura­da ciddi bir fırsat görüyorum. Türkiye’nin önünde kentsel dönüşüm gibi büyük bir yatırım ihtiyacı var. Depreme dayanık­lı yapı üretirken aynı binayı enerji verim­li hale getirmek, yeşil dönüşüm ile kentsel dönüşümü aynı finansman mimarisi için­de buluşturabilir. Aynı yatırımın hem gü­venli hem düşük karbonlu yapı üretmesini sağlamak daha rasyonel.

Bir başka baskı Avrupa Birliği tarafın­dan geliyor. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması doğrudan konut satışına uy­gulanmıyor. Ancak çelikten çimentoya, alüminyumdan diğer yapı girdilerine ka­dar maliyet zincirini etkiliyor. Kullanılan malzemelerin karbon içeriği zamanla pro­je maliyetine, finansman koşullarına ve gayrimenkul değerine yansıyacak.

COP31’e giderken gayrimenkul sektörü açısından baktığım yer burası. Türkiye Ye­şil Taksonomisi önemli bir düzenleme ama tek başına yeterli değil. Taksonominin kre­di politikalarına, sermaye piyasası araçla­rına, değerleme standartlarına ve proje ge­liştirme süreçlerine bağlanması gerekiyor.

Yıllardır gayrimenkulde finansmanın çe­şitlenmesi gerektiğini yazıyorum. Şimdi bu tartışmaya yeni bir boyut ekleniyor. Kay­nak bulmak kadar, hangi projenin bu kay­nağa erişeceği de önem kazanıyor. İyi lokas­yon ve doğru fiyat yine önemli olacak. Bun­ların yanına enerji performansı, karbon maliyeti ve iklim dayanıklılığı da eklene­cek. COP31’in Türkiye açısından kalıcı çık­tılarından biri de burada ortaya çıkabilir.