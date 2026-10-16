COP31’e giderken gayrimenkulün yeşil finansman sınavı
Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği 24 Eylül’de yayımlandı. Bundan yaklaşık bir buçuk ay sonra, 9-20 Kasım tarihlerinde COP31 Antalya’da yapılacak. İki gelişmenin birbirine bu kadar yakın tarihlere denk gelmesi önemli. Türkiye bir taraftan dünyanın iklim politikalarının tartışılacağı en önemli toplantılardan birine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken diğer taraftan kendi yeşil dönüşümünün finansal altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Ben bu sürece biraz da gayrimenkul tarafından bakmak istiyorum.
Binalar Türkiye’nin enerji tüketimi ve karbon salımı açısından önemli bir alan. Yeni projeler kadar mevcut yapı stokunun dönüşümü de önümüzde duruyor. Enerji verimliliği düşük, yüksek işletme gideri yaratan veya iklim risklerine karşı kırılgan binaların gelecekte finansman ve değer açısından da ayrışacağını düşünüyorum.
Yeşil dönüşüm gayrimenkul değerini nasıl değiştirecek?
Bir süredir değerleme tarafında tartıştığımız “yeşil prim” ve “kahverengi iskonto” kavramları burada daha somut hale geliyor. Aynı lokasyonda, benzer büyüklükte iki bina düşünelim. Biri düşük enerji tüketiyor, yenileme ihtiyacı sınırlı ve iklim risklerine daha dayanıklı. Diğeri ise birkaç yıl içinde ciddi enerji yatırımı gerektiriyor. Bugün piyasa bu farkı her zaman açık biçimde fiyatlamıyor olabilir. Ancak kredi veren banka, yatırım yapan fon ve kurumsal alıcı bu maliyeti görmeye başladığında değerleme de değişecektir.
Taksonominin gayrimenkul açısından etkisi sertifika almaktan daha geniş. Projenin hangi malzemeyle üretildiği, enerji ve su kullanımı, yenilenebilir enerji payı, dönüşüm ihtiyacı ve yaşam döngüsü maliyetleri giderek finansman kararının parçası olacak. Yeşil kredi, sürdürülebilir tahvil veya fon finansmanı kullanmak isteyen bir proje için çevresel performansın ölçülebilir hale gelmesi gerekecek.
Finansmanın yönü değişiyor
Finansman tarafında ölçek çok daha büyük. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un iklim finansmanı için yıllık 1,3 trilyon dolarlık kaynak ihtiyacına yaptığı vurgu önemli. Bu rakam, dönüşümün yalnızca kamu bütçeleriyle finanse edilemeyeceğini gösteriyor. Bankaların, sermaye piyasalarının, emeklilik fonlarının, gayrimenkul yatırım fonlarının ve uluslararası yatırımcıların sürece dahil olması gerekiyor.
Gayrimenkul sektörü açısından burada ciddi bir fırsat görüyorum. Türkiye’nin önünde kentsel dönüşüm gibi büyük bir yatırım ihtiyacı var. Depreme dayanıklı yapı üretirken aynı binayı enerji verimli hale getirmek, yeşil dönüşüm ile kentsel dönüşümü aynı finansman mimarisi içinde buluşturabilir. Aynı yatırımın hem güvenli hem düşük karbonlu yapı üretmesini sağlamak daha rasyonel.
Bir başka baskı Avrupa Birliği tarafından geliyor. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması doğrudan konut satışına uygulanmıyor. Ancak çelikten çimentoya, alüminyumdan diğer yapı girdilerine kadar maliyet zincirini etkiliyor. Kullanılan malzemelerin karbon içeriği zamanla proje maliyetine, finansman koşullarına ve gayrimenkul değerine yansıyacak.
COP31’e giderken gayrimenkul sektörü açısından baktığım yer burası. Türkiye Yeşil Taksonomisi önemli bir düzenleme ama tek başına yeterli değil. Taksonominin kredi politikalarına, sermaye piyasası araçlarına, değerleme standartlarına ve proje geliştirme süreçlerine bağlanması gerekiyor.
Yıllardır gayrimenkulde finansmanın çeşitlenmesi gerektiğini yazıyorum. Şimdi bu tartışmaya yeni bir boyut ekleniyor. Kaynak bulmak kadar, hangi projenin bu kaynağa erişeceği de önem kazanıyor. İyi lokasyon ve doğru fiyat yine önemli olacak. Bunların yanına enerji performansı, karbon maliyeti ve iklim dayanıklılığı da eklenecek. COP31’in Türkiye açısından kalıcı çıktılarından biri de burada ortaya çıkabilir.
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