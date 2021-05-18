Çöpten komponent topladı, 70 milyon dolarlık ihracat yaptı

YIL 2013 Kazakistan… Borusan Cat’in Kazakistan Genel Müdürü Özgür Günaydın, ülkedeki önemli bir müşteri ziyaretinde lap top’unu açtı, görüntüyü izletmeye başladı:

-Karaganda’daki Komponent Revizyon Merkezimizde sizin için yenilediğimiz makine ile ilgili çalışmaları görüyorsunuz.

Kazak iş insanı ekibine döndü:

-Komponentler Irak Savaşı kalıntısına benziyor.

Günaydın açıkladı:

-Elden geçirip çalışır hale getirdiğimiz komponentleri sizin çöpünüzden çıkardık. Seri numarası ve garanti verdiğimiz komponentler size sıfırının yüzde 70 fiyatına mal oldu.

Borusan Cat’in Karaganda’da 2011 yılında 80 bin metrekarelik alana kurduğu Komponent Revizyon Merkezi başarılı olunca model, Türkiye’ye de taşındı:

-Türkiye’de biri Gebze’de, diğeri de Ankara OSTİM’de olmak üzere iki Komponent Yenileme Merkezimiz hizmet veriyor.

2017 yılından beri Borusan Cat İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Özgür Günaydın’la görüntülü platformda buluştuğumuzda komponent yenileme merkezi görüntülerini paylaştı:

-Geçmişte iş makinesi ve yedek parça ithal edilir, arıza halinde servislerde parça değiştirilirdi, o kadar. 2011’de Kazakistan’da ilk Komponent Yenileme Merkezimizi kurmamızla birlikte sistem değişti.

Bu noktada şu iddiayı ortaya koydu:

-Bizim iş makinelerinin 3-5 yıl ömrü var. Komponent revizyonlarıyla iş makinelerimiz tekrar kullanılır hale gelebiliyor.

Komponent Yenileme Merkezlerinin birer fabrika gibi olduğunu vurguladı:

-Karaganda’daki Komponent Revizyon Merkezi’nde 400 kişi çalışıyor. Borusan’ın yurt dışındaki en büyük yatırımları arasındadır.

Bunun üzerine Komponent Yenileme Merkezlerine yaptıkları yatırımı sordum, şu yanıtı verdi:

-Son 5 yılda servise yapmış olduğumuz yatırım 100 milyon dolara yakın. Bir komponent yenileme merkezimiz de Rusya’da var.

Komponent Yenileme Merkezlerinde CNC tezgahları başta olmak üzere son teknolojinin kullanıldığını kaydetti:

-Söz konusu merkezlerimizde eski komponentlere seri numarasıyla iki-üç-dördüncü ömrünü kazandırıyoruz.

Caterpillar’ın Komponent Yenileme Merkezlerinin sayısını dünyada iki elin parmaklarını geçmediğine değinip, şu verinin altını çizdi:

-Komponent Yenileme Merkezlerimiz önleyici arıza uygulamasıyla Borusan Cat bünyesindeki 6 ülkede müşterilerimize 2019’da 59 milyon dolar, 2020’de de 63 milyon dolar katkı sağladık. Yani, müşterilerimizin harcamaları bu düzeyde düştü.

Komponent Yenileme Merkezlerinin ihracat da yaptığını bildirdi:

-Komponent Yenileme Merkezlerimizden 2018’de 35 ülkeye ihracat yaptık. Birkaç yıllık ihracatımız 70 milyon doları buldu.

Borusan Cat’in yıllık ithalatını sordum, anlattı:

-Pazarın durumuna göre değişiyor. 300 milyon doları gördüğümüz yıllar da var, 100 milyon dolar dolayında seyrettiği yıllar da.

Caterpillar’ın Türkiye’nin ihracatına katkısına işaret etti:

-Caterpillar, ülkemizden yılda 100 milyon dolarlık yedek parça alıyor.

Komponent Yenileme Merkezlerinin, 168 dealer’ın (satıcı-distribütör) bulunduğu Caterpillar dünyasında Borusan Cat’i yukarılara taşıdığı anlaşılıyor.

100 milyon dolarlık yedek parça alımı, 70 milyon dolarlık yenilenmiş komponent ihracatı, Caterpillar ithalatını önemli ölçüde dengeliyor…

İş hacmi 1 milyar dolara yakın, yarısı Kazakistan’dan

BORUSAN CAT İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, Borusan’ın Caterpilar “dealer”ları arasında 1994’te girdiğini anımsattı:

-Borusan Cat, başarılı çalışmalarıyla adım adım Caterpillar’ın büyük “dealer”ları arasına girdi. Önce Azerbaycan’ı, ardından Gürcistan’ı aldık.

Daha sonra Kazakistan’ın da gruba eklendiğini belirtti:

-2007-2013 döneminde Kazakistan’da Genel Müdürlük yaptım. Sonra Türkiye dışındaki bütün operasyonları yönettim. Kırgızistan ve Uzakdoğu Rusya’nın satın almasını yürüttüm.

Borusan Cat’in cirosunu sordum, yanıtladı:

-Toplam iş hacmimiz 1 milyar dolara yakın. Kazakistan 400-500 milyon dolarla en büyük operasyonlarımızdan biri. Kazakistan’da 1400-1500 kişi çalışıyor. Borusan Cat’te toplam 3 bin kişi çalışıyor.

Ardından ekledi:

-COVID-19 krizine rağmen bizim en iyi, en başarılı yılımız 2020 oldu. Bunu dijitalleşme ve teknolojiye yatırım ile komponent yenileme merkezleri sayesinde başardık.

140 yazılım robotu geliştirdik, muhasebe ve ihale takibi yapıyorlar

BORUSAN CAT İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, 44 mühendisin görev yaptığı Borusan Cat Ar-Ge’yi kurduklarını belirtti:

-Dijitalleşme ve teknolojiye ciddi yatırım yaptık. Ar-Ge merkezimiz bizim işimize uygun yazılım robotları ve yapay zeka geliştirdi. Muhasebede 11 yazılım robotu görev yapıyor. Şirkette 140 yazılım robotu hizmet veriyor. Örneğin ihaleleri yazılım robotu takip ediyor.

Robotic Process Automation (Robotik Süreç Otomasyonu) ile Caterpillar dünyasına örnek olduklarını vurguladı:

-Robotik Süreç Otomasyonu ile müthiş verimlilik sağladık. 7/24 çalışıyor, hiç hata yapmıyor, çay molası vermiyor. Bu robotları insanlarını sıkıldığı “tekrarlanan işler”de kullanıyoruz.

‘Müneccim’ arızayı önceden görebiliyor

BORUSAN CAT İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, Borusan Cat Ar-Ge’de yapay zeka da geliştirdiklerini belirtti:

-Bunlardan birinin adı “Müneccim”… İş makinelerinin üzerinde 900-1000 sensör var. Son 4-5 yıldır makineler fabrika çıkışlı olarak böyle. Eskilere de biz taktık. “Müneccim” veri madenciliği yapıyor, arıza dönemlerini önceden kestirip, haber veriyor.

“Müneccim”in dünyada ses getirdiğini bildirdi:

-“Müneccim” arızayı yüzde 97 tutturuyor. Arıza gerçekleştikten sonra onarım maliyeti ve süresi artıyor. Erken müdahale maliyeti düşürüyor, zaman kazandırıyor. “Müneccim” ile 2018’de “Yılın Veri Madenciliği Ödülü” aldık. Sonra da “Dijital Öncü” seçildik.

Ardından “B’Daha”ya değindi:

-“B’Daha” da bizim Ar-Ge ekibimizin geliştirdiği yapay zeka. Eski makinelerin parçalarını komponent yenileme merkezlerimizde yedekledik. İş sürekliliğine müthiş katkısı var.

Dijitalleşmedeki öncü adımlarının Caterpillar dünyasında dikkati çektiğini bildirdi:

-Caterpillar, bir “Dijital Konsey” kurdu. Ben de kurucu üyeler arasında yer aldım.