Çorba yazı
Milei’nin ekonomik mucizesinde 70 yılda ilk defa enflasyon aralıksız 10 aydır yükseliyor. Dünyanın et üreticisi ve ihracatçısı Arjantin’de ete ulaşamayan halka yayınlarda eşek etinin faydaları anlatılıyor. Küresel PR katkılı neoliberal rock yıldızının bütçeyi denkleştirmesini, kamu harcamalarını kısmasını, bakanlıkları kapatmasını öven eski bürokrat, kürsü başkanı, başekonomist olmuştu ana akımda. Engellilerin ve emeklilerin bütçesini fazla vermek için keserken, özelleştirmelerinde su idaresini İsrail şirketine satmıştı. Şimdi yine İsrail’de bir Ağlama Duvarında, bir sahnede şarkı söylüyor, iki ülke arasında direkt uçuşları başlatırken.
Gelinen noktada hanehalkının borcunun GSYİH’ya oranı hızla artıyor, Latin Amerika’nın en düşük asgari ücreti ile en yüksek aylık enflasyonuna sahip Arjantin şu anda. Söz verdiği para arzını kısmayıp roket gibi uzaya çıkardığı gibi, merkez bankasını da kapamadı. Yetmez ama IMF’e en borçlu ülke haline getirip, 57.5 milyar dolar borç ile tarihinin rekorunu kırdı. Neoliberal piyasa ekonomisi yan yatıp su aldıkça IMF, Fed imdadına yetişiyor, son olarak 1 milyar dolar daha IBAN’ına ateşlediler kuru baskılayabilsin diye. Çünkü serbest piyasa naraları atan ekonomik modelinde enflasyonu tutabilmesi kur ve sermaye hareketleri kontrolü ile olmuştu.
Dalgalandım da duruldum
Ulusal Kanalda hafta sonu Hürmüz Boğazı üzerinden petrol fiyatını yorumlarken, volatilite nedeni ile manipülasyon olasılığına da dikkat çektim. Nitekim, BBC.com 20 Nisan 2026 Nick Marsh haberi “The insider trading suspicions looming over Trump’s presidency” konuya dikkat çekiyor. Unutmamak lazım, LIBOR’un ortadan kalkmasının da nedeni faiz manipülasyonu idi. Dünyada ve televizyonlarda TV100 Nazlı Bolak programında (27 Şubat 2020) ilk defa dile getirdiğim “serbest dalgalı faiz rejimine” girişimizin de resmiyet kazanmasının başlangıcıydı. Sonrası malum. Enflasyon ve Fed faizleri, tahvil faizleri, Çin’in Yankee Bond satışları, faizler dalgalandıkça altının ons tsunamisi. Şimdiyse petrol varil fiyatı altına göre düzeltmesini yaptı.
Kur ve ticaret savaşlarında gürültü riski üzerinden algoritmik işlemler ile bu işler daha kolay hale geldi. Finansal savaşın en şiddetlisinin bizzat ABD başkanı tarafından başlatıldığı gümrük tarifeleri ile Hürmüz Boğazını silah gibi doğrultan İran’ı görüp, kural bazlı iktisat ve rasyonellik arayışı iddiasında bulunmak bu piyasalarda fazlasıyla naiflik olur. Davranışsal finans ve nöro iktisat ile amigdalaya (loss aversion) oynamak, prefrontal korteksi devre dışına çıkarmak için Kaos Teorisinden faydalanmak artık bir komplo teorisi değil, hayatın gerçeği. Epistemolojik Kopuş yazımda finansal okuryazarlık, esenlik ve özgürlük konularına girmiştim, araya son dakikalar girdi ama yazıyı unutmadım. Kısmetse haftaya kaldığımız yerden devam. Müzeyyen Senar seslendirince dinlenmez mi bu Rüştü Demirci parçası.
Orta koridor
Bölgemizdeki savaşla Yeni Çin İpek Yolu projesi üzerindeki orta koridor hattı yeniden gündem oldu. Beyrut yerine Dubai tercihinde bulunan küresel finans kapital şimdilerde yeni bir arayış içinde. En yakın adaylar, Mısır, Bakü, İstanbul kanaatimce. Ama bence bu sefer üyesi olduğum Finans Kulüp Vakfının 1980’lerin sonunda Lübnan İç Savaşı’nın sona erdiği yıllarda dile getirdiği İstanbul çok daha şanslı. Finans, lojistik, enerji, savunma sanayi, geçiş yolu olarak her şey lehimize.
Bu hattı konu eden, Azerbaycan “Centre for Analysis of Economic Reforms and Communication” (Ekonomik Reformlar ve İletişim Analiz Merkezi) tarafından “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü” (OECD) işbirliğiyle Romanya’da uluslararası basılan İngilizce kitap “THE MIDDLE CORRIDOR: NAVIGATING CURRENT REALITIES AND EMBRACING FUTURE PROSPECTS” 2025 yazında çıktı. “Dış ticarette ulusal para birimlerinin kullanımı için yeni ödeme ve takas sistemlerinin, fintech’lerin, merkezi olmayan finansmanın etkileri ve fırsatları” bölümünü de ben yazdım.
Akdeniz’deki bir diğer üssümüz olan KKTC’de ise 12-14 Kasım 2026’da “IV. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongremizi” gerçekleştireceğiz. Bildiri özetlerinizi bekleriz. 77th International Astronautical Congress - IAC 2026, Antalya için geri sayım başladı. İki bildirimizin kabulü için de iyi haber diliyorum.
