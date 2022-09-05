Çoruh’un çılgın çocukları Bocchi desteğiyle nehri sanatla yıkadı!

Bayburt’a 45 kilometre uzaklıktaki bin 500 rakımlı Bayraktar köyü, son yılların en özgün projelerinden Baksı Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor. Köyün eski adından esinlenilerek müzeye verilen bu isim, bazı kaynaklarda “şifa” anlamını taşıyor. İşte Baksı Müzesi, tıpkı adındaki anlam gibi, Türkiye’nin kirlenen akarsularının temizlenmesi için şifa gibi bir projenin ilk adımı oldu.

Bayraktar köyünde doğup büyüyen Baksı Kültür Sanat Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, bozkırın ortasına gelecekten ışınlanıp konmuş gibi duran müzesinde tıpkı Nasrettin Hoca’nın göle maya çalma hikayesinde olduğu gibi çılgın bir projeye imza attı. Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden olan Çoruh’ta çocukların katılımıyla geniş çaplı bir çevre temizliği yapıldı. Arkasından toplanan atıklar, çocukların katıldığı atölyede birer sanat eserine dönüştü.

Nehirlerin %79’u kirlenmiş durumda

Baksı Müzesi’ndeki “Nehri Sanatla Yıkamak” sergisinin açılışı gerçek bir şölen gibiydi. “Nehri Sanatla Yıkamak” adındaki projenin fikri aslında, banyo odaklı seramik ürünleri üreten Bocchi firmasına ait. 2035 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 50 azaltma hedefi koyduklarını belirten Bocchi’nin Genel Müdürü Serkan Ak, projedeki motivasyonu şöyle anlattı: “Sıradan bir kıyı temizliği projesine imza atmak istemedik. Çünkü denizleri asıl kirleten kıyılardaki çöplerden çok atıklarla kullanılamaz hale gelen akarsular. Türkiye’deki tatlı su kaynaklarının yüzde 79 kirlenmiş durumda. Bunların yüzde 60’ı artık içme suyu olarak kullanılamıyor. Biz de hem bu soruna dikkat çekmek hem de temizlenmesini sağlamak için bir proje yapalım dedik. Sonra buna sanatı ve çocukları dahil edersek kalıcı bir etki yaratabileceğimizi düşündük ve bu proje ortaya çıktı.”

İlk etapta beş havza temizlenecek

Serkan Ak’ın bahsettiği plan, Türkiye genelinde beş havzayı kapsıyor. Bunun ilk adımının Çoruh’ta atılması ise tesadüf değil. Baksı Müzesi ile sanatın en çılgın imzalarından birini atan Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın etkisi büyük. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayburt Üniversitesi ve Emniyet Müdürlüğü’nün de katkı sunduğu projede 10 ilkokuldan 100 çocuk Çoruh Nehri ve çevresinden atıkları topladı. Çocuklara, Bayburtlu Kadınlar Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Kızılay Derneği, Tema Vakfı ve Yeşilay Derneği gibi çeşitli STK’lardan gönüllüler de eşlik etti. Atıklar, Baksı Müzesi ekiplerinin liderliğinde düzenlenen atölye çalışmalarıyla sanat ürününe dönüştürüldü. Atölyeye katılan öğrenciler arasından seçilen 20 çocuğun ürettiği 20 tasarım da müzede sergilendi.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan kısa sürede ortaya çıkan işten çok memnun. “Dünya çapında eserler var burada. Çocukların yetenekleri bizi de şaşırttı” dedi.

Bocchi Genel Müdürü Serkan Ak da Koçan’la aynı fikirde: “Böylesine başarılı bir sonuç çıkması bize cesaret verdi. Çoruh projenin ilk adımıydı. Hedefimiz Türkiye’deki beş büyük havzada bu projeyi hayata geçirmek. Sırada Kızılırmak Havzası var.”