Çorum turizmde bir dünya markası olabilir mi?

Bu soruya ”Kesinlikle, Evet” şeklinde yanıt vererek, yazıya başlamak istiyorum.

Geçtiğimiz hafta Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın dünyaya tanıtılması amacıyla hayata geçirilen "Hitit Ülkesinin Barış Kraliçesi Puduhepa Projesi" kapsamında Çorum’a bir basın gezisi düzenlendi. T-ONE Derneği organizasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediye Başkanlığı’nın destekleri, Çorum İş Kadınları Derneği ile Hitit Üniversitesi iş birliğinde, Ahlatcı Holding ve Alapala Holding’in sponsorluğunda hayata geçirilen proje kapsamında; Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın hikayesini öğrenme, ritüellerini deneyimleme, Çorum’un tarihi, turistik mekanlarını ziyaret etme ve Çorum mutfağının geleneksel lezzetlerini tanıma fırsatı bulduk.

Çorum ancak ziyaret edilerek anlaşılabilen bir kent.. Ticaret ve ihracat rakamları açısından ülkemizin en zengin illerinden birisi. Temiz, bakımlı ve huzurlu bir ortamı var Otellerinde ve restoranlarındaki hizmet kalitesi yüksek.

Kentin yakınlarında dünya tarihinin en çarpıcı yerleşim merkezlerinden Alacahöyük ve Hattuşa bulunuyor. Mısır’ın piramitleri, İtalya’nın Pompei’si, İzmir’in Efes’i kadar etkileyici olan bu bölge, ne yazık ki pek tanınmıyor. Ülkemizden de, yurt dışından da Hititlerin ülkesini görmeye çok az kişi geliyor.

Çorum, başarılı bir tanıtım stratejisiyle birlikte ülkemizin yeni çekim merkezi haline gelebilir. Ziyaretçiler güvenli bir ortamda müzeleri, antik yerleşim birimlerini ziyaret edebilirler. Tarihe yolculuk yaparken, bölgenin misafirperverliği sayesinde eşsiz deneyimler yaşayabilirler.

T-One Derneği’nin büyük hizmetleri

2014 yılında kurulan T-ONE Derneği, uluslararası platformlara Türkiye’yi bir marka olarak taşımaya ve ülkemizdeki dünya mirasını dünyaya tanıtmaya çalışıyor T-ONE Derneği bugüne kadar farklı alanlarda Amerika’da ve Avrupa'da etkinlikler düzenledi. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe için yapılan çalışmalar sonrasında, bu yıl Hitit Kraliçesi Puduhepa’yı tanıtmayı hedefleyen dernek yönetimi Çorum’da çok kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Demet Sabancı Çetindoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda kurulan, T-ONE Derneğinin Onursal Başkanı Çiğdem Simavi, Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr.İlber Ortaylı. Derneğim üyeleri Sevda Elgiz, Avi Alkaş, Ahmet Çalık, Ahmet Kocabıyık, Aslıgül Kıraç, Ayşegül Karadeniz, Ayşenur Yılmaz, Berrak Barut, Beyza Uyanoğlu, Dalia Garih, Dr.Işık Kalkavan, Essum Aslan, Handan Öney, Hediye Güral Gür, Harika Güral, Kıvılcım Kocabıyık, Levend Kokuludağ, Mithat Rende, Nesrin Esirtgen, Nezih Başgelen, Nil-Oktay Duran, Olgaç Artam, Özalp Birol, Ruken Mızraklı, Prof. Dr. Savaş Arslan, Sema Güral Sürmeli çalışmalara büyük destek sunuyorlar.

Dernek bünyesinde Mozaik Yolu, Gastronomi, Görsel Sanatlar, Termal Sağlık ve Hamam Ritüelleri Komiteleri ve Ceneviz Kaleleri Tanıtım komitesi faaliyet gösteriyor.

Demet Sabancı Çetindoğan: “Gönülden inanarak bu yola girdik”

Çorum’da düzenlenen etkinliğe Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aygül Süel ve Önder İpek katıldı.

Çorum Müzesi, Alacahöyük, Boğazkale-Hattuşa, Yazılıkaya Açık hava tapınağı ve ören yerleri gezilerinde bizlere Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Önder İpek anlatımları ile rehberlik etti. Yazılıkaya'da 3. Hattuşili ve Kraliçe Puduhepa’nın yönettiği Antahşum (Bahar) Bayramı ritüeli ve Büyük Mabet, Kral 3. Hattuşili ve Kraliçe Puduhepa’nın arınma tören ritüelleri, Tiyatro Dördüncü Duvar oyuncuları, Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan'ın eşliğinde doğal mekanlarında canlandırıldı. Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Aygül Süel ritüellerin detaylarını katılımcılar ile paylaştı ve Hitit Dilek Taşında, Dilek Tutma ritüeli sahnelendi.

Organizasyon mükemmeldi. Akademisyenlerin derin bilgi düzeyi, Çorumluların benzersiz ev sahipliği sayesinde unutulmaz bir deneyim yaşadık. Puduhepa'nın hikayesini dinlediğinde çok etkilendiğini anlatan Turkey ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan her ayrıntıyla bizzat ilgilendi. Çorum için Puduhepa’nın, bölgenin daha iyi tanınması yönünde algının, ilginin artması için çok önemli olduğunu düşündüklerini ve. bu sebeple Çorum’u yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak için bir proje başlattıklarını söyleyen Demet Sabancı Çetindoğan “En kısa zamanda da yurt dışı aktivitelerimizde Sayın Valimizin ve Belediye Başkanımızın da katkılarıyla bu yolu açmış olacağız. Gönülden inanarak bu yola girdik” diye konuştu.

Hitit İmparatorluğu’nun dünya medeniyetine sunduğu büyük katkı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi çalışmalar hakkında şu yorumu yaptı: “Miras hukuku ve medeni hukuk alanında dünyaya ilkleri armağan eden Hititlerin kentsel altyapı alanında da önemli çalışmaları olmuş. Dolayısıyla burası medeniyetlerin sergilendiği bir tarih, coğrafya şehri. Biz istiyoruz ki hem Türkiye hem de dünya tarafından tanınsın. İngilizler, Almanlar, Japonlar ülkemizde Türk heyetleriyle birlikte kazı yapıyor. Buradaki tarih hem bize yetiyor hem de dışarıdan gelen heyetlere yetecek kadar bir coğrafyanın üzerinde hüküm sürüyoruz. Zengin değerlerimizin bizim kadar milletimiz dışında da tanıtılmasına ihtiyaç var. Bu manada bu ziyaretin de çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.”

2.6 milyar dolarlık ihracat

Çorum bir sanayi ve tarım şehir. İhracatını sürekli olarak artıran kent 2021 yılında 2.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin verdikleri bilgiye göre, Çorum tritikale üretiminde ülkenin bir numarası. Buğday üretiminde ilk 5’te yer alan kent, pirinç üretiminde altıncı, soğan üretiminde ikinci, çörek otu üretiminde üçüncü, yeşil mercimek üretiminde dördüncü, ceviz ve çeltik üretiminde beşinci, ayçiçek üretiminde altıncı, nohut üretiminde yedinci, arpa üretiminde onuncu sırada yer alıyor."

Sözde değil özde sürdürülebilirlik örneği Mercedes-Benz Türk

14 Haziran 2022 tarihinde, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kutlu ve kuruluşun Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan genç bursiyerleriyle bir araya geldik.

Üniversite sınavlarında yüksek başarı göstererek Boğaziçi Üniversitesi mühendislik bölümlerini kazanmış olan gençlerimiz Feyza Ünal, Müşerref Sekmen, Sude Songür, Gamze Keser, Sıla Daşdemir, Ceyda Aydın, Elif Dündar’ı tanımak hepimize umut verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ile Women In 4 Mercedes programını oluşturan Mercedes-Benz Türk, mühendislik bölümlerindeki başarılı kız öğrencileri destekleyerek kadın mühendis istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor. 2018 yılında başlayan program kapsamında burs kriterlerine uyan öğrenciler, hazırlık sınıfından mezun oluncaya kadar bu burstan yararlanabiliyorlar.

Bursiyerler, şirketi yakından tanıma, kampüs etkinliklerine katılma, stajyer programına dahil olma gibi fırsatların yanı sıra şirket yöneticileri ve mühendislerin mentorluğundan faydalanabiliyorlar. Bu yıl itibarı ile 17 mühendis adayı bursiyerin bulunduğu programa, Eylül ayında beş yeni öğrenci daha katılacak. Program 2023 yılında ilk mezunlarını verecek. Hedef, mezunları Mercedes-Benz Türk bünyesinde istihdam edebilmek.

Her Kızımız Bir Yıldız Programı

Mercedes-Benz Türk’ün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile 17 ilde 200 kızı destekleyerek 2004 yılında hayata geçirdiği Her Kızımız Bir Yıldız programı da güçlenerek büyümeye devam ediyor. Her yıl 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere bin kız öğrenci Mercedes-Benz Türk’ten eğitim bursu alıyor. Öğrenciler eğitim bursuna ek olarak, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan çeşitli programlara da katılıyorlar.

2013 yılında başlayan kişisel gelişim atölyeleri ile bugüne kadar 33 il ziyaret edilerek 800’den fazla ‘Yıldız Kız’a kişisel gelişim eğitimi verildi. 2004’ten bu yana 400’den fazla Yıldız Kız çeşitli kültürel etkinliklerle İstanbul’da ağırlandı. 2018 yılında başlayan bilişim teknolojileri ve kodlama eğitimleri ile 250’den fazla kıza eğitim verildi.

Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile eğitimini tamamlayan öğrenciler, Mercedes-Benz Türk’te istihdam edilme olanağına da kavuşuyor. Şirkette çalışan mavi yaka kadınların yüzde 20’sini, Her Kızımız Bir Yıldız programı ile eğitimlerini tamamlayan öğrenciler oluşturuyor.

EML’miz Geleceğin Yıldızı Programı

Türkiye’de meslek liselerinden mezun olanların sadece yüzde 18’i çalışma hayatına devam ederken, hiç çalışmadığını belirtenlerin oranı yüzde 64 (MEB, 2020).Mercedes-Benz Otomotiv 2014 yılında Endüstri Meslek Liseleri’ni (EML) kapsayan bir program başlatarak, endüstriye genç yetenekleri kazandırmak için yola çıktı.

Bugüne kadar 3,5 milyon Euro’yu aşan yatırımla oluşturulan 31 Mercedes-Benz Laboratuvarı’nda (MBL) 2 bin 500’den fazla EML öğrencisi eğitim aldı, bin 300’e yakın öğrenci yetkili bayilerde staj yaptı, iki bine yakın öğrenci mezun oldu. Mercedes-Benz Laboratuvarı’ndan mezun olanlar arasında İş hayatına devam edenlerin oranı yüzde 63 olarak ölçüldü.

Mercedes-Benz yetkili bayilerine katılan her üç mezundan biri, bu programdan yetişen öğrenciler arasından seçildi. Programda eğitim alan her iki 2 öğrenciden birine staj olanağı verildi.

EML’miz Geleceğin Yıldızı programında yer alan öğrencilerde özgüven artışı / olumlu yönde sosyal değişim gözleniyor. Geliştirilen eğitim içerikleri, güncel ekipmanlara erişim ve öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri, mezuniyet sonrası sektörde çalışma konusunda motivasyonlarını artırıyor. Programa katılmak, öğrencilerin gündelik yaşamlarına, sosyal becerilerine, gelecek beklentilerine olumlu yönde etki ediyor.

Halen Mercedes-Benz Laboratuvarı’nda eğitim gören kız öğrenci sayısı 38. Motorlu araçlar teknolojisi alanında okuyan kız öğrenci sayısı çok az. Program, bölümde okuyan kız öğrenci sayısının ve devamında sektörde kadın istihdamının artması hedefiyle yeniden düzenleniyor.

Mercedes-Benz Laboratuvarı’nın 32’nci okulda faaliyete geçmesinin ardından bu programın ikinci aşaması başlayacak.

Dünyayla rekabet

Türkiye’de 55 yıldır faaliyette olan Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası, Aksaray Kamyon Fabrikası ve iki farklı AR-GE merkezi ile Daimler Truck dünyasının en önemli oyuncularının arasında yer alıyor. Türkiye’de kamyon ve şehirler arası otobüs endüstrisinin lideri olan Mercedes-Benz Türk’ün toplam yatırım tutarı 1,3 milyar Euro’yu aştı. Kuruluş, 2021’de otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatından 1 milyar Euro’nun üzerinde gelir sağladı.

Aksaray Kamyon Fabrikası 35’inci yaşını kutladığı 2021 yılında 22 bin 23 adetlik üretimle fabrika tarihinin en yüksek kamyon üretim rakamına ulaştı. Fabrika, 1986’dan bugüne 311 bin 243 adet kamyon üretti. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 1968’den 2021 yılı sonuna kadar 98 bin 450 adet otobüs üretildi, 1970 yılından bugüne kadar 62 bin 368 adet otobüs ihraç edildi.

Mercedes-Benz Türk’ün iki farklı AR-GE merkezi var. Türkiye’nin genç girişimlerin yanı sıra Mercedes-Benz Türk Ventures programıyla Türkiye’nin yenilikçi kalkınmasını destekliyor. Sosyal fayda odaklı faaliyetleriyle toplumsal ihtiyaçlara destek olmayı hedefleyen kuruluş, sanata, spora ve eğitime destek için büyük kaynak ayırıyor.

Farklılıkların Yönetimi

2008 yılında başlatılan “Farklılıkların Yönetimi” çerçevesinde kapsamlı çalışmalar yürüten Mercedes-Benz Türk, işe alımdan kariyer fırsatlarına kadar her alanda kadınlara yönelik fırsat eşitliği, güven ve kapsayıcılık ilkelerini içeren programlarıyla cinsiyet eşitliği farkındalığını topluma anlatmaya yatırım yapıyor. Yürüttüğü sosyal fayda programları ile kadınların iş hayatına aktif katılımı konusunda pozitif ayrışan şirket, her geçen gün artan kadın çalışan sayısı ile toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı kurum kültürünü kendi bünyesinde uygulayarak iş dünyasına örnek oluyor.

2021 yılında ofis çalışanlarındaki kadın oranı yüzde 30’un üzerinde olan Mercedes-Benz Türk, kadın istihdamı konusunda ana şirketi Daimler Truck’ın hedefleri ile aynı paralelde ilerliyor. Daimler Truck’ın “Küresel İlkeler Sözleşmesi” ve “Sosyal Sorumluluk Prensipleri”ni imzalayıp “Davranış Yönetmeliği”ni yayınlayarak cinsiyet eşitliğini en üst düzeyde taahhüt etmeyi garanti altına alan ve şirkette cinsiyet eşitliği için çeşitli hedefler koyan Mercedes-Benz Türk, bu hedeflerin uygulanmasını da takip ediyor.

Spora destek

Mercedes-Benz Türk, uzun yıllardır çeşitli spor branşlarında da desteklerini sürdürüyor. Spor Sponsorlukları şöyle; Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımlar resmi ulaşım sponsoru; Ampute Futbol Milli Takımı’nın resmi ulaşım sponsor; Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Futbol Takımı Ana Sponsorluğu; Türk Milli Basketbol Takımları resmi sponsorluğu

Rakamlarla Mercedes-Benz Türk

Genel Çalışan Sayısı: 6400 +

Erkek Çalışan Sayısı: 5829

Kadın Çalışan Sayısı: 629

Toplam Orta Kademe Yönetici Sayısı: 141

Toplam Orta Kademe Kadın Yönetici Sayısı: 20

Toplam Üst Kademe Yönetici Sayısı: 24

Toplam Üst Kademe Kadın Yönetici Sayısı: 7

İcra Kurulu Üye Sayısı: 4

İcra Kurulu Kadın Üye Sayısı: 1