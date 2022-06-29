Çorum yine heyecanlı, yine şevkli…

Bir ‘’model‘’ olarak anılan Çorum ekonomisi, nitelik kazandıracak arayış ve serpilmeler içinde… ‘’Çorumluyuz, Birbirimizden Sorumluyuz‘’ diyen Çorum’un yaratıcı ve güzel insanlarını selamlıyorum.

Geçen hafta Çorum’da ‘İsmail Alapala Buluşmaları’nda, Kenan Mortan‘ın verdiği bir konferansta toplantı salonuna bağlandım. Çorum ile ilgili 50 yılı aşkın sosyo- ekonomik gözlemlerimi dinleyicilerle paylaştım.

Sonrasında, Çorum Haber’in kurucusu ve başyazarı Mehmet Yolyapar’ı aradım, Çorum’u sordum, bana yolladığı gazetelerden kentin yeni hamlelerini gözledim, mutlandım.

Çorum artık savunma sanayine adım atmış… Ahlatçı Holding, barut üretimi gerçekleştirecek yatırıma başlamış bile.

DÜNYA‘nın ‘’Başkanlar Konuşuyor‘’ dizisinde Çorum TSO Başkanı, Çorum‘un savunma sanayinde ‘’pilot il‘’ olduğunu açıklamış. Sungurlu ilçesinde fişek yatırımı başlıyor. Görüyorum ki, Çorum için 1980‘lerde öngördüklerimiz yaşama geçiyor. Çorum, Kazan merkezli savunma sanayisini besleyen ard alanı haline geliyor.

‘’Çorum Modeli‘’ adını verdiğimiz dinamik model, şimdi dışa da yönelmiş. Vakıf 19 önderliğiyle 35 kişilik iş adamı ve önder G. Koreliler ili ziyaret edip, Çorum ile ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirme niyetini dile getirmişler.

Çorum, 1980‘lerde şehir merkezinde 3-5 tesis içinde sıkışmış kalmıştı. Şehrin gündemi ‘’bir şeker fabrikası yapılmalı‘’ noktasında düğümlenmişti. Şimdi 3. OSB‘yi kurdu. ‘’Sanayi Vahası‘’ Çorum, şimdi mal nakline ivme kazandırmak için haklı olarak Samsun-Ankara arasında hızlı tren istiyor.

Çorum, ‘’Hitit Başkenti’’ olmanın hakkını vermek için kolları sıvamış. Turkey One Derneği ile Çorum İş Kadınları Derneği işbirliğiyle ‘’Hitit Ülkesinin Barış kraliçesi Puduhepa‘’ kapsamında bir dizi tanıtım etkinliği yapıyorlar. Puduhema, Kadeş Barış Anlaşması’nda mührü olan kraliçe. Kadın üretkenliğinin simgesi.

Çorum bütün bu olumlu ivme içinde ekonominin iniş çıkışından etkilenmiyor mu? Cevabını Çorum Haber Başyazarı Yolyapar, Umut Radyo’da şöyle vermiş:

-Ülke ekonomisi, başta dış politikada yapılan hataların, sonra da ekonomi biliminin gerçekleri ile bağdaşmayan kararların ve gereksiz inatların faturasını ödüyor.

40 yıllık evriminde Çorum 2,6 milyar dolarlık bir ihracat boyutuna geldi, bu da kentlerin gündemlerine odaklanmasının ne denli önemli olduğunu anlatıyor bizlere… Bu nedenle, Çorum TSO Başkanlarından Ümit Uzel‘i bir daha saygıyla anıyorum.

Öğrendim ki, aslı Çorum’lu olan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu hocanın parktaki adı kaldırılmış. Neden…

Evet, ‘’Çorumluyuz, Birbirimizden Sorumluyuz‘’ diyen Çorum’un yaratıcı ve güzel insanlarını selamlıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron kürtajı bir anayasal hüküm haline getirmeye hazırlanıyor.