COVID-19 aşısını yaptıran işçilerine ‘altın’ ödül verdi

BEST A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Balıkesir’deki fabrikadan fotoğraf ve notlar gönderdi:

Best A.Ş, aşılama oranlarını artırmak için COVID-19 aşısı yaptıran çalışanlarını teşvik etmek üzere altın dağıttı.

Best A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yırcalı ve Genel Müdür Tunç Tezel, şirkette ve fabrikada COVID-19 aşısını olanlar arasında çekiliş yaptırmış, buna göre altınları dağıtmıştı:

1 kişiye 2.5’luk gremse

10 kişiye tam altın

75 kişiye yarım altın

Sırrı Yırcalı, çalışanlarına altın dağıtımı sırasında şu verileri paylaştı:

- Türkiye genelinde 2 doz aşılanma oranı yüzde 62 iken, şirketimizde bu oran yüzde 89’a ulaştı.

Ardından hedefini de ortaya koydu:

- Best A.Ş.’de aşılanma oranında yüzde 95’i aşmak istiyoruz.

Sonra şu mesajı verdi:

- Tüm çalışanlarımızı ve aile bireylerini aşılarını yaptırmaya, eksik aşılarını da tamamlamaya çağırıyoruz.

Best A.Ş. Genel Müdürü Tunç Tezel de şirketin amacının altını çizdi:

- Hem üretimi aksatmamaya, hem de çalışanlarımıza daha sağlıklı bir iş ortamı sunmaya özen gösteriyoruz. Nitekim COVID-19 sürecinin ilk dönemlerinde Balıkesir’de TSE’den “güvenli üretim” belgesini ilk alan şirket olmuştuk.

Rona Yırcalı’dan Best A.Ş.’deki “COVID-19 aşısını yaptırana altın ödül” notlarının ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eski Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk Yoğun Bakım Derneği’nin araştırmasını ortak yazışma grubunda paylaştı:

- Türk Yoğun Bakım Derneği’nin ülkemiz genelinde 60 merkezden elde edilen verileri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu önderliğinde, Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla değerlendirdiği çalışmanın sonuçları açıklandı.

952 yoğun bakım hastasına ulaşılıp 921’inin sonuçlarının analiz edilerek değerlendirildiği araştırmadan çıkan sonuç şöyle:

Yoğun bakım hastalarının yüzde 51.4’ü aşısız.

Yüzde 39.4’ü iki doz Sinovac aşılı.

Yüzde 2.3’ü bir doz BionTech aşılı.

Yüzde 1.9’u 3 doz Sinovac aşılı.

Yüzde 1.1’i 2 doz Sinovac, 1 doz BionTech aşılı.

Yüzde 0.5’i ise 2 doz BionTech aşılı.

Büyükekşi, Türk Yoğun Bakım Derneği’nin araştırmayla ilgili mesajı üzerinde durdu:

- Araştırma sonuçlarına göre aşı prosedürlerine uyulmasının ciddi oranda koruyuculuk sağladığı teyit edildi.

Türk Yoğun Bakım Derneği, İstanbul ile ilgili şu uyarıyı yaptı:

- Tatil dönüşüyle birlikte İstanbul’da hastaneye yatışlarda gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bu tablonun okulların açılmasıyla birlikte daha da kötüleşmesinden kaygı duyuyoruz.

Ziylan Grubu’nun yönetiminde bulunan Büyükekşi, şu noktanın altını çizdi:

- İşyerlerimizde çalışan personelin aşı olmaması, hem diğer çalışanların, hem de tüm vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atıyor.

Ziylan Grubu’nda aldıkları kararı aktardı:

- 15 gün süre koyduk. Aşı olmayan personelden ücretlerini kendileri ödeyerek haftada 2 kez PCR testi isteyeceğiz.

Yazışma grubundaki iş insanlarına şu çağrıyı yaptı:

- Devlet nasıl aşı olmayanların hayatını zorlaştırıyorsa biz de çalışanlarımızı zorlayalım.

Rona Yırcalı, Büyükekşi’nin paylaşımını aynı yönde yanıtladı:

- Biz de fabrika ve ofislerimizde aynı işlemler için karar aldık.

Türk Yoğun Bakım Derneği’nin araştırmasının sonuçları aşının COVID-19’a karşı korumada etkinliğini ortaya koyuyor.

Bu sonuçları görüp aşıdan kaçmak, aşı karşıtı olmak, yoğun bakıma düşmeye, ölüme davetiye çıkarmak değil midir?

İki Sinovac iki BionTech yaptırdım

BIONTECH’in kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin “2021 Tıp Onur Ödülü”, Zürih Üniversitesi’nden Prof. Mübeccel Akdiş’in “2021 Tıp Bilim Ödülü”nü aldığı “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri” töreninde, Nejat Eczacıbaşı’nın şu sözü sıklıkla tekrarlandı:

- Deneyelim, inanalım ve inandığımızı yurt refahı için uygulayalım.

Nejat Eczacıbaşı’nın bu sözü, kendi adını taşıyan vakfın “Tıp Ödülleri”nin 62 yıldır sürmesinin sağlam temele oturduğunun göstergesiydi.

Tören sonrası sohbette Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’ya COVID-19 aşısı durumunu sordum, yanıtladı:

- İki Sinovac ve iki BionTech yaptırdım.

Türk ilaç sektörüne damgasını vurmuş bir ailenin ferdinin, o aileye ait holdingin yönetim kurulu başkanının 4’üncü dozu da yaptırmış olması, aşılara tereddütlü yaklaşanlar için önemli mesaj sayılmaz mı?

‘Yalancı bilim’in kabul oranı çok yükseldi

NEJAT Eczacıbaşı Tıp Ödülleri Bilimsel Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Turgay Dalkara, ödül töreninde şu noktanın altını çizdi:

- “Yalancı bilim” ve “yalancı bilgilendirme” sosyal medyanın da gücüyle maalesef ilgi görüyor. “Yalancı bilim”, insanlara duymak istediklerini gerçek gibi sunuyor. “Yalancı bilim”i kabul oranının çok yükseldiğini gözlemliyoruz.

Prof. Dalkara, Nejat Eczacıbaşı’nın şu sözüne işaret etti:

- Özlediğimiz ileri Türkiye’ye ancak bilim ile ulaşabiliriz.

Ardından ekledi:

- Bilim ile güzel günlere erişeceğiz…

Dikey bahçelerin karbon ayak izi normal tarımdan yüksek

TÜRKİYE Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, dünkü “Dikey bahçede 8 hasat olabiliyor, maydanozun tadı ışığa göre değişiyor” yazım üzerine mesaj gönderdi:

- Dikey bahçe tarımı, yazınızda bahsedildiği kadar cazip değil.

İtirazını 3 maddede özetledi:

Dikey bahçede ürün çeşitliliği çok kısıtlı.

Doğallığı tartışmalı, fotosentez, yapay.

Karbon ayak izi normal tarıma göre yüksek.

Signify Türkiye Genel Müdürü Saner Kırık’la aslında aydınlatma sektöründe gelişen teknolojileri, sektörü dünyadaki ve Türkiye’deki durumunu konuştuk.

Sohbette dikey bahçelerle ilgili anlattıkları ilgimi çekti, o konuyu öne çıkarmış oldum.

Gıda sektörünün duayen ismi Necdet Buzbaş’a mesajı için teşekkür ediyorum.