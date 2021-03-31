‘COVID-19 atağında hala aynı dalganın içinde savaşıyoruz’

Türkiye, son kapanma tedbirlerini tartışıyor. Günlük 31 bini aşan vaka sayıları ve 150’nin üzerine çıkan ölümler, “Virüs neden yeniden yükselişte” sorularını gündeme getirirken, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı koronavirüs haritasında neredeyse kırmızıdan başka il yok gibi. Aşı planına bakıldığında bir yandan Sağlık Bakanı Koca’nın açıkladığı Sinovac ve BioNTech aşılarıyla ilgili yeni anlaşmalar umut veriyor, diğer yandan Türkiye’deki aşı üretimiyle ilgili yatırımlardan da müjdeli haber bekleniyor.

Tüm dünya gibi Türkiye’de de vaka artışları, mutant virüslerin daha agresif yapıda olmasına bağlanıyor. Bilim insanları ise “Varyantlar salgında üçüncü dalgaya neden oldu” görüşüne temkinli yaklaşıyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Sistemleri ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Hayran, ne Türkiye ne de dünyada COVID-19 virüsünün ilk atağının atlatıldığını belirtti. “Şu anda üçüncü değil ikinci dalgadan bile bahsetmek yanlış olur” diyen Hayran, henüz ilk dalganın içinde savaş verildiğini vurguladı. Hayran, “Pandemide henüz dalga hesabı yapacak durumda değiliz. Epidemiyolojide dalganın anlamı başkadır. Dalgaya supresyon (baskılama) neden olur. Dalgayı atak hızlarıyla hesaplarız. Oysa biz daha hala aynı atağın içindeyiz. Birinci atağı toplum bağışıklığıyla tamamlamış olmamız gerekiyor ki ilk dalganın bittiğinden bahsedebilelim” diye konuştu.

İnfodeminin de önüne geçmek lazım

Her ne kadar dünyada 200’ün üzerinde aşı çalışması olsa da bilim insanlarının hala koronavirüsle ilgili bilmediği çok şey olduğunu söyleyen Prof. Dr. Osman Hayran, mutasyonlarla bu belirsizliğin daha da arttığına dikkat çekti. “Şurası kesin ki yeni mutasyonlar daha hızlı yayılıyor. Aşılar mutasyon karşısında etkili mi, hangi yaş grubuna mutasyon daha fazla zarar veriyor bunları net bilmiyoruz. Sadece gözlemlere dayalı tahminler var” diyen Hayran, bu sisli ortamın epidemiyoloji için çok zararlı başka bir konu olan “infodemi”ye neden olmasından şikayetçi. Bunu da şöyle açıkladı: “Dünyadaki aşıların hiçbiri gerçek bir ruhsat almadı. Hepsi acil kullanım onayıyla uygulanıyor. Yani aslında hepimiz bir deneyin içindeyiz. Ben burada hangi aşıyı yaptırmalı tartışmalarını yersiz buluyorum. Elimizde tek silah aşıysa, hangisini bulursak yaptırmalıyız. Bununla ilgili dedikodu ve komplo teorilerine prim vermemek gerek. İnfodeminin önlenmesi için de doğru zamanda doğru bilgileri kamuoyuyla paylaşmak şart.”

Bildiğimiz tıp artık şekil değiştirmek zorunda

Prof. Dr. Osman Hayran’ın sağlıkta işgücünün geleceğine ilişkin çalışmasında önemli veriler var. Hayran, pandeminin ardından sağlıkta iş modeli ve meslek kollarının eskisi gibi yoluna devam edemeyeceğini belirtti. Hayran, “Araştırmalara göre bugünkü tıp bilgilerinin tedavilerde başarısı yüzde 60. Sorunların yüzde 30’una sağlık hizmetlerinin etkisi yok. Yüzde 10’una ise zarar veriyor. Yani sistemde yüzde 10’luk bir hata payı var. Bu kabul edilebilir bir pay değil” dedi. Pandeminin temel sağlık hizmetlerinin bugüne kadar ihmal edildiğini ortaya koyduğunu vurgulayarak, “İlk ve en büyük darbeyi ise ABD ve Batı ülkeleri aldı. Kim başarılı oldu? Sosyal devlet geleneğinden gelen ülkeler. Demek ki bu sektörün artık daha sosyal fayda odaklı bakması gerekiyor” diye konuştu.

Doktorlar babacan değil anaç olacak!

Pandemi sonrası sağlık hizmetlerinde doktorların daha duygu odaklı hizmet vermeleri gerekeceğine dikkat çeken Prof. Osman Hayran’ın çalışmasında yer alan değişiklikler şunlar:

- Robotik çözümler arttıkça hekimlerin iş yapış biçimi değişecek. “Babacan” doktor yerine “anaç” doktorlar gelmek zorunda. Yani duygulara dokunan, insani yönleri güçlü, empati kurabilen “danışman hekimler”e dönüşüm kaçınılmaz.

- Sağlıkta sosyal bakış güçlendikçe ortaya şu meslekler çıkacak: Hekim yardımcıları, pratisyen hemşireler, kiropraktörler, osteopatik hekimler. Ayrıca Asya ülkelerinde şu meslekler yeni yeni öne çıkıyor: Ayurvedik hekimler, feldşerler (paramedik orta kademe hekimler), Çin tıbbı hekimleri.

Henüz toplum bağışıklığına çok uzağız

Türkiye’de toplum bağışıklığının oluşabilmesi için nüfusun yüzde 65’inde antikor oluşması gerektiğine dikkat çeken Hayran, “Eğer bunu aşılamayla yapacaksak daha uzun bir yolumuz var” dedi. Hayran, görüşlerini şöyle dile getirdi: “Şu anda uygulanan aşının belli bir bilimsel etkinliği var. Yüzde 50’lerden bahsediliyor. Demek ki bizim çok daha fazla sayıda insanı aşılamamız gerekiyor ki, toplum bağışıklığına ulaşabilelim. Daha 10’da 1’ini aşıladık, bir o kadar da hastalığı geçirmiş olanlar var desek, yine de geride çok fazla insan kalıyor. Toplum bağışıklığı demek için R sayısını, yani virüsün üreme katsayısını yüzde 1’in altına indirmek zorundayız.”