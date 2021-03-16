COVID-19 bilançolara adeta kâr makyajı yaptı

COVID-19 salgın hastalığının şirketler üzerindeki etkileri açıklanan yılsonu bilançoları ile netleşti. Bilanço bir şirketin faaliyet dönemi sonundaki mali fotoğrafını ortaya koyar. Bu fotoğraftaki en önemli kalem ise şirketin kâr ve zararıdır.

Pay senetleri Borsa’da işlem gören 380 şirketin 77’si zarar, 303’ü kâr etti. 380 şirketin toplam net kârı 121 milyar lira oldu. 2019 yılında borsa şirketlerinin net kâr toplamı 106 milyar lira idi.

Borsada işlem gören şirketlerin net kârlarının toplamı, geçen yılın aynı dönemine göre %13,54 oranında arttı. Bu artış %14,6 oranındaki yıllık enflasyona yakın bir oran. Salgına rağmen şirketlerin kârlılıklarını artırabilmesi ayrıca incelemeye değer bir konu…

Bakıyoruz; kâr edenlerin kârı daha çok arttı. Zarar eden 77 şirket dışarıda bırakıldığında kâr eden 303 borsa şirketinin kâr artışı %24 olarak gerçekleşti. 303 şirketin 2019 yılsonunda 113 milyar lira olan kârı 2020 yılında 141 milyar liraya çıktı.

Türkiye ekonomisi, kredi teşviklerinin de etkisi ile G20 ülkeleri içerisinde Çin ile birlikte büyüyen iki ekonomiden biri oldu. Ekonomideki %1,8’lik büyüme varken şirketlerin kârının %13,54 oranında artırması ilginç. Sanki COVID-19 şirket bilançolarına makyaj yapmış gibi…

Dünyanın küçüldüğü 2020’de Çin ve Türkiye’nin pozitif ayrışması, büyüme dinamiklerini bir kez daha gözden geçirme gereğini ortaya koyuyor.

BÜYÜRKEN BÜYÜTMELİ

2021’de büyümede ivme yükselecek. Şimdiden yabancıların revizeleri geliyor ve tahminler; %5-6 oranında birleşiyor. Salgının ardından şirketlerin iş hacimlerinin artması büyümenin lokomotifini oluşturacak.

COVID-19 şirketlerin masrafını azalttı, stoklarını eritti, fiyatları artırdı. Daha kârlı çalışmayı öğrendiler. 2021’de 2020’den daha iyi bir performans görüleceği kesin. Bu kârı çalışana da yansıtmak ise verimliliğin birincil koşulu olmalı.