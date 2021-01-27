“COVID-19, geçmiş travmaları tetikleyebilir”

Mustafa Cem OĞUZ - Uzman Psikolog

Son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 hastalığıyla ilgili belirsizlikler, toplumun her kesiminde olumsuz yansımalarını giderek daha çok hissettiriyor. Sürecin uzamasıyla geçmiş travmalar tetiklenebilir.

COVID-19 hastalığı travmalarla beraber insan psikolojisi üzerinde ciddi obsesyonlar yaratabilir. Aşının geliştirilmiş olması her ne kadar içimize su serpse de herkesin aşılanması ile ilgili sürecin belirsizliği travmayı destekleyen en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. İnsan beyni için alıştığı rutinden çıkmak da başlı başına bir stres kaynağı. Bu durum, toplumda panik, çaresizlik, umutsuzluk gibi duyguların açığa çıkmasına neden oluyor.

Ölüm ve hastalık korkusunda rutinin dışına çıkma stresine ek olarak kişilerde öfke duygusunu da tetikleyebilir. Yaklaşık birkaç ay gibi kısa sürede okullar tatil oldu, iş yerleri kapandı, günlük hayat büyük sekteye uğradı. Bu ani değişim kişilerin en temel korkularıyla tekrar yüzleşmesine neden oluyor.

“Beyninizi küçümsemeyin, felaket haberlerinden izole olun”

İnsan beyni her türlü belirsizlikle başa çıkabilecek kapasitededir. Ve kişilerin bu kapasiteyi kullanabilmesinin ilk adımı süreci kabul etmektir. Salgının getirdiği korku, endişe, kaygı, huzursuzluk, öfke duyguları süreç içinde normaldir. Ve dünya genelinde birçok insan aynı duyguları paylaşmaktadır. Belirsizliklerin yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu inkâr edemeyiz. Aksine bu durumun reddi ruhsal hastalıkları beraberinde getirir.

Yapılacak en doğru davranış, özellikle sosyal medya kanallarıyla yayılan kaygı, umutsuzluk ve panik barındıran içeriklerden izole olmaktır.

İnsan beyni yoğun kaygı ve panik anlarında beynin akılcı ve mantıklı olan prefrontal korteksini devre dışı bırakarak, savaş- kaç mekanizmasıyla hareket eden ilkel limbik sistemi devreye sokar. Bu sistem gereğinden fazla etkin olduğunda bağışıklık sistemi başta olmak üzere tüm diğer organlar olumsuz etkilenir

Kaygı her insanı aynı şekilde etkilemez kişilerin özellikle kendilerini yakın hissettikleri kişilerle uzaktan da olsa bağ kurmaları önemli.

Günlük rutinler evde aksatılmamalı. Gün içinde yaratılan rutinler kişinin belirsizlik duygusu ile başa çıkabilmesini sağlar. Yine de geçmişte ağır travma yaşayanların süreçten daha çok etkilendiğini söylemek mümkün. Panik atak hastası olanlar, OKB’si olanlar, kişilik bozuklukları olanlar, anksiyete bozukluğu olanlar bu süreci daha ağır semptomlarla geçirebiliyor. Bu sıkıntıları yaşamamış dahi olsa kişinin başa çıkamadığı durumlarda mutlaka destek almasını öneriyoruz

“İşveren ve çalışan aynı oranda etkileniyor”

COVID -19 gündemiyle birlikte bireyler kadar iş dünyasının her kolu da zorlu bir uyum sürecinde.

Günümüzde çalışanlar için en önemli motivasyon kaynaklarından biri de hareket etme özgürlüğü iken şartlar değişiyor. Farklı roller, farklı iş tanımları, hatta farklı coğrafyalarda fiziksel olarak bulunabilmek özellikle genç ve orta yaş grubu için heyecan verici iken salgınla birlikte artık çok yakın mesafeler görece uzak hale geldi. Ekonomik belirsizlikler ise her iki tarafı olumsuz etkiliyor. Bu durumda çalışanların fiziksel sağlığı kadar ruhsal sağlıkları da göz önüne alınarak işverenlerin sürece bu bütünsel açıdan yaklaşmaları çalışan motivasyonunu devamlı hale getirir. Bu tür olağanüstü durumlarda kurumlar çalışanların morallerini yüksek tutmak adına gerektiğinde psikolojik destek sağlayabilmeliler. Yine belirsizliğin verdiği kaygı, çalışan ve kurum olarak her iki tarafın birbiri ile şeffaf iletişimi sayesinde en aza indirgenebilir. Kurumsal politikalarını bu şekilde revize edebilen firmaların gerek ekonomik gerekse psikolojik olarak süreci daha iyi yönetebileceğine inanıyorum.