COVID-19 izni uzatıldı, 640 bin kişi faydalanacak

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, COVID-19 tedbirleri kapsamında 31 Mayıs’ta sona erecek izin sürelerinin uzatılacağına ilişkin Kabine toplantısında yapılan açıklamanın ardından, Meclis süreci de hızla işledi. Genel Kurul gündeminde bulunan ekonomi torba teklifine AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin ortak imzayla süre uzatımına ilişkin madde eklendi.

31 Temmuz 2023 tarihine kadar düzenlemeden 640 bin kişi faydalanacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın verdiği bilgiye göre, halen COVID-19 izninde 103 bin 533 kişi bulunuyor. Şimdiye kadar izinden faydalanan toplam kişi sayısı 413 bin 652. Elitaş, “31 Temmuz 2023 tarihine kadar bu izinden faydalanan kişi sayısının ise yaklaşık 640 bin kişi olacağı tahmin edilmekte” dedi.

Elitaş, halen izinde bulunanlardan aktif sigortalı olarak çalışan hükümlü sayısını ise 25 bin 66 olarak açıkladı.

6’lı masa 4. kez toplanıyor, CHP belediye başkanlarını topluyor

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda mutabakata varan 6 siyasi partinin genel başkanları, 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde dördüncü kez bir araya geliyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun toplantı gündemini belirlemek için 5 partinin genel başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunmak üzere yaptığı ziyaretler sürüyor. Liderlerin bu buluşmada daha önce kurulmasına karar verilen komisyonların yaptıkları çalışmaları ele alacak. Güçlendirilmiş Parlamenter sistemin yol haritası, seçim güvenliği komisyonun çalışmaları liderlere sunulacak. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda genel bir değerlendirme yapılması ancak masadan bu toplantıda da bir isim çıkması beklenmiyor.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe’de gerçekleştirdiği mitingin ardından belediye başkanları toplantısı için bu hafta sonu Van’da olacak. Bugün başlayacak ve üç gün sürecek belediye başkanları toplantısının ana gündemini 2023 seçimleri oluşturacak. Büyükşehir, il ve ilçe olmak üzere 247 belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda seçimlere dönük olarak CHP Genel Merkezinin yaptığı çalışmalar ve yerel yönetimlerden beklentiler anlatılacak, belediye başkanlarının görüşleri alınacak. Ayrıca belediye başkanlarının 3 yıllık çalışmaları ile önümüzdeki döneme ilişkin yapılacak çalışmalarda değerlendirilecek.