COVID-19 kadınların çalışma isteğini düşürdü

Kız kardeşlik network’ü Binyaprak, XSIGHTS ve Marketing Türkiye’nin kadın dostu şirketler ve markalar üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

2018 yılında, toplumun yüzde 68'i ‘kadınlar ailelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır’ ifadesine katılırken, bu oran Şubat 2021’de yüzde 39’a düştü. Yani; 2018'de her 10 kadından yedisi, ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini düşünürken, Şubat 2021'de bu oran her 10 kadından dörde geriledi.

Araştırma, kadınların istihdama katılımlarının artması için ücret eşitliğine, esnek çalışma saatlerine, çocuk bakımı yardımlarına ve kadın liderlik programlarına ihtiyaç duyduklarını gösterirken, kadın istihdamı noktasında pandemi ile birlikte çok farklı bir noktaya gelindiğini ortaya koyuyor. Genel olarak, kadınların istihdamda aktif olarak yer alması noktasındaki toplumsal beklenti geriliyor.

Hali hazırda istihdamda olmayan ama “gelecekte iş arayacağım” diyen kadınların oranı 2018’den bu yana, yüzde 57’den yüzde 43'e gerilerken, “ülkede insanlar iş bulamıyorsa, çalışmak kadınlardan çok erkeklerin hakkıdır” diyen kadınların oranı da 2018’den bu yana yüzde 25’ten yüzde 29’a yükselmiş durumda.

Öte yandan pandeminin ekonomik, sosyal ve psikolojik sonuçlarından dolayı, kadınların istihdama katılma planları ve motivasyonları da düşüyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi çalışan kadın ve çocuk ikilemi. Nitekim 2018’de “çalışan annenin çocuğu bundan olumsuz etkilenir” ifadesine katılanların sayısı yüzde 31'den yüzde 50’ye yükseldi. Bu ifadeye katılan çalışan kadınların oranı, çalışmayan kadınların oranına göre anlamlı olarak daha yüksek.

Öte yandan tüm bunlar olurken, toplumsal cinsiyet rolleri pandemi ile birlikte sürpriz bir şekilde olumlu yönde değişiyor. 2018’de ‘eşler ev işlerini paylaşır’ ifadesine katılanların oranı yüzde 66’dan yüzde 78'e; “eşler çocuk bakımı ortaklaşa üstlenir” ifadesine katılım oranı ise yüzde 70’ten yüzde 77’ye yükseldi. Bir başka deyişle, erkeklerin ailelerine olan katkıları yükselirken, kadınların istihdam motivasyonları azalıyor. Araştırma, pandeminin sona ermesi ile, kadınlara motivasyon verecek değişimlere ihtiyacın artacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Kadın İstihdamında Beyaz Havlu Atıldı İlacı: İşte Kız Kardeşlik

Binyaprak Kurucusu Melek Pulatkonak, araştırmaya yönelik şu değerlendirmeleri yapıyor: “Her sene 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne bir kazanım heyecanı ve hızıyla gireriz. Yavaş da olsa istihdama katılım ve toplumsal cinsiyet farkındalığının arttığını görmek bir mutluluk ve kutlama hissini de getirdi bugüne dek. Bu sene çanlar çalıyor. Kutlama çanları değil. Alarm çanları… Ölçemediğini bilemezsin ve çözemezsin düz mantığından yola çıkarak, 2017 yılından beri Xsights Araştırma işbirliğiyle “İstihdam ve Kadın” araştırmaları gerçekleştiriyoruz. Zaman içinde Türkiye’yi temsil eden 1000- 1500 kişi ne diyecek, algılar nasıl değişecek – meraktayız. Bu sene araştırma sonuçlarını kalbimizde ağır bir his ile bekledik. 2021 Şubat ayında, 2018 yılında sorduğumuz bazı soruları tekrar sorup, nabız yokladık. Pandeminin kadınları istihdamda kalma ve tutunma konusunda yorduğunu hepimiz biliyoruz. Pandeminin getirdiği fırsatlar ve riskler küresel. Bu deneyimleri yaşar ve paylaşırken yalnız değiliz. McKinsey’in 2020 yılında paylaştığı Women Matter raporuna göre, Amerika’da kadınlar iş hayatına katılımlarını sonlardırma ya da kariyerlerini yavaşlatma kararını, bir erkeğe göre 1.3 defa daha fazla alma eğilimindeler. İş hayatından vazgeçme ya da iş hayatını ikinci öncelik haline getirmeyi seçen, risk grubundaki kadınlar, anneler, farklı ırktan gelen kadınlar ve iş hayatında kıdemli kadınlar-liderler. Her dört lider kadından biri – iş hayatından çekilme ya da bırakma kararını verme noktasında ya da veriyor. Bunları duyduk, enseyi karartıyor muyuz? Hayır!

BinYaprak dijital kız kardeşlik çemberimizde bugüne kadar 15 bin fark yaratan kadın ve erkek, kendisi ve toplum için fark yaratan birey biriktirdik. Bilmeyenler için, BinYaprak binlerin ilham veren rol model hikayesini izleyebileceğin, çalışma hayatı tüyolarını bloglarda keşfedeceğin, ve networkünü genişletebileceğin dijital ve sosyal bir platform. BinYaprak, kurucusu olduğum TurkishWIN global ağındaki kadınların, üyelerimizin, deneyim ve birikimlerini paylaştıkları ve etki alanımızı birlikte birden bine taşıdığımız sosyal sorumluluk platformumuz. Alarm çanları çalıyorsa ve hazır dijital bir alt yapımız varsa, ne yapabiliriz diye düşündük ve iş arama çemberleri oluşturmaya karar verdik! Bizi takipte kalın.”