OKTAY ENSARİ - Kayseri notları

COVID-19 nedeniyle bölgemizde yaprak dökümü yaşanıyor Çağın illeti COVID-19 nedeniyle çevremizde de adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Güzel insanlar, birer birer aramızdan ayrılıp, bu dünyadan ayrılıyor. Ateş elbette düştüğü yeri yakıyor. Genç-yaşlı dinlemeyen çağın virüsü dostlarımızı, arkadaşlarımızı, canımızdan çok sevdiğimiz yakınlarımızı bizden alıp, koparıyor. Önce Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya’yı (59) sonra Erciyes Anadolu Holding Reklam Pazarlama Koordinatörü İbrahim Öngün’ü (55) kaybettik. Yaşları birbirine benzeyen iki canımızın ortak özelliği, kronik diyabet ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarının olması. En acısı da, elbette takdiri ilahiye inanırız ama, bu kronik rahatsızlıklara rağmen aşı olamamalarıydı... COVID-19 aşısının olumlu ve koruyucu etkisine hala inanmayanların aklına şaşarım.

Üç yıl öncesiydi, İbrahim Öngün’le tanışmamız. İstanbul’dan medya dünyasından kopup gelmişti. CEO Alpaslan Baki Ertekin’in hem yardımcısı hem de yakın arkadaşıydı. Holdingdeki görevi için ailesini bırakıp gelmeyi, “Bu bir hizmet ve nöbet” diye nitelendiriyordu. Üç yıl önce geldiği Erciyes eteklerindeki Kayseri’den şimdi cansız bedenini İstanbul’a uğurladık. Rabbim holding çalışanlarına, ailesine, medya camiasına sabır versin. İbrahim kardeşi cennetiyle ödüllendirsin. Gelelim ayrılığını, acısını gün geçtikçe daha çok hissettiğimiz merhum, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, 38 yıllık arkadaşım, meslektaşım, yoldaşım, sırdaşım, aile dostum Veli Altınkaya’ya… Her ölüm erkendir. Kayseri medyası önemli bir ismini yitirdi.

Veli Altınkaya, nevi şahsına münhasır, yani özel bir kişiliğe sahipti. Kayseri siyasetine yön veren yazıları, hukuk sistemimize yeni yeni oturan arabuluculuk görevini, yıllardır yerine getiriyordu. Kendi deyimiyle “Zavunu geniş”, kimseyi kırmayan, mutlaka bir orta yol bulan, güleç, ara yapan, bilgisini, tecrübesini paylaşan, Kayseri’nin sorunlarına sahip çıkıp, çözüm üreten, bunları siyasilere, şehrin büyüklerine tatlı dili, yol gösterici yazılarıyla anlatırdı. Oğulları, Talha’yı, Mustafa’yı son olarak kızı Kübra’yı evlendirmiş, torunu kendi adını taşıyan minik Veli ile eşi Dilber hanımla daha dingin ve mutlu bir yaşam sürürken, koronavirüs illetine yakalandı… Entübe olmuştu. Ancak, son iki gündür uyanmış, entübeden çıkmaya hazırlanırken, bu kez yaşadığı septik şokla ruhunu teslim etti. Bir yazısında bana vasiyet gibi bıraktığı “YHT’ye (Yüksek Hızlı Tren) binmeden gidersem gözlerim açık gider. Takipçisi ol” isteğinin ömrüm yettiğince takipçisiyim. 38 yıl onun deyimiyle ekmek yedik, tuz yedik. Kayseri sadece medyadan birini değil, bu şehrin unutulmaz, yeri kolay kolay doldurulmaz bir değerini yitirdi. Bunu zaman daha iyi gösterecek. Evet, bir Veli Altınkaya, bir İbrahim Öngün vardı, şimdi onları cennete uğurlayıp, gönüllerimize gömdük.