COVID-19, otelciliği de zora soktu…

Pandemi süreci tüm dünyada tüm sektörleri olumsuz olarak etkiledi. Ülkemiz ekonomisinde cari açığın kapanmasında en önemli girdi sağlayan sektörlerin başında turizm sektörü gelmekte. Otelcilik alanında iki önemli yatırımı olan Abdurrahman Karamanlıoğlu, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Serbest Meslek Mensupları Vakfı’nın (TOSYÖV) kurucularından ve vakfın başarılı çalışmalarına ciddi katkısı olan mütevelli üyelerinden.

Önceki gün konuşma olanağını bulduğum Abdurrahman beyden turizm sektörünün önemli bileşenlerinden Konaklama / Otelcilik sektöründe pandemi sürecinde yaşadıklarını anlatmasını rica ettim. Kendisinin ilginç ve başarılı bir iş yaşam öyküsü var…

Kısaca önce bundan söz etmek isterim.

Abdurrahman bey Yozgat doğumlu.

Eğitim için gittiği Almanya’daki Teknik Üniversiteden Maden Yüksek Mühendisi olarak mezun olur. Almanya'da çalışan 3 bin işçimizin katkılarıyla 1973'te kurulan Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi AŞ’nin (Yibitaş) ilk yatırımı Yozgat Çimento Fabrikası'nın kurulmasıyla Orta Anadolu’da sanayinin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş holdingleşerek ve halka açık yapısı ile sermayenin tabana yayılmasında öncülük yapan holdingin bütün şirketlerinin yönetim kurullarında görev alan Abdurrahman Karamanlıoğlu, Yibitaş’ın Cimpor’a satılmasının ardından sürpriz bir kararla otelcilik sektörüne girmek amacıyla Ankara’da 1990 yılında “Ramada Wyndham Ankara Hotel”i satın alıyor.

Otelcilik yaşamıma böylece başlamış oldum diyen Abdurrahman Karamanlıoğlu, çok sevdiğim sıkça tatile gittiğim Denizli’de otel arayışına girdik. Pamukkale’de 40 dönüm arsa üzerine 1993 yılında hizmete açılan 310 odası ile Denizli’nin ilk beş yıldızlı Spa Hotel Colossae Thermal’i 2009 yılında İş Bankası’ndan satın aldık.

Adını Frigya’nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan “COLOSSAE antik şehri”nden alan otelimizde yaklaşık bir yıl süren yenileme çalışması ile farklı ve çeşitliği olan hizmet anlayışı ile işe koyulduk.

Zaman zaman ziyaret etme olanağını bulduğum Karahayıt Meslek Lisesi’ni Vali Ve Milli Eğitim Müdürü’yle konuşarak 2012 yılında deyim yerindeyse okulu tamamen yeniledikten sonra “Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” adıyla Denizli’deki tüm otellere nitelikli eleman yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz diyor.

Abdurrahman bey sosyal projelere önem veren iş insanlarımızdan…

“Benim 3 hayalim vardı.

Cami, okul ve mağdur kadınlarımız için bir merkez. Hepsi gerçekleşti.

Ülkeme duyduğum sevginin küçük bir nişanesi olarak sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alıyorum. “ diyor Abdurrahman Karamanlıoğlu. Kadın sığınma evi de bunlardan biri.

2014 yılında 5+ 5 yıl süreli Yenimahalle Belediyesi’ne “Kadın Sığınma Evi” olarak tahsis ettiği bina, şiddet mağduru kadınlara umut olmaya devam ediyor.

Camii ise halen oturmakta olduğu Angora Evleri’inde Sema - Abdurrahman Karamanlıoğlu Vakfı tarafından yaptırılmış..

Konuşmamızın pandemi sürecinde karşılaştığı sorunları ise şu sözlerle anlatıyor.

Ankara’daki otelimiz çoğunlukla Avrupa ülkelerinden şehrimize iş ve kültür turu amaçlı gelenlerin tercih ettiği bir yer. Ülkelerin seyahat kısıtlama kararları konuklarımızın gelmesini engelledi. Bu nedenle de 11 aydır geçici olarak faaliyetimizi durdurduk.

2 yöneticimiz gözetiminde güvenlikçilerimiz ve bakım hizmeti yapan teknik elemanlarımız çalışıyor. Denizli Pamukkale’deki, Spa Hotel Colossae Thermal’i özellikle Uzak Doğu ülkeleri yurttaşlarının örneğin, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japon misafirlerimizin tercih ettiği yerimizdi. Otel yerleşkemiz içinde 6 binamızdaki tesislerimizde hizmet verilmekteydi.

Burada da 3 yöneticimizin gözetim ve denetiminde, güvenlikçiler ile tesislerimizi canlı tutacak örneğin, açık ve kapalı termal havuzlar, odalarda teknik hizmetler ve bakım işlerini gerçekleştiren arkadaşlarımız çalışıyorlar.

COVID-19 otelcilik sektörünü de zora soktu.

‘Pandemi sürecinde verilen desteklerden yararlanıyor musunuz?’ soruma ise Abdurrahman Karamanlıoğlu, “Bazı destek kararları uygulamaya konuldu, ancak maalesef beklentilerimizi yeterince karşılamadı… Bu süreçte zorlandık, belki bir süre daha zorlanacağız, ben vatanımı, milletimi seviyorum, şikayetçi de değilim diyen Abdurrahman bey konuşmasını “Bunlar da geçer önemli olan dünya ve ülkemiz insanlarının sağlığına kavuşmaları .

Önümüzdeki günlerde aşılanma ile sorunların çözüleceğine inanıyorum…” sözleriyle sonlandırıyor.

Dünyada ve ülkemizde aşı işlemlerinin yaygınlaşmış uygulamalarla, “Temizlik Maske ve Mesafe”ye uyulmakla salgının etkisinin giderek azalacağı ve dünyada ve ülkemizde ekonomide ve sosyal alanda yeni normal yaşama dönüleceğine inananlardanım.