COVID-19 pandemisinin küresel gelir dağılımına etkisi

Doç. Dr. Ata ÖZKAYA- Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Küresel insani gelişim araştırmalarına göre eğitim, sağlık ve yaşam standartları bütün dünya ülkelerinde düşmektedir. Küresel ölçekte kişi başına gelir ortalama olarak %5 azalacaktır, gelişmiş ülkelerin para basma hacimleri göz önüne alındığında bu, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkeler için en az %10 gelir azalması demektir. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayımlanan son istatistikler, önümüzdeki kısa-dönemde her iki çalışandan birisinin işini kaybedeceğini kestirmektedir.

Özellikle, Sahra-altı Afrika ülkelerindeki nüfus açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı düşünülmektedir.

Buna ek olarak, dünya ekonomisinde “orta-direk” olarak sınıflandırılan ülke ve toplumlar düşük gelir seviyesi – yoksul toplumları haline dönüşeceklerdir. Bu dönüşümün ülke ve sektörel bazda nasıl gerçekleşeceğini bu süreçten en çok etkilenecek ülke tipini tanımlayarak özetleyebiliriz;

Kayıt-dışı ekonomi seviyesi yüksek olan ülke ve sektörler,

Rakip ülkeler çevreci otomasyona yönelmiş ve bu atılımda mesafe kaydetmişken; otomasyon yerine emek-yoğun iş yapma süreçlerini devam ettiren, üretimde verimlilik ve yenilik üretme kabiliyetleri zayıf kalmış olan ülke-sektörler.

Dolayısı ile Hindistan başta olmak üzere, yaklaşık % 20-30 civarında kayıt-dışı ekonomi üreten ülkemiz[1] ve benzeri gelişmekte olan ülkeler riskli konumdadır.

Buna ek olarak, tüm dünyada ülkelerin kendi içindeki toplum katmanlarında da eşitsizlik büyüyecektir.

Bu perspektiften bakıldığında bir ülke içerisindeki;

i.) Kadın nüfusu

ii.) kırsal bölgedeki nüfus

iii.) farklı etnik kökendeki göçmen nüfus,

salgının ekonomi üzerinde bıraktığı tahribattan en çok etkilenen grupların başında gelmektedir. Bunun nedenleri, cinsiyet ve köken ayrımcılığı ile başlamakta olup, teknolojiye ulaşamama ( internet erişimi ile iş hayatına devam edebilme), çocuk bakımı – evdeki nüfusun bakımı sebebi ile iş hayatından uzak kalması gibi birçok engel, salgının etkisi ile çok daha güçlü hale gelmiştir. Buna ek olarak, eğitim olanakları aksayan öğrenciler ise önümüzdeki dönemde iş hayatına geçmek istedikleri zaman çok daha dezavantajlı durumda olacaktır. Kendi ülkeleri içinde, kendi akranları ile böyle bir dezavantajları varken; gelişmiş ülkelerdeki akranları ile yüksek öğrenim rekabetinde daha da geride kalma ihtimalleri çok yüksektir.

Gelişmiş ülkeler, hane-halkına doğrudan para yardımı yaparak bu sorunların üzerinden gelmeye çalışmaktadır. Özellikle ABD, son iki aylık politik uygulamalarında çocuk bakımı yüzünden iş hayatından uzak kalmak zorunda olan kadınların işgücüne katılımını daha da yükseltmek ve etnik kökenin işgücü piyasasında engel teşkil etmesinin önüne geçmek için yoğun finansal çaba sarf etmeye başlamıştır. Bunun nedeni: Kadınların işgücünden uzak kaldığı bir ekonomi, rakip ülkelere göre daima geri kalır. Dönem dönem, ülkelerin borç para ve ucuz kredi akışı bolluğu yaşadığı yıllarda, geçici olarak bu politikaların bazı ülkelerde göz ardı edildiğini, kadınların çalışma hayatından uzak kalmaya teşvik edildiğini gözlemlesek de, nihayetinde ekonomik rekabet bunu er ya da geç değiştirir.

Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin ek başka sorunları mevcuttur. Bu sorunların başında bilgi ve teknolojik geri kalmışlık gelmektedir. Her ne kadar, finansal piyasalardaki uluslararası haber kaynaklarında, “bilgi üretme temelinde” geri kalmış ülkeler için “gelişmekte olan ülke” tabiri kullanılması tercih edilse de, geri kalmışlığın tanımı açık ve kesindir. Dolayısı ile haberleşme altyapısı açısından geri kalmış ülkelerde, internet erişimi sınırlı olan hane halklarının eğitim ve iş hayatında rekabet etme şansı gittikçe azalmaktadır, çocuklar ve gençler fırsat eşitliğini yitirmektedir.

Tam bu noktada, fırsat eşitliği temelinde sosyal refahı yükseltmeyi önceleyen sosyal devlet politikaları ön plana çıkmaktadır. Ne var ki, kişi başına geliri 10 bin ABD Doları altında kalan ülkelerde bu politikaları uygulamak çok zordur. Bunun nedeni, yeterli kaynağa ulaşmak için devletin vergi gelirlerini artırması zorunluluğudur. Bu da bir kısır-döngü, parasal açmaz yaratır. Bu yüzden gelişmiş ülkeler doğrudan para basmaktadır. Bunun zararı enflasyonlarının artması olsa da, bu ülkelerde enflasyon seviyesi zaten %1’in altında seyrettiği için, en çok %4-5 arası seviyelere çıkacağı öngörülmektedir. Halbuki ülkemizde %15 civarı enflasyon söz konusu olduğundan ötürü, bu tip politikaları uygulamak gitgide güçleşmektedir.

Genel çözüm, ülkelerin üretim yapma bilgi, beceri, kabiliyet ve teknolojilerini planlı bir değişime tabi tutarak, ülke gençlerini bu yeni planlama dahilinde geliştirilecek eğitim-öğretim süreçlerine dahil etmeleri, yönlendirmeleri ve bu çok-boyutlu çerçeve içerisinde bireylerin “fırsat eşitliği” olanaklarını yeniden meydana getirmeleri gerekmektedir. Sosyal devlet politikalarının ülkelerin ekonomik kapasitesi ile uzun-dönemli birliktelik içinde sürdürülebilir olduğu unutulmamalıdır ve bu politikalar insanları katma değer üretmeye teşvik edecek biçimde ve fırsat eşitliğini artırıcı maksatlı düzenlenmelidir.

