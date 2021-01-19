COVID-19, sağlığın DNA’sını yeniden yazdı

Ipsos’un pandemiden hemen önce 21 ülkede yaptığı araştırma, hekimlerin sadece yüzde 27’sinin tele-sağlık teknolojilerini kullandığını ortaya koymuştu. Oysa şimdi sadece İskoçya’da video-muayenelerin yüzde 1000 arttığı belirtiliyor. PwC’nin yeni tamamladığı “Geleceğin Sağlık Ekonomisi” adındaki rapor da COVID-19’un tele-sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına, birkaç yıl kazandırdığını ortaya koydu. Raporda, “Pandemi sağlık sisteminin DNA’sını değiştiriyor, hatta yeniden yazılmasına neden oluyor” denildi.

Raporun sonuçlarını DÜNYA’ya değerlendiren PwC Türkiye Sağlık, İlaç ve Yaşam Bilimleri Sektörü Lideri Ediz Günsel, 2019’da 106 milyar dolar olan dijital sağlık sektörünün büyüklüğünün, 2026’da 640 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini belirtti. “Tükiye, yüksek akıllı telefon penetrasyonu ve dijitalleşmeye olan yatkınlığıyla şanslı ülkelerden” diyen Günsel, bu dönemde sağlık sektöründeki yeniliklere tüm müşterilerinin aksiyon alarak hazırlık yaptığını söyledi. Günsel, “Tüm şirketler yeni düzene adapte olma telaşı içinde. Teknoloji ile sağlıkta yeni oyuncular, mevcut oyuncuların da dönüşmesine neden oluyor” diye konuştu.

Değişimde dört başlık öne çıkıyor

PwC’nin sağlık ekonomisinin geleceğine ilişkin raporunda dört ana başlıkta değişim dikkat çekiyor. Bunlar; Sağlığın Sanallaştırılması, Analitik Temelli Modelleme Platformları, Tedarik Zincirlerinin İyileştirilmesi ve Sağlıkta Sosyal Belirleyicilerin Önceliklendirilmesi diye sıralanıyor. Ediz Günsel’e göre global sağlık ekonomisindeki bu dört başlık da kendi içinde Türkiye’yi gerek yatırım ortamı, gerek yatırımcı, gerekse insan kaynakları açısından cazip hale getirebilecek konular. Özellikle Türkiye’deki sağlık start-up’larına gelişebilecekleri ortamlar sunmanın önemli olduğunu anlatan Günsel, “Almanya’da pandemiyle birlikte sağlık start-up’larının müşterileri yüzde 80 arttı. Türkiye’de de bu alanda önemli girişimciler var. Bunun için ortam yaratmak, bu gençleri kaçırmamak lazım” dedi.

“Glokalikasyon” çağı başlıyor

Pandeminin sağlık ekonomisinin geleceğiyle ilgili en büyük etkilerinden birinin de lojistik alanında olacağını söyledi Günsel. “Zaten globalleşme furyası biraz gerilemeye başlamış, ülkelerde kendi içlerine çekilme politikasını görür olmuştuk” diyen Günsel, globalleşme ile lokalizasyon kavramlarının iç içe girdiği bir dönem yaşanacağını ifade etti. Günsel, “Buna glokalizasyon deniliyor. Bu fikir güçleniyor. Ülkeler pandemide maske örneğinde olduğu gibi kendi teknolojilerini, çözümlerini üretmek zorunda olduklarını gördüler. Bunun yanında ihracattan da vazgeçilemez. İki yol var. Ülkeler ya ‘daha çok kendimiz üretelim’ diyecekler ya da ‘üretim yerlerini çeşitlendirelim’ fikriyle ilerleyecekler. Yani dünya çapında küçük hub’lar oluşturacaklar. Bu da Türkiye için önemli bir fırsat” diye anlattı değişimi. Günsel’e göre önümüzdeki yıllarda ülkelerin sağlık alanında işbirlikleri artacak. Avrupa’nın sadece Çin ve Hindistan’a bel bağlamakla risk aldığını artık anladığını söyleyen Günsel, şöyle devam etti: “Bunun yerine yakın coğrafyaya yönelecekler. Bu da büyük şirketlerin Ar-Ge ve üretim merkezlerini başka yerlere taşımalarına, çeşitlendirmelerine neden olacak. Türkiye’nin de işte bu noktada insan kaynağıyla, lokasyonuyla önemli bir avantajı var.

Dönem hasta deneyimi dönemi

PwC Türkiye Sağlık, İlaç ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri Ediz Günsel’in hastaneler gibi sağlık kuruluşları için gelecek projeksiyonunda şunlar var:

- 2019’da 45 milyar dolar olan tele-tıp pazar büyüklüğünün 2026’da 175.5 milyar dolara çıkması bekleniyor.

- Mobil sağlık hizmetlerinin ise 2019’da 35 milyar dolar olan ekonomik hacminin 2025’te 247 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

- Önümüzdeki dönemde pandemi gösterdi ki teknoloji sağlık hizmetlerinde daha çok yer alacak. İster ilaç şirketi olsun, isterse hastane üç ana başlık öne çıkacak: Etkinlik, verimlilik ve güvenlik.

- Artık hasta deneyiminin belirleyici olduğu bir sağlık ekonomisinden bahsediyoruz. Hekim kalitesi kadar erişilebilirlik de öne çıkıyor.

- Hizmetlerin sanallaşması, sistemi düzensiz sağlık hizmeti etkileşiminden sürekli bakım modeline taşıyacak.

- Yarının sağlık hizmetleri analitik odaklı olacak.

- Pandemi ve sonucunda meydana gelen ekonomik kriz sağlıkta sosyal belirleyicileri olumsuz etkiledi. Geleceğin sağlık hizmetleri; sivil toplumsal kuruluşları, hayır kurumları, iş dünyası ve kamu yönetimini işbirliğine yöneltecek. Zihin sağlığı ve iyi olma hali öncelik kazanacak.