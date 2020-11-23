COVID-19, sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılsın!

Meclis Sağlık Komisyonunun artan vaka sayıları karşısında Mecliste alınacak önlemleri görüşmek üzere yaptığı toplantıda muhalefet partileri COVID-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması konusunda destek istedi. Muhalefet partileri bu konuda verdikleri yasa tekliflerinin tüm siyasi partilerin ortak çalışmasıyla bir yasa teklifine dönüşmesi ve bu konuda adım atılmasını istediler. TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ’ın başkanlığında geçtiğimiz hafta toplanan komisyonda Mecliste alınabilecek önlemler görüşüldü. Bu görüşmeler sırasında muhalefet partilerin COVID- 19 rahatsızlığının sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması için acilen yasal düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdiler. Gelen talepler üzerine Akdağ, “Meslek hastalığı ya da iş kazası sayılması konusunda hemen hemen en azındaki buradaki arkadaşların hepsi hemfikir ama gruplar ve ilgili bakanlıklarla görüşmek gerekecek. Bu konu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının konusu. Bu konu üzerinde duracağız” açıklaması yaptı. Geçtiğimiz hafta bütçe görüşmelerinde muhalefet partilerinin sorusu üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Meslektaşlarım görevi başında COVID-19’a yakalanmasının meslek hastalığı olarak kabul edilmesinden ve kaybettiklerimizin şehit statüsünde sayılmasından memnuniyet duyarım. Yüce Meclisimizin bu yolda atacağı adımı saygıyla karşılarım” açıklamasını yapmıştı. Komisyonun pandemiye karşı Mecliste alınması gereken tedbirleri içeren önlemler paketi yanında sağlık çalışanlarına ilişkin düzenleme konusunda da destek istemesi bekleniyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE SON HAFTAYA GİRİLDİ

Meclis Plan Bütçe Komisyonu 21 Ekim günü başladığı bütçe görüşmelerinde son haftaya girdi. 7 Aralık Pazartesi günü bütçenin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerine başlanması planlanıyor. Plan Bütçe Komisyonunda bugün Ticaret Bakanlığı, 24 Kasım Salı Dışişleri Bakanlığı, 26 Kasım Perşembe İçişleri Bakanlığı, 27 Kasım Cuma Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile gelir bütçesi merkezi yönetim bütçe kanun teklifi görüşülecek. 2021 yılı bütçesi komisyonda oylanarak, komisyon aşaması tamamlanacak. Bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda ise enerji alanında düzenlemeler içeren ve 24 maddesi kabul edilen kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Enerji ile ilgili yasa teklifinin kanunlaşmasının ardından Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis gündemine alınacak.