COVID-19 Uludağ’ı da vurdu

Kış turizminin ‘Beyaz Cennet’i Uludağ, sezona umutla hazırlanmıştı. Oteller pandemi ile ilgili gerekli sertifikalarını alarak gelecek yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyordu. Ancak pandeminin dünyada tekrar atak yapması tüm planları alt üst etti.

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı ile konuştum. Moraller hayli bozuk. Şu anda her şeyin belirsiz olduğunu, ne yapılacağının da kestirilemediğini söyledi. Normalde bu hafta otellerin kapılarını açmasını planladıklarını ancak yaşanan gelişmelerden dolayı bunun gerçekleşemeyeceğini vurguladı. Uludağ’ın imkanlarının daha iyi hale getirilmesi için hazırlanan 2025 yılı eylem planından da bahseden Ersin Yazıcı, eylem planı kapsamında bu sene 500 bin Euro'luk yatırım ile tüm turnike sistemlerinin değiştirildiğini ve farklı bilet çeşidi alternatifler ile tüm kayak severlerin ihtiyacını karşılayabilmeyi hedeflediklerini belirtti. “Uludağ’da 46 noktaya konumlanan yeni RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) bilet sistemimiz için turnikelerin yazılım ve testlerini bitirdik. 350 bin metreküplük gölet çalışmalarının tamamlanması, suni karlama sisteminin tekrar aktif hale getirilerek sezonu erken başlatmak ve uzatmak da hedeflerimiz arasındaydı. Ayrıca pistlerin uzatılması ve yeni pistlerin kazandırılması, günübirlikçiler ile kayakçıların ayrılarak daha düzenli bir Uludağ’ın oluşturulması, tüm kayak okullarının ve kayak odalarının tek çatı altında birleştirilmesi, spor kulüpleri ve 12 ay turizm yapabilmek adına spor alanlarının kazandırılması öncelikli hedeflerimiz arasında” diye de ekledi.

Pandeminin bu hızla devam etmesi durumunda otellerin açılmasının zor olduğunu kaydeden Yazıcı, bu yıl Uludağ’da günübirlik kayakçıların yoğun olmasını öngördüklerini söyledi.

Uludağ bölgesinde toplamda 7 otel, bin 150 oda ve 2 bin 429 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor. Yatırımlar çerçevesinde Türkiye'de ilk defa Uludağ için hayata geçirilen online skipass satışı ile internetten indirimli bilet imkanı sunuluyor. www.uludagshop. com adresinden 3 bin biletle sınırlı ve sadece internet üzerinden satılan biletlerden bini sahibini bulmuş. Pandemi tedbirleri kapsamında günlük biletler de dahil olmak üzere tüm biletler sezon içerisinde satış kasalarındaki temasları sıfıra indirmek amacıyla online olarak satılıyor. Bu uygulama ile Türkiye’de ilk defa Uludağ tarafından tamamen temassız satış ve temassız turnike geçişleri uygulamaya konuldu.

Görülen o ki tüm yatırım ve hazırlıklara rağmen bu yıl turizmcinin yüzü Uludağ’da gülmeyecek. Umut gelecek sezonlarda. Elbette ki hepimizin dileği, pandeminin bir an önce sona ermesi ile birlikte hayatın normale dönmesi.