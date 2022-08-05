COVID-19 vakaları arttı, işyerlerinde hangi önlemler alınmalı?

Son 2,5 yıldır hayatımızı alt üst eden COVID-19’da tam her şey yoluna girdi denirken bir anda vaka sayıları artmaya başladı. Tüm dünya ve ülkemizi etkileyen COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek adına kamu kurum ve kuruluşları gerekli adımları atmakta ve çeşitli önlemler alınması suretiyle mücadele etmektedir. Bu süreçte öncelikli olarak sağlık hizmetlerinin sağlanması ve kamu sağlığının korunması esastır.

Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen koronavirüs (COVID-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına bazı kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 18-24 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan, Türkiye haftalık COVID-19 tablosu yayınlanmıştır. Haftalık vaka sayısının 265.962 olduğu görülmektedir. Bu dönemde 157 kişi hayatını kaybetmiştir. Önceki döneme göre vaka sayılarının arttığı görülmektedir. Artan vaka sayıları ile beraber özellikle asansörler, servisler gibi kapalı alanlarda ve toplu alanlarda maske kullanılması herkesin sağlığı için önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere daha önce 27.05.2022 tarihinden 29.05.2022 tarihine kadar açıklanan günlük COVID-19 vaka sayıları, 1.000 kişinin altına kalmasından dolayı artık toplu taşıma araçlarında maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı. Buna karşın sağlık kuruluşlarında maske kullanım zorunluluğu devam etmekteydi.

Şu an için zorunlu maske kullanımı ile ilgili henüz bir açıklama olmamasına karşın, maske kullanımını tavsiye niteliğinde riskli gruplar başta olmak üzere, tüm çalışanlara aktarmak önemlidir.

Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeninin sık aralıklarla sağlanması, servis kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere temasının mümkün olduğunca azaltılması, araçların taşıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanması, araç girişlerine el dezenfektanları konulması, seyahat süresince şoför ve tüm yolcuların cerrahi maske takmaları faydalı olacaktır.

Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi sağlanmalıdır. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayeti olan çalışanlar iş yeri sağlık personeline, bulunmaması durumunda doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir.

Çalışma ortamlarında, koronavirüs salgını dikkate alınarak risk değerlendirmesi ve acil durum planları güncellenmeli, iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve hemşireler, ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olacak şekilde planlanmasını işverenlere önerilmeli, yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak, sıra ve masa düzeni uygun şekilde ayarlanmalıdır.

Ofis ortamında kullanılan bilgisayar klavyeleri, ortak telefon, diyafon, mikrofon gibi kullanılan tüm araçlar farklı kullanıcılar tarafından kullanıldıkça sık aralıklarla dezenfekte edilmeli, ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makineleri mümkün olduğunca kullanılmamalıdır.

Bu anlamda çalışanlara artan vaka sayıları hakkında bilgilendirme yapılıp, işin devamını sağlamak ve çalışanların sağlığı gözetmek adına özellikle kapalı ve toplu alanlarda maske kullanmaları tavsiye edilmelidir.

Ciddi şekilde artan vaka sayıları ile birlikte daha önce de duyurulmuş olan Covid-19 önlemlerine uyulması, personel servislerinde, asansörlerde ve sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı alanlarda maske takılmasına dikkat edilmesi, toplu taşıma kullanan personelin mutlaka maske takması gerektiğine dikkat edilmesi, hem çalışan sağlığı hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından temizlik ve hijyen kurallarına uyulması önemlidir.