COVID-19 yaylalardan kente yayılıyor!

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs takviminde haftalık vaka artış tablosunu iller bazında paylaşması, dikkat çekici sonuçlara yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var” deyince gözler o illere çevrildi. Son verilere göre Bakan Koca’nın bahsettiği bu illerin beşi Karadeniz Bölgesi’nden. Vaka yoğunluğu en fazla olan il 100 binde 228 ile Ordu olurken onu 100 binde 200 kişi barajını aşan Giresun, Trabzon, Samsun ve Rice takip etti.

Trabzon Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Uzun, bölgedeki vaka yoğunluğunu yaşam tarzına bağladı. Uzun, “Kentte yaşayan insanların çoğunun yaylada ya da köyde bir evi var. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Trabzon kent merkezinde yaşayanların neredeyse tamamı cuma gününden yayladaki evine gidiyor. Herkeste ‘Bu temiz havada virüs barınmaz’ fikri yerleşmiş. Maskeler çıkarılıyor, temiz havada aileler buluşuyor, mangallar yapılıyor. Virüs iyice bulaştırılıyor. Pazar akşamı ise yeniden kentlere dönülüp, bu kez kentte kalanlara virüs yayılıyor” değerlendirmesini yaptı.

‘Kışın burada yaşlı nüfus artar’

Karadeniz Bölgesi’ndeki demografik yapının da vaka artışında etkisi bulunduğunu belirten Dr. Hakan uzun, yaşlı nüfusun yoğunluğuna da dikkat çekti. Uzun, şöyle konuştu: “Bölgede yaşlı nüfus yoğunlukta. Özellikle kış aylarında 65 yaş üstü nüfus kalıyor genellikle. Onlar da virüsü semptomsuz atlatamıyor. Dolayısıyla rahatsızlık hissedip test yaptırmaya gidiyorlar. Yani burada test sayısı da diğer illerle kıyaslanmalı.”

Aşılama yalancı güven duygusu verdi

Uzun, vaka sayısını kontrol altına almak için hafta sonları yayla ve köy girişlerinin denetlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Uzun’un dikkat çektiği bir başka konu da yaşlı nüfusun fazla olduğu kentte aşılamanın ardından bir “yalancı güven duygusu” oluştuğuydu. “Aşılama yeterince hızlı ilerlemiyor. Öte yandan aşı yaptıranlarda bir rahatlama, kuralları esnetme olduğunu görüyoruz” diyen Uzun, aile sağlığı merkezlerindeki aşı yoğunluğuna vurgu yaptı. Uzun, “Hafta sonları hastanelerde aşılamanın çok düşük olduğunu görüyoruz. Süreç sadece aile sağlığı merkezleri üzerinden yürüyor gibi bir algı var. Vatandaşlar hastanelere de yönlendirilmeli, buralar aşılamada daha etkin olmalı” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Üner: Filyasyon ekipleri nedeni tespit etmeli

Karadeniz Bölgesindeki vaka yoğunluğunun bilimsel kriterlerle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Sarp Üner, birçok veri karşılaştırıldıktan sonra "Bu iller öne çıkıyor" demenin doğru olacağını vurguladı. Üner, "Bu illerdeki test sayısı diğer illerle kıyaslanmalı. Gençler virüsü ayakta atlatabiliyor ve test yaptırmaya gitmiyorlar. Bu önemli bir kriter. O nedenle nüfustaki yaşlı sayısı kıyaslanmalı. Bu bölgede yaşlı nüfus daha fazla olabilir" diye konuştu. Üner, filyasyon ekiplerinin bir vakaya gittiklerinde bu verileri bakanlığa bildirmesi gerektiğinin altını çizen Üner, "Dolayısıyla böyle bir yoğunluk varsa nedenleri bakanlığımızın elinde olmalı. Bu bilimsel olarak tespit edilip, tedbirler buna göre alınmalı" dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: Yoğun bakım doluluk oranı %70

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, vaka yoğunluğuna değinerek, ilde herhangi bir tedavi sıkıntısı yaşanmadığını söyledi. Usta, "Yoğun bakım servis yataklarımızda yüzde 70 doluluk var. Servis yataklarında ise doluluk yüzde 40. Sıkıntı yaşanmıyor" ifadelerini kullandı. Usta, bölgedeki artışı ise şöyle değerlendirdi: "Burada üç parametre var: Aşılamanın herkesi kapsayacak şekilde yapılması gerekiyor. Sırası gelen aşısını olmalı. İkincisi temaslıların bu durumu gizlediklerine şahit oluyoruz, bunun kesinlikle yapılmaması lazım. Üçüncü olarak da artık herkesin kendisini koruyacak bilinçlenmeyi kazanmış olduğunu varsayıyoruz. Salgın başlayalı 10 ay oldu." Usta, artışlarla ilgili alınacak "Yerinde Karar" kapsamının şu anda valilikçe değerlendirildiğini ve alınacak karara uygulamaya geçirileceğini anlattı.