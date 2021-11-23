COVID-19 yılında kamu yatırımlarındaki garip denge

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB), yatırımlara ilişkin gayrisafi yurtiçi hasıla verilerini kamu-özel ayrımıyla açıkladı. Bu verilerde 10 ana sektör bazında yatırımların kamu ve özel ayrımıyla performansını görmek mümkün.

2020 yılı COVID-19 salgınının ve salgın karısında alınan önlemlerin ekonomik gidişata damga vurduğu bir yıl oldu. TÜİK verilerine göre böyle bir yılda yatırımların 2019’daki yüzde 12.43’lük sert daralmanın ardından yüzde 7.25’lik büyümeyle kısmen toparlanması dikkat çekmişti. 2018’de yüzde 6.06, 2019’da yüzde 8.1 küçülen makine teçhizat yatırımları yüzde 21.03, diğer aktifler ise yüzde 30.42 büyümüştü.

CSBB verilerini incelediğimizde yatırımların sektörel performanslarında da oldukça ilgi çeken gelişmeler olduğu görülüyor: