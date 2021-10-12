COVID-19 yılında reel sektörün sağlık göstergeleri nasıl değişti?

Merkez Bankası’nın sektör bilançoları verilerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu kez gene 2020 yılında reel sektör firmalarının finansal sağlığı ve karlılık göstergelerinin nasıl değiştiğine bakacağız.

Merkez Bankası’nın bu çalışması bilanço esasına göre defter tutan 860 bin 382 reel sektör firmasının idari kayıtlarına dayanıyor. Bunların 648 bin 610’u mikro, 168 bin 218’i küçük, 35 bin 519’u orta, 8 bin 35’i de büyük ölçekli girişimler.

Araştırmada büyüklük ölçekleri olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği ölçütler kullanılıyor. Buna göre yıllık çalışan sayısı 10 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı veya bilançosundan herhangi biri 3 milyon TL’den as olan işletmeler mikro işletme olarak kabul ediliyor. Bu ölçüler küçük işletmeler için 50 kişi ve 25 milyon TL, orta işletmeler için 250 kişi ve 125 milyon TL olarak belirlenmiş. Çalışan sayısı 250’den fazla olan veya net satış hasılatı veya bilanço büyüklüğü 125 milyon TL’nin üzerinde olan işletmeler ise büyük işletme olarak tanımlanıyor.

Sayfadaki tabloda bilanço ve gelir tablosu verilerinden hesapladığımız temel bazı finansal oranlar, likidite ve karlılık göstergeleri işletme büyüklüklerine göre karşılaştırmalı olarak yer alıyor. Tabloda 2020 yılı oranları ile bu oranların bir önceki yıla göre ne kadar değiştiklerini görebiliyoruz.

Verilerin ortaya çıkardığı sağlık tablosunun öne çıkan noktalarını şöyle sıralayabiliriz: